Приготовьтесь погрузиться в заповедную природу двух регионов Грузии: Самегрело и Имеретии. В трёх живописных местах вы словно окажетесь в затерянном мире. Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мартвильский каньон

В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.

Каньон Окаце

В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры.

Пещера Прометея

Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.

Организационные детали