Каньоны и пещеры Западной Грузии: поездка из Батуми
Посетить Мартвильский каньон, каньон Окаце и пещеру Прометея
Приготовьтесь погрузиться в заповедную природу двух регионов Грузии: Самегрело и Имеретии. В трёх живописных местах вы словно окажетесь в затерянном мире.
Погуляете по старинным тропинкам и увидите княжеские купальни, побываете на нескольких обзорных площадках, рассмотрите причудливые пещерные образования и пополните фотоколлекцию яркими снимками.
Описание экскурсии
Мартвильский каньон
В регионе Самегрело, в селе Гачедили вы посетите знаменитый памятник природы — ущелье, вырезанное рекой Абаша. Одно из самых популярных мест здесь — Опуцхоле, купальня князей из древнего рода грузинских аристократов Дадиани. Вы пройдёте по вымощенной камнем исторической тропе, пересечёте два моста и побываете на нескольких смотровых.
Каньон Окаце
В окрестностях деревни Горди вам предстоит исследовать второй живописный каньон. Вы прогуляетесь по лесопарку Дадиани и дойдёте до чудесной панорамной площадки, где можно сделать красочные кадры.
Пещера Прометея
Третий объект программы — легендарная карстовая пещера в деревне Кумистави. Только представьте: её возраст составляет 60–70 миллионов лет! Для посетителей открыто 6 залов из 22. Вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, а также «окаменевшие водопады», «висячие каменные занавески», гелектиты и другие причудливые пещерные образования.
Организационные детали
Что включено в стоимость: транспортные расходы (в автомобиле есть wi-fi) и сопровождение гида-водителя
Дополнительные расходы: посещение Мартвильского каньона — $17, пещеры Прометея — $17, каньона Окаце — $7, а также обед (по меню в кафе)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Торнике — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
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Наша команда работает на туристическом рынке Грузии 8 лет. Мы организовываем недорогие и качественные однодневные поездки, трансфер и многодневные туры. В путешествиях с нами вы откроете богатую природу и культуру нашей страны. Мы позаботимся обо всём, чтобы вы могли расслабиться и насладиться поездкой. Ждём вас в гости!
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