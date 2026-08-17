Приглашаю на прогулку по местам съёмок культового фильма «Любовь и голуби», а также других советских и современных грузинских лент. Вы пройдёте по красивейшим локациям с экрана и сравните их с реальностью.
Увидите, чем вдохновлялись гениальные режиссёры, оцените их находки и разберётесь, как город стал живым кинопейзажем.
Увидите, чем вдохновлялись гениальные режиссёры, оцените их находки и разберётесь, как город стал живым кинопейзажем.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Экзотические тропинки с пальмами, субтропическими растениями и необычной архитектурой, выбранные режиссёром Владимиром Меньшовым для создания образа «курорта органов движения».
- Пляжи и панорамы, создающие романтическое настроение у героев фильма Василия и Раисы Захаровны.
- Знаменитое кафе, в котором Людмила Гурченко от лица разлучницы рассказывает о тонкостях филиппинской медицины.
- Дельфинарий, шоу которого удивляло и продолжает удивлять посетителей.
- Летний театр, колоннаду и бульвар, которые в разное время стали местами съёмок фильмов с участием Никиты Ефремова, Вахтанга Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Арчила Гомиашвили, Сергея Филиппова и других.
Вы узнаете:
- Как и почему Батуми играл роли других мест и городов.
- Что по задумке знаменитых режиссёров должны были увидеть зрители.
- Как тема любви в кино находит отражение в реальности.
- Что предвидели великие режиссёры и как их экранный Батуми стал явью сегодня.
Организационные детали
- Все локации мы осматриваем снаружи, но можем зайти в кафе, где снимали эпизод фильма «Любовь и голуби».
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 703 туристов
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!
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