Помните миф о Золотом руне, Ясоне и походе аргонавтов? На экскурсии вы не только узнаете интересные факты из истории древней Колхиды, но и прокатитесь на велосипедах по удивительному парку, который не затронул ледниковый период, а затем пересядете на каяки, чтобы покорить «Золотое озеро» и открыть его тайны.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в историю

Из Батуми на комфортабельном автомобиле мы отправимся к месту начала веломаршрута. По пути вам откроются красоты Колхидской низменности. Вы узнаете, какой грузинский город упоминали в своих трудах античные мыслители Страбон, Геродот и Ксенофонт. Интересные истории о местном быте, традициях, рассказы о древних событиях, мифы и легенды будут сопровождать вас на протяжении всей поездки.

По парку — на велосипеде

Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка. Слева от вас будет морское побережье, а справа — огромное озеро Палиастоми, которое некогда было морским заливом. Буйство зелени и несмолкаемые птичьи голоса будут с вами на протяжении всей прогулки, ведь Палиастоми — крупнейшее в Грузии место отдыха и зимовки перелётных птиц. Любуясь природой, не забывайте делать фото на память!

Заплыв на каяках

Веломаршрут закончится у «Золотого озера». Вы узнаете, почему оно так называется и прокатитесь по нему на двухместных каяках. После основной программы по желанию можем заехать в грузинский ресторан с традиционными блюдами и вином.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Primastar или Mercedes-Benz ML 350, есть детское кресло

В стоимость включены услуги гида-инструктора, трансфер, аренда велосипеда и каяка, шлем, бутылка воды. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата