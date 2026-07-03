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были в июне. Поэтому нашли предложение того же команды гидов о прогулке на велосипедах, по Национальному парку, а потом на каяках по озеру Окрос Тба (Золотое озеро). Гид Заза забрал нашу семью от места проживания. У него удобный минвэн (в нем комфортно разместилась наша семья из трех поколений) с прицепом, на котором восемь велосипедов различного размера. После приезда в Колхидский парк Заза подобрал велосипеды (они горные, с широкими шинами, узкими седлами и прямым рулем) по росту каждому участнику. До Колхидского парка мы были в пути примерно час. По дороге Заза сказал нам много интересной информации об истории Грузии, о Золотом руне и аргонавтах, о традициях и обычаях грузинского народа, в том числе аджарцев, показывал по дороге достопримечательности в том числе сельскохозяйственные. Мы узнали много о культуре земледелия, о возделывании чая, кукурузы. Стартовали ан велосипедах в дождь, но это не стало помехой. Велопрогулка продолжалась два часа. После нее мы совершили еще часовую прогулку по озеру Окрос Тба. Нам выдали два двухместных каяка, в один сели внуки, во второй -взрослые. Сотрудник парка выдал нам спасжилеты, помог сесть в лодки. Мы доплыли до конца озера и обратно. Живописные зеленые берега. В начале лета настоящее буйство зелени Густые заросли камыша. На солнце греются черепашки, из кустов вспархивают цапли, утки и другие водоплавающие. В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия. Заза прекрасный гид, отлично говорит по-русски. Заза не только кладезь информации, но и блестящий и умелый рассказчик, чувствуется его любовь к своему делу, к истории. Нам попадались гиды, которые сильно перегружали сухими фактами, датами и цифрами. А Заза умеет прочувствовать аудиторию, взаимодействовать с детьми, удерживать их внимание. Это очень важно при общении с современными детьми: не впихнуть в них как можно больше информации, а стимулировать интерес к теме. Заза рассказывал увлекательно, абсолютно не скучно, в тоже время емко и с живыми историями про людей и события. Я не в первый раз в Грузии, но тем не менее узнала от Зазы новые интересные факты и детали. После нашей экскурсии мы от всего сердца благодарили Зазу и узнали, что он -учитель истории. Как же повезло его ученикам!! Рекомендую экскурсию с таким гидом в любое время года и в любую погоду.