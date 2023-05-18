Грузия — удивительная страна, которая обладает множеством сокровищ и необыкновенной красотой.
Сочетание древних памятников архитектуры, богатого культурного наследия и неповторимой атмосферы делают ее привлекательным пристанищем для туристов.
Но это еще не все, потому что природа Грузии щедро одарила эту страну величественными горами, бурными реками и красочными каньонами.
Сочетание древних памятников архитектуры, богатого культурного наследия и неповторимой атмосферы делают ее привлекательным пристанищем для туристов.
Но это еще не все, потому что природа Грузии щедро одарила эту страну величественными горами, бурными реками и красочными каньонами.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От пещер Прометея до водопада и источника.
- На нашем увлекательном путешествии мы окунемся в прохладу пещер Прометея. Их глубины скрывают в себе тайны и легенды, придающие особую мистическую атмосферу этим местам. Пройдя сквозь лабиринты пещер, мы ощутим непередаваемую энергию и загадочность, которую они обладают.
- Затем наш путь приведет нас к красивейшему Мартвильскому каньону. Этот природный чудесный каньон с его извилистыми дорожками, осыпающимися скалами и бесконечной палитрой оттенков зелени, погрузит нас в атмосферу сказочной красоты. Мы пройдемся по его тропам, восхищаясь его величием и удивительной природой.
- Неожиданным сюрпризом нашего путешествия будет белый «водопад». Это потрясающее природное явление, где потоки воды, словно сверкающая жемчужина, обрушиваются с высоты, создавая прекрасное зрелище. Мы окунемся в его освежающие брызги и позволим этой мощной силе природы поразить наши чувства.
- Но наша приключенческая экскурсия не ограничится только этим. Мы совершим посещение источника, который славится своей особой особенностью — возможностью поджечь его. Мы будем свидетелями этого удивительного явления, когда пламя возгорится на поверхности воды, создавая магическую картину, словно олицетворение силы природы и человеческой возможности.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Вода
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю вас от места проживанияЗавершение: После экскурсии отвожу вас к месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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