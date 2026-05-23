Из Батуми - в каньон Окаце + кулинарный мастер-класс (по желанию)

Тайны древней Колхиды, смотровые площадки, парк Музыкантов и вкусы грузинской кухни
Мы отправимся в одно из самых красивых природных мест Грузии, где водопады, скалы и густая зелень создают сказочный пейзаж. Вы прогуляетесь по тропе над каньоном Окаце и очаруетесь кавказской природой. Исследуете город-крепость Нокалакеви. Посетите необычный музыкальный парк. А в финале заглянете в гости в колхидский дом — на душевный мастер-класс по грузинской кухне.
Описание мастер-класса

9:00 — выезд из Батуми

Живописная дорога через горы и субтропические леса Западной Грузии. По пути — посещение парка Музыкантов в Шекветили с коллекцией из 37 интерактивных скульптур, посвященных выдающимся грузинским и мировым музыкантам. Каждая — с динамиками, которые включаются при приближении

12:30 — портовый город Поти

Здесь — исторический Фазис и озеро Палиастоми, истории про аргонавтов и золотое руно.

13:30 — Археополис, или Нокалакеви

Один из крупнейших городов древнего Колхидского государства, столица Лазского царства. Вы исследуете территорию крепости и послушаете о её истории.

15:00 — каньон Окаце

Прогулка по знаменитой подвесной тропе длиной около 780 метров, расположенной прямо над ущельем. С обзорной площадки открываются панорамы каньона. Пеший маршрут проходит через исторический лес Дадиани и занимает около 2–3 часов.

18:30 — гостеприимный колхидский дом

Кулинарный мастер-класс в грузинской семье (по желанию за доплату). Вы научитесь готовить хачапури, пхали, шкмерули. А после вас ждёт дегустация приготовленных блюд и домашнего вина.

21:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле Toyota
  • Вход в парк Музыкантов бесплатный
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в каньон Окаце — €25 за чел., кулинарный мастер-класс с обедом — €35 за чел. Также по желанию — рафтинг по горной реке Техура — €90 за группу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дельфинария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесарион
Бесарион — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вместе со своей командой я провожу экскурсии по уникальным местам Кавказа для гостей со всего мира. Жду в гости!

Отзывы и рейтинг

В
Экскурсия нам очень понравилась!
Каньон Окаце и водопад Окаце — это одно из самых красивых мест, которые мы видели. Даже в дождливую погоду, когда было немного слякотно, красота этого места не
переставала нас поражать. Виды просто завораживают! Обязательно берите с собой дождевики и что-то на обувь, чтобы не запачкаться.
Гид оказался невероятно эрудированным — он не только отвечал на все наши вопросы по истории, но и делился живыми, увлекательными историями о реальной жизни грузинов. Благодаря ему мы смоги погрузиться в культуру и традиции страны, понять её дух. Это был отличный способ узнать Грузию изнутри.
А кулинарный мастер-класс стал вишенкой на торте. Мы настоятельно рекомендуем его всем, кто хочет увидеть грузинское застолье изнутри. Это не просто урок готовки — это погружение в грузинский быт, атмосферу гостеприимства и традиций. Под руководством местной хозяйки мы приготовили традиционные блюда по старинным рецептам и научились правильно говорить тосты по местным традициям. Это был невероятно тёплый и душевный опыт!
Всё было на высшем уровне — мы уезжали с чувством, что открыли для себя Грузию по-настоящему. Рекомендуем к посещению.

Бесарион
Бесарион
Ответ организатора:
Благодарю! Вы сами прекрасные люди и спасибо за такой интерес и любовь к моей стране.
❤❤ Гости от Бога ❤❤
Э
Наша небольшая компания из 3х человек пребывает в полном восторге от увиденного и услышанного!! Грузия прекрасна и это не описать словами! Каньон Окаце поражает красотой! Неописуемые виды гор, водопадов! Нам
повезло не только с погодой, но и с гидом! Бесо- мы ваши поклонники forever!! Ну а кулинарный мастер-класс только усилил впечатление! Лично для меня это первый опыт и уже мечтаю вернуться сюда и всё повторить!)) Спасибо огромное!! Всем, кто здесь ещё не был- однозначно - вы должны это увидеть и попробовать!

Бесарион
Ответ организатора:
Уважаемая Эльвира!
Благодарю. Приезжайте ещё 🥰❤
от €170 за экскурсию