Ландшафтный тур: красоты Имеретии и Самегрело

Познакомьтесь с уникальными природными достопримечательностями Западной Грузии. Исследуйте Пещеру Прометея с ее впечатляющими подземными залами и отправьтесь на лодочную прогулку. Пройдитесь по подвесному мосту Каньона Окаце и оцените световое шоу у водопада Кинчха. Завершите день в Каньоне Мартвили, погружаясь в тишину и красоту окружающей природы. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в атмосферу приключений и открытий!
Ландшафтный тур: красоты Имеретии и Самегрело
Ландшафтный тур: красоты Имеретии и Самегрело
Ландшафтный тур: красоты Имеретии и Самегрело
Ближайшие даты:
31
дек1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Начало увлекательного тура

Наш тур стартует в живописном городе Батуми, откуда мы отправимся в незабываемое путешествие. Это будет насыщенный событиями день, полный удивительных открытий и впечатлений.

Пещера Промете

Первым пунктом нашего маршрута станет пещера Промете, одна из самых посещаемых пещер в Грузии. Здесь вы сможете насладиться красотой подземных формирований и уникальной атмосферы, которая оставит незабываемые впечатления.

Водопад Кинчха

Далее мы направимся в нагорную часть Имеретии, где расположился самый большой водопад страны — Кинчха. Это великолепное место, где природа раскрывает свои тайны, и вы сможете ощутить единение с окружающим миром.

Каньон Окаце

Следующей остановкой станет величественный каньон Окаце. Его грандиозные скалы и потрясающие виды щекочут нервы и оставляют глубокий след в душе каждого посетителя. Это место, где можно по-настоящему оценить силу природы.

Каньон Мартвили

Завершим наш тур в каньоне Мартвили, который предлагает уникальную лодочную прогулку по его живописным водам. Это замечательная возможность насладиться красотой каньона с воды и создать незабываемые воспоминания.

Уникальные ландшафты Западной Грузии

Западная Грузия славится своими уникальными природными ландшафтами. Каньоны Окаце и Мартвили открыли свои двери для туристов с 2011 года, став настоящими жемчужинами региона. Пещера Промете также входит в число пяти самых привлекательных туристических объектов, готовых радовать посетителей.

Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя удивительный мир Грузии, полный красоты и вдохновения!

Тур начинается в 07:30 утра и заканчивается в 21:00. Запись на любой день недели.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Промете
  • Каньон Окаце
  • Водопад Кинчха
  • Завод сухофруктов Гордули (дегустация сладостей, вин и мастер-класс)
  • Каньон Мартвили
Что включено
  • Трансфер на минивэне
  • Услуги гида
  • Дополнительные приятные опции (вода и фрукты)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Город Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Тур начинается в 07:30 утра и заканчивается в 21:00. Запись на любой день недели.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Тур проводится на минивэне: 6 + 1
  • Полное сопровождение гида
  • Информационная поддержка во время трансфера до точек посещения
  • Желательна соответствующая одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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