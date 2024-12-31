Описание экскурсии
Начало увлекательного тура
Наш тур стартует в живописном городе Батуми, откуда мы отправимся в незабываемое путешествие. Это будет насыщенный событиями день, полный удивительных открытий и впечатлений.
Пещера Промете
Первым пунктом нашего маршрута станет пещера Промете, одна из самых посещаемых пещер в Грузии. Здесь вы сможете насладиться красотой подземных формирований и уникальной атмосферы, которая оставит незабываемые впечатления.
Водопад Кинчха
Далее мы направимся в нагорную часть Имеретии, где расположился самый большой водопад страны — Кинчха. Это великолепное место, где природа раскрывает свои тайны, и вы сможете ощутить единение с окружающим миром.
Каньон Окаце
Следующей остановкой станет величественный каньон Окаце. Его грандиозные скалы и потрясающие виды щекочут нервы и оставляют глубокий след в душе каждого посетителя. Это место, где можно по-настоящему оценить силу природы.
Каньон Мартвили
Завершим наш тур в каньоне Мартвили, который предлагает уникальную лодочную прогулку по его живописным водам. Это замечательная возможность насладиться красотой каньона с воды и создать незабываемые воспоминания.
Уникальные ландшафты Западной Грузии
Западная Грузия славится своими уникальными природными ландшафтами. Каньоны Окаце и Мартвили открыли свои двери для туристов с 2011 года, став настоящими жемчужинами региона. Пещера Промете также входит в число пяти самых привлекательных туристических объектов, готовых радовать посетителей.
Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя удивительный мир Грузии, полный красоты и вдохновения!
Тур начинается в 07:30 утра и заканчивается в 21:00. Запись на любой день недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Промете
- Каньон Окаце
- Водопад Кинчха
- Завод сухофруктов Гордули (дегустация сладостей, вин и мастер-класс)
- Каньон Мартвили
Что включено
- Трансфер на минивэне
- Услуги гида
- Дополнительные приятные опции (вода и фрукты)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Тур проводится на минивэне: 6 + 1
- Полное сопровождение гида
- Информационная поддержка во время трансфера до точек посещения
- Желательна соответствующая одежда и обувь