Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день

Батуми: Индивидуальная экскурсия к горячим серным источникам и водопадам Кинчха

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Дорогие гости нашего города! Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по двум Грузинским регионам — Имерети и Самегрело! Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки и водопады. По пути я расскажу вам множество интересных фактов о стране, традициях, кухне и менталитете. Помогу вам раскрыть местный колорит и душу Грузинского народа.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Ближайшие даты:
28
авг
29
авг
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Что вас ожидает:

  • ‎ Водопад Кинчха, который является одним из самых высоких водопадов в Грузии
  • ‎ Захватывающий дух каньон Окаце
  • ‎ Термальные горячие серные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Водопад Кинчха — один из самых высоких водопадов в Грузии.
  • Находится он в муниципалитете Хони, в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км. от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места.
  • Водопад представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней впадающих в реку Окаце, которая знаменита красивой частью каньона из белого камня. Изюминкой этой местности, ради чего стоит сюда приехать, является белоснежная часть каньона реки Окаце. Для того что бы увидеть и ощутить всю эту красоту, нужно всего лишь немного пройтись по ущелью реки.
  • Для любителей экстрима на водопаде есть Зиплайн, можно при желании прокатиться на нем через ущелье и насладиться потрясающими видами гор и природы.
  • Захватывающий дух каньон Окаце.
  • Расположен он в ущелье реки Окаце, от чего и получил свое название. У каньона есть своя изюминка — узкий подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. В конце маршрута – смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы.
  • Термальные горячие серные источники.
  • Источники расположены на берегу реки Техура. Выходящие кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки Техура они дают приемлемую температуру для купания. Температура самих источников — более 70 градусов, в ручейках от них — 65-68 градусов. Достаточно ощутимый сернистый запах вполне терпимый. Один источник изливается в одну сторону, второй — в другую, образуя серный водопад.
  • А любителям сладкого, можем предложить заехать на завод по производству Чурчхелы и Грузинских сладостей, продегустировать их, и при желании приобрести.

Важная информация:

  • ‎ Так как заезжаем купаться на Термальные источники, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
  • ‎ Я также могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки.
  • ‎ Возвращение приблизительно к 21:00 часам.
  • ‎ Экскурсия проходит только в хорошую погоду, в дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • ‎ Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • ‎ Услуги гида
Что не входит
  • ‎ Питание (остановка на обед по желанию)
  • ‎ Личные расходы
  • ‎ Входные билеты не включены в стоимость:
  • ‎ Водопад Кинчха (17.25 лари взрослые, 6 лари дети, Зиплайн на водопаде —‎ 50 лари с человека по желанию).
  • Каньон Окаце (17,25 лари взрослые, 6 лари дети, аренда джипа от кассы до входа в каньон Окаце и обратно – 100 Лари за машину (по желанию, если не хотите 7км идти пешком)). Для посещения каньона Окаце рост ребенка должен быть не ниже 1.20 метра
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю вас от места вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит только в хорошую погоду
  • В дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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