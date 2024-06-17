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людей, влюбленных в свой край, в свое дело. От них заражаешься энергией, вдохновляешься, хочется больше узнавать, читать и продолжать знакомство с новым. Нам очень повезло, наш гид по Батуми Аркадий оказался именно таким увлеченным человеком! Замечательное знакомство с городом не смог испортить моросящий дождь в начале похода, да и летом это только плюс по сравнению с изнуряющей жарой. А идея экскурсии на велосипеде дает возможность увидеть гораздо больше, а в завершении приятно прокатиться по набережной. Мы посетили все значимые достопримечательности, полюбовались и историческими и современными архитектурными произведениями искусства, в т. ч. связанными с российскими литературными деятелями и кинематографом. Аркадий, прекрасный рассказчик и собеседник, который не только владеет многочисленными историческими фактами о Грузии, Батуми, умеет слушать, с ним приятно подискутировать. Очень отзывчивый человек, готов оказать помощь и дать совет в различных вопросах иностранных туристов. В целом, решительно рекомендую экскурсии с Аркадием!