Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по легендарным местам, где, согласно мифу, аргонавты искали Золотое руно.
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6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🚴♂️ Велопрогулка по национальному парку
- 🛶 Заплыв на каяках
- 📚 Исторические рассказы
- 📸 Фотографии на память
- 🍷 Возможность посетить грузинский ресторан
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Колхидская низменность
- Колхидский национальный парк
- Озеро Палиастоми
Описание экскурсии
Погружение в историю
Из Батуми на комфортабельном автомобиле мы отправимся к месту начала веломаршрута. По пути вам откроются красоты Колхидской низменности. Вы узнаете, какой грузинский город упоминали в своих трудах античные мыслители Страбон, Геродот и Ксенофонт. Интересные истории о местном быте, традициях, рассказы о древних событиях, мифы и легенды будут сопровождать вас на протяжении всей поездки.
По парку — на велосипеде
Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка. Слева от вас будет морское побережье, а справа — огромное озеро Палиастоми, которое некогда было морским заливом. Буйство зелени и несмолкаемые птичьи голоса будут с вами на протяжении всей прогулки, ведь Палиастоми — крупнейшее в Грузии место отдыха и зимовки перелётных птиц. Любуясь природой, не забывайте делать фото на память!
Заплыв на каяках
Веломаршрут закончится у «Золотого озера». Вы узнаете, почему оно так называется и прокатитесь по нему на двухместных каяках. После основной программы по желанию можем заехать в грузинский ресторан с традиционными блюдами и вином.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Primastar или Mercedes-Benz ML 350, есть детское кресло
- В стоимость включены услуги гида-инструктора, трансфер, аренда велосипеда и каяка, шлем, бутылка воды. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Прогулка подходит всем, кто любит активное времяпрепровождение. Идеальна для семейного отдыха.
- Дети от 8 лет катаются на велосипедах самостоятельно. Для детей до 8 лет есть велокресло.
- Наденьте удобную одежду и возьмите с собой купальный костюм