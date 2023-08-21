Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку

Окунуться в таинственную историю Колхиды и пройти путями аргонавтов

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Помните миф о Золотом руне, Ясоне и походе аргонавтов? На экскурсии вы не только узнаете интересные факты из истории древней Колхиды, но и прокатитесь на велосипедах по удивительному парку, который не затронул ледниковый период, а затем пересядете на каяки, чтобы покорить «Золотое озеро» и открыть его тайны.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в историю

Из Батуми на комфортабельном автомобиле мы отправимся к месту начала веломаршрута. По пути вам откроются красоты Колхидской низменности. Вы узнаете, какой грузинский город упоминали в своих трудах античные мыслители Страбон, Геродот и Ксенофонт. Интересные истории о местном быте, традициях, рассказы о древних событиях, мифы и легенды будут сопровождать вас на протяжении всей поездки.

По парку — на велосипеде

Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка. Слева от вас будет морское побережье, а справа — огромное озеро Палиастоми, которое некогда было морским заливом. Буйство зелени и несмолкаемые птичьи голоса будут с вами на протяжении всей прогулки, ведь Палиастоми — крупнейшее в Грузии место отдыха и зимовки перелётных птиц. Любуясь природой, не забывайте делать фото на память!

Заплыв на каяках

Веломаршрут закончится у «Золотого озера». Вы узнаете, почему оно так называется и прокатитесь по нему на двухместных каяках. После основной программы по желанию можем заехать в грузинский ресторан с традиционными блюдами и вином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Primastar или Mercedes-Benz ML 350, есть детское кресло
  • В стоимость включены услуги гида-инструктора, трансфер, аренда велосипеда и каяка, шлем, бутылка воды. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Прогулка подходит всем, кто любит активное времяпрепровождение. Идеальна для семейного отдыха.
  • Дети от 8 лет катаются на велосипедах самостоятельно. Для детей до 8 лет есть велокресло.
  • Наденьте удобную одежду и возьмите с собой купальный костюм

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кафе «Вкусно и точка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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