Батуми: Индивидуальная экскурсия к горячим серным источникам и водопадам Кинчха
Дорогие гости нашего города! Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по двум Грузинским регионам — Имерети и Самегрело! Нашей главной целью станут их природные красоты: горы, реки и водопады. По пути я расскажу вам множество интересных фактов о стране, традициях, кухне и менталитете. Помогу вам раскрыть местный колорит и душу Грузинского народа.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Водопад Кинчха, который является одним из самых высоких водопадов в Грузии
- Захватывающий дух каньон Окаце
- Термальные горячие серные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Водопад Кинчха — один из самых высоких водопадов в Грузии.
- Находится он в муниципалитете Хони, в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км. от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места.
- Водопад представляет собой каскад водопадов, состоящий из двух ступеней впадающих в реку Окаце, которая знаменита красивой частью каньона из белого камня. Изюминкой этой местности, ради чего стоит сюда приехать, является белоснежная часть каньона реки Окаце. Для того что бы увидеть и ощутить всю эту красоту, нужно всего лишь немного пройтись по ущелью реки.
- Для любителей экстрима на водопаде есть Зиплайн, можно при желании прокатиться на нем через ущелье и насладиться потрясающими видами гор и природы.
- Захватывающий дух каньон Окаце.
- Расположен он в ущелье реки Окаце, от чего и получил свое название. У каньона есть своя изюминка — узкий подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. В конце маршрута – смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдете над пропастью по подвесной тропинке и ощутите масштаб величия местной природы.
- Термальные горячие серные источники.
- Источники расположены на берегу реки Техура. Выходящие кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки Техура они дают приемлемую температуру для купания. Температура самих источников — более 70 градусов, в ручейках от них — 65-68 градусов. Достаточно ощутимый сернистый запах вполне терпимый. Один источник изливается в одну сторону, второй — в другую, образуя серный водопад.
- А любителям сладкого, можем предложить заехать на завод по производству Чурчхелы и Грузинских сладостей, продегустировать их, и при желании приобрести.
Важная информация:
- Так как заезжаем купаться на Термальные источники, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
- Я также могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки.
- Возвращение приблизительно к 21:00 часам.
- Экскурсия проходит только в хорошую погоду, в дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание (остановка на обед по желанию)
- Личные расходы
- Входные билеты не включены в стоимость:
- Водопад Кинчха (17.25 лари взрослые, 6 лари дети, Зиплайн на водопаде — 50 лари с человека по желанию).
- Каньон Окаце (17,25 лари взрослые, 6 лари дети, аренда джипа от кассы до входа в каньон Окаце и обратно – 100 Лари за машину (по желанию, если не хотите 7км идти пешком)). Для посещения каньона Окаце рост ребенка должен быть не ниже 1.20 метра
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю вас от места вашего проживанияЗавершение: Ваше место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит только в хорошую погоду
- В дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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