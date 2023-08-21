Окунуться в таинственную историю Колхиды и пройти путями аргонавтов
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даты
Описание
Что вас ожидает
Погружение в историю
Из Батуми на комфортабельном автомобиле мы отправимся к месту начала веломаршрута. По пути вам откроются красоты Колхидской низменности. Вы узнаете, какой грузинский город упоминали в своих трудах античные мыслители Страбон, Геродот и Ксенофонт. Интересные истории о местном быте, традициях, рассказы о древних событиях, мифы и легенды будут сопровождать вас на протяжении всей поездки.
По парку — на велосипеде
Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка. Слева от вас будет морское побережье, а справа — огромное озеро Палиастоми, которое некогда было морским заливом. Буйство зелени и несмолкаемые птичьи голоса будут с вами на протяжении всей прогулки, ведь Палиастоми — крупнейшее в Грузии место отдыха и зимовки перелётных птиц. Любуясь природой, не забывайте делать фото на память!
Заплыв на каяках
Веломаршрут закончится у «Золотого озера». Вы узнаете, почему оно так называется и прокатитесь по нему на двухместных каяках. После основной программы по желанию можем заехать в грузинский ресторан с традиционными блюдами и вином.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Primastar или Mercedes-Benz ML 350, есть детское кресло
- В стоимость включены услуги гида-инструктора, трансфер, аренда велосипеда и каяка, шлем, бутылка воды. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Прогулка подходит всем, кто любит активное времяпрепровождение. Идеальна для семейного отдыха.
- Дети от 8 лет катаются на велосипедах самостоятельно. Для детей до 8 лет есть велокресло.
- Наденьте удобную одежду и возьмите с собой купальный костюм
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе кафе «Вкусно и точка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.