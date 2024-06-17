Изучаем Батуми на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Батуми, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
65 отзывов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса»
Расписание: в воскресенье в 10:00
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
50 за человека
Велопрогулка по Батуми
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
«Прогулка на велосипедах позволит охватить самые интересные достопримечательности старого и современного Батуми, узнать истории культурных и религиозных памятников и установить связь времён»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
от 50 за всё до 6 чел.
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚲 На велосипеде
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: У McDonald’s
«Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка»
24 июня в 09:00
27 июня в 09:00
от 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Очень хорошая активная экскурсия! Рекомендую любителям активного отдыха. Красота природы, горное озеро и велоспуск - хорошая альтернатива провести время лежа на море)
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
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    не стояла - зато душевная, непринуждённая дискуссия на фоне реально завораживающей красоты в купе с небольшими нагрузками и преодолениями оставят новые впечатления и желание снова сюда вернуться! Это правда! Велосипед в конце - вишенка на торте!

  • В
    Владислав
    29 сентября 2023
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Отличная экскурсия для любителей активного отдыха
  • И
    Ирина
    11 сентября 2023
    Велопрогулка по Батуми
    Интересный формат проведения экскурсии👍Нам понравился и гид,и содержание экскурсии,и маршрут. Аркадий хорошо знает историю своего города,с юмором подает информацию-слушать интересно,3 часа прошли быстро! Батуми для нас открылся с новой стороны👌
  • В
    Виктория
    18 августа 2023
    Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
    Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Велопрогулка по Батуми
    Батуми очень красивый город с интересной историей. Рада, что выбрала экскурсию на велосипеде, мы смогли посмотреть гораздо больше объектов, чем
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    это было бы во время прогулки пешком. Передвигались в удобном темпе, смогли заехать в самые узенькие улочки старого Батуми, прокатились с ветерком по великолепной набережной города. Аркадий замечательный рассказчик, получила огромное удовольствие от общения с таким позитивным и образованным человеком. Отдельная благодарность Аркадию за прекрасную русскую речь.

  • Т
    Татьяна
    14 июня 2023
    Велопрогулка по Батуми
    В своих поездках и больших по странам или в маленьких походах, к примеру в музей, в качестве проводников, стараемся выбирать
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    людей, влюбленных в свой край, в свое дело. От них заражаешься энергией, вдохновляешься, хочется больше узнавать, читать и продолжать знакомство с новым. Нам очень повезло, наш гид по Батуми Аркадий оказался именно таким увлеченным человеком! Замечательное знакомство с городом не смог испортить моросящий дождь в начале похода, да и летом это только плюс по сравнению с изнуряющей жарой. А идея экскурсии на велосипеде дает возможность увидеть гораздо больше, а в завершении приятно прокатиться по набережной. Мы посетили все значимые достопримечательности, полюбовались и историческими и современными архитектурными произведениями искусства, в т. ч. связанными с российскими литературными деятелями и кинематографом. Аркадий, прекрасный рассказчик и собеседник, который не только владеет многочисленными историческими фактами о Грузии, Батуми, умеет слушать, с ним приятно подискутировать. Очень отзывчивый человек, готов оказать помощь и дать совет в различных вопросах иностранных туристов. В целом, решительно рекомендую экскурсии с Аркадием!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На велосипеде»

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  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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