Познакомьтесь с уникальными природными достопримечательностями Западной Грузии. Исследуйте Пещеру Прометея с ее впечатляющими подземными залами и отправьтесь на лодочную прогулку. Пройдитесь по подвесному мосту Каньона Окаце и оцените световое шоу у водопада Кинчха. Завершите день в Каньоне Мартвили, погружаясь в тишину и красоту окружающей природы. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в атмосферу приключений и открытий!

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Описание экскурсии

Начало увлекательного тура

Наш тур стартует в живописном городе Батуми, откуда мы отправимся в незабываемое путешествие. Это будет насыщенный событиями день, полный удивительных открытий и впечатлений.

Пещера Промете

Первым пунктом нашего маршрута станет пещера Промете, одна из самых посещаемых пещер в Грузии. Здесь вы сможете насладиться красотой подземных формирований и уникальной атмосферы, которая оставит незабываемые впечатления.

Водопад Кинчха

Далее мы направимся в нагорную часть Имеретии, где расположился самый большой водопад страны — Кинчха. Это великолепное место, где природа раскрывает свои тайны, и вы сможете ощутить единение с окружающим миром.

Каньон Окаце

Следующей остановкой станет величественный каньон Окаце. Его грандиозные скалы и потрясающие виды щекочут нервы и оставляют глубокий след в душе каждого посетителя. Это место, где можно по-настоящему оценить силу природы.

Каньон Мартвили

Завершим наш тур в каньоне Мартвили, который предлагает уникальную лодочную прогулку по его живописным водам. Это замечательная возможность насладиться красотой каньона с воды и создать незабываемые воспоминания.

Уникальные ландшафты Западной Грузии

Западная Грузия славится своими уникальными природными ландшафтами. Каньоны Окаце и Мартвили открыли свои двери для туристов с 2011 года, став настоящими жемчужинами региона. Пещера Промете также входит в число пяти самых привлекательных туристических объектов, готовых радовать посетителей.

Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя удивительный мир Грузии, полный красоты и вдохновения!