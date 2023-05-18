Каньоны западной Грузии

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Ответы на вопросы
Грузия — удивительная страна, которая обладает множеством сокровищ и необыкновенной красотой.

Сочетание древних памятников архитектуры, богатого культурного наследия и неповторимой атмосферы делают ее привлекательным пристанищем для туристов.

Но это еще не все, потому что природа Грузии щедро одарила эту страну величественными горами, бурными реками и красочными каньонами.
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Ближайшие даты:
18
мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает:

  • От пещер Прометея до водопада и источника.
  • На нашем увлекательном путешествии мы окунемся в прохладу пещер Прометея. Их глубины скрывают в себе тайны и легенды, придающие особую мистическую атмосферу этим местам. Пройдя сквозь лабиринты пещер, мы ощутим непередаваемую энергию и загадочность, которую они обладают.
  • Затем наш путь приведет нас к красивейшему Мартвильскому каньону. Этот природный чудесный каньон с его извилистыми дорожками, осыпающимися скалами и бесконечной палитрой оттенков зелени, погрузит нас в атмосферу сказочной красоты. Мы пройдемся по его тропам, восхищаясь его величием и удивительной природой.
  • Неожиданным сюрпризом нашего путешествия будет белый «водопад». Это потрясающее природное явление, где потоки воды, словно сверкающая жемчужина, обрушиваются с высоты, создавая прекрасное зрелище. Мы окунемся в его освежающие брызги и позволим этой мощной силе природы поразить наши чувства.
  • Но наша приключенческая экскурсия не ограничится только этим. Мы совершим посещение источника, который славится своей особой особенностью — возможностью поджечь его. Мы будем свидетелями этого удивительного явления, когда пламя возгорится на поверхности воды, создавая магическую картину, словно олицетворение силы природы и человеческой возможности.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю вас от места проживания
Завершение: После экскурсии отвожу вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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