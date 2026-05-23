Из Батуми - в каньон Окаце + кулинарный мастер-класс (по желанию)

Мы отправимся в одно из самых красивых природных мест Грузии, где водопады, скалы и густая зелень создают сказочный пейзаж. Вы прогуляетесь по тропе над каньоном Окаце и очаруетесь кавказской природой. Исследуете город-крепость Нокалакеви. Посетите необычный музыкальный парк. А в финале заглянете в гости в колхидский дом — на душевный мастер-класс по грузинской кухне.

Описание мастер-класса

9:00 — выезд из Батуми

Живописная дорога через горы и субтропические леса Западной Грузии. По пути — посещение парка Музыкантов в Шекветили с коллекцией из 37 интерактивных скульптур, посвященных выдающимся грузинским и мировым музыкантам. Каждая — с динамиками, которые включаются при приближении

12:30 — портовый город Поти

Здесь — исторический Фазис и озеро Палиастоми, истории про аргонавтов и золотое руно.

13:30 — Археополис, или Нокалакеви

Один из крупнейших городов древнего Колхидского государства, столица Лазского царства. Вы исследуете территорию крепости и послушаете о её истории.

15:00 — каньон Окаце

Прогулка по знаменитой подвесной тропе длиной около 780 метров, расположенной прямо над ущельем. С обзорной площадки открываются панорамы каньона. Пеший маршрут проходит через исторический лес Дадиани и занимает около 2–3 часов.

18:30 — гостеприимный колхидский дом

Кулинарный мастер-класс в грузинской семье (по желанию за доплату). Вы научитесь готовить хачапури, пхали, шкмерули. А после вас ждёт дегустация приготовленных блюд и домашнего вина.

21:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали