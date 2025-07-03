В Батуми каждый уголок напоминает кадр из фильма.



Эта экскурсия - уникальная возможность пройтись по местам съёмок известных картин и узнать о грузинском кинематографе.



Прогулка по улицам Старого города, посещение кинотеатра "Аполло" и знаменитого балкона из "12 стульев" подарят незабываемые впечатления.



Погрузитесь в атмосферу кино, узнав о событиях, связанных с Михаилом Калатозовым и съёмках фильма "Любовь и голуби"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Батуми тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам.

Сейчас июль — это идеальное время.