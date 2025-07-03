В Батуми каждый уголок напоминает кадр из фильма.
Эта экскурсия - уникальная возможность пройтись по местам съёмок известных картин и узнать о грузинском кинематографе.
Прогулка по улицам Старого города, посещение кинотеатра "Аполло" и знаменитого балкона из "12 стульев" подарят незабываемые впечатления.
Погрузитесь в атмосферу кино, узнав о событиях, связанных с Михаилом Калатозовым и съёмках фильма "Любовь и голуби"
Эта экскурсия - уникальная возможность пройтись по местам съёмок известных картин и узнать о грузинском кинематографе.
Прогулка по улицам Старого города, посещение кинотеатра "Аполло" и знаменитого балкона из "12 стульев" подарят незабываемые впечатления.
Погрузитесь в атмосферу кино, узнав о событиях, связанных с Михаилом Калатозовым и съёмках фильма "Любовь и голуби"
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Уникальные места съёмок
- 📽 История грузинского кино
- 🏛 Прогулка по Старому городу
- 🎬 Известные фильмы и режиссёры
- 🌆 Живописные виды Батуми
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Батуми тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по городу в полной мере. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулки возможны, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Улицы Старого города
- Кинотеатр «Аполло»
- Собор Рождества Богородицы
- Батумский бульвар
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Улицы Старого города
- Кинотеатр «Аполло»
- Самый кинематографичный балкон Батуми, «отметившийся» в «12 стульев», «Необыкновенной выставке» и других фильмах
- Собор Рождества Богородицы, в котором снимались сцены фильма «Покаяние»
- Батумский бульвар и места съёмок фильма «Любовь и голуби»
Я расскажу:
- Какие фильмы, кроме грузинских, шли в кинотеатре «Аполло»
- Что случилось в Батуми с Михаилом Калатозовым, единственным советским режиссёром, получившим Золотую Пальмовую ветвь в Каннах
- Правда ли, что в 1942 в Батуми снимали американский шпионский фильм
- Почему «Любовь и голуби» снимали именно в Батуми
Организационные детали
Дети могут присутствовать, но экскурсия не адаптирована для детского восприятия.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 4999 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. КаждыйЗадать вопрос
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