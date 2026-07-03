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Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Представьте себе путешествие, где каждый поворот тропы открывает страницы истории древней Колхиды.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по легендарным местам, где, согласно мифу, аргонавты искали Золотое руно.

Начните свой
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маршрут с комфортабельной поездки из Батуми, вдыхая ароматы Колхидской низменности и слушая рассказы о городах, которые вдохновляли античных мыслителей.

Затем, пересев на велосипеды, вы проникнетесь красотой парка, где зелень соседствует с величественным озером Палиастоми. И завершите свой маршрут заплывом на каяках по таинственному «Золотому озеру».

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой и хочет узнать больше о культурном наследии Грузии

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🚴‍♂️ Велопрогулка по национальному парку
  • 🛶 Заплыв на каяках
  • 📚 Исторические рассказы
  • 📸 Фотографии на память
  • 🍷 Возможность посетить грузинский ресторан

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для каякинга и велопрогулки по Колхидскому национальному парку - июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а количество осадков минимально. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальное время года погодные условия могут быть менее предсказуемыми, но при должной подготовке и экипировке прогулка все равно может доставить удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку

Что можно увидеть

  • Колхидская низменность
  • Колхидский национальный парк
  • Озеро Палиастоми

Описание экскурсии

Погружение в историю

Из Батуми на комфортабельном автомобиле мы отправимся к месту начала веломаршрута. По пути вам откроются красоты Колхидской низменности. Вы узнаете, какой грузинский город упоминали в своих трудах античные мыслители Страбон, Геродот и Ксенофонт. Интересные истории о местном быте, традициях, рассказы о древних событиях, мифы и легенды будут сопровождать вас на протяжении всей поездки.

По парку — на велосипеде

Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка. Слева от вас будет морское побережье, а справа — огромное озеро Палиастоми, которое некогда было морским заливом. Буйство зелени и несмолкаемые птичьи голоса будут с вами на протяжении всей прогулки, ведь Палиастоми — крупнейшее в Грузии место отдыха и зимовки перелётных птиц. Любуясь природой, не забывайте делать фото на память!

Заплыв на каяках

Веломаршрут закончится у «Золотого озера». Вы узнаете, почему оно так называется и прокатитесь по нему на двухместных каяках. После основной программы по желанию можем заехать в грузинский ресторан с традиционными блюдами и вином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Primastar или Mercedes-Benz ML 350, есть детское кресло
  • В стоимость включены услуги гида-инструктора, трансфер, аренда велосипеда и каяка, шлем, бутылка воды. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Прогулка подходит всем, кто любит активное времяпрепровождение. Идеальна для семейного отдыха.
  • Дети от 8 лет катаются на велосипедах самостоятельно. Для детей до 8 лет есть велокресло.
  • Наденьте удобную одежду и возьмите с собой купальный костюм

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У McDonald’s
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт
Роберт — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5795 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаем
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велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, национальным паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Марина
Давно хотели посетить Колхидский национальный парк, и особенно озеро Палиастоми (крупнейшее в Грузии место зимовки перелетных птиц). Но бердвотчинг практикуется весной или осенью- в сезон в сезон миграции. А мы
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были в июне. Поэтому нашли предложение того же команды гидов о прогулке на велосипедах, по Национальному парку, а потом на каяках по озеру Окрос Тба (Золотое озеро). Гид Заза забрал нашу семью от места проживания. У него удобный минвэн (в нем комфортно разместилась наша семья из трех поколений) с прицепом, на котором восемь велосипедов различного размера. После приезда в Колхидский парк Заза подобрал велосипеды (они горные, с широкими шинами, узкими седлами и прямым рулем) по росту каждому участнику. До Колхидского парка мы были в пути примерно час. По дороге Заза сказал нам много интересной информации об истории Грузии, о Золотом руне и аргонавтах, о традициях и обычаях грузинского народа, в том числе аджарцев, показывал по дороге достопримечательности в том числе сельскохозяйственные. Мы узнали много о культуре земледелия, о возделывании чая, кукурузы. Стартовали ан велосипедах в дождь, но это не стало помехой. Велопрогулка продолжалась два часа. После нее мы совершили еще часовую прогулку по озеру Окрос Тба. Нам выдали два двухместных каяка, в один сели внуки, во второй -взрослые. Сотрудник парка выдал нам спасжилеты, помог сесть в лодки. Мы доплыли до конца озера и обратно. Живописные зеленые берега. В начале лета настоящее буйство зелени Густые заросли камыша. На солнце греются черепашки, из кустов вспархивают цапли, утки и другие водоплавающие. В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия. Заза прекрасный гид, отлично говорит по-русски. Заза не только кладезь информации, но и блестящий и умелый рассказчик, чувствуется его любовь к своему делу, к истории. Нам попадались гиды, которые сильно перегружали сухими фактами, датами и цифрами. А Заза умеет прочувствовать аудиторию, взаимодействовать с детьми, удерживать их внимание. Это очень важно при общении с современными детьми: не впихнуть в них как можно больше информации, а стимулировать интерес к теме. Заза рассказывал увлекательно, абсолютно не скучно, в тоже время емко и с живыми историями про людей и события. Я не в первый раз в Грузии, но тем не менее узнала от Зазы новые интересные факты и детали. После нашей экскурсии мы от всего сердца благодарили Зазу и узнали, что он -учитель истории. Как же повезло его ученикам!! Рекомендую экскурсию с таким гидом в любое время года и в любую погоду.

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Вячеслав
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в удовольствие, без каких-либо усилий и тяжелых нагрузок. Во время экскурсии нас сопровождали собаки, даже в воде!) Такие же гостеприимные, как и жители Грузии! Роберт, спасибо большое за прекрасно проведенное время, вдали от городского шума и суеты, ты молодец!
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
Для тех кто любит активный отдых, особенно водные и вело-прогулки. Все прошло отлично, увлекательно и в
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Наталья
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи, тишина и зелень вокруг. А каякинг по спокойной воде - просто магия! Отличный способ отдохнуть активно и с пользой для души. Рекомендуем!
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
Прогулка на велосипедах по окрестностям Колхидского национального парка - это настоящее удовольствие: свежий воздух, живописные пейзажи,
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Т
Вело прогулка прошла великолепно! Не смотря на погоду мы были в восторге. Прогулка под дождем дает свой кайф. Спасибо Заза, за вчерашний день! Насмеялись от души! 👍🥰
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В
Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
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М
Замечательная экскурсия! Заза - умнейший гид, с огромными познаниями в области истории, архитектуры и просто - замечательный собеседник…
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