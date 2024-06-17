1 чел.
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Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса»
Расписание: в воскресенье в 10:00
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
«Прогулка на велосипедах позволит охватить самые интересные достопримечательности старого и современного Батуми, узнать истории культурных и религиозных памятников и установить связь времён»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
от €50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: У McDonald’s
«Пересев на велосипеды, вы проедете лесными тропинками по равнинам Колхидского национального парка»
24 июня в 09:00
27 июня в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 июня 2024Очень хорошая активная экскурсия! Рекомендую любителям активного отдыха. Красота природы, горное озеро и велоспуск - хорошая альтернатива провести время лежа на море)
- ААлександр13 мая 2024Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
- ВВладислав29 сентября 2023Отличная экскурсия для любителей активного отдыха
- ИИрина11 сентября 2023Интересный формат проведения экскурсии👍Нам понравился и гид,и содержание экскурсии,и маршрут. Аркадий хорошо знает историю своего города,с юмором подает информацию-слушать интересно,3 часа прошли быстро! Батуми для нас открылся с новой стороны👌
- ВВиктория18 августа 2023Замечательный гид. Очень хороший рассказчик. Возможно стоит немного изменить маршрут, чтобы было больше природных локаций и меньше оживленных дорог.
- ТТатьяна27 июня 2023Батуми очень красивый город с интересной историей. Рада, что выбрала экскурсию на велосипеде, мы смогли посмотреть гораздо больше объектов, чем
- ТТатьяна14 июня 2023В своих поездках и больших по странам или в маленьких походах, к примеру в музей, в качестве проводников, стараемся выбирать
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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