Вы услышите о жизненном укладе трёх великих империй — Римской, Византийской и Османской.
И узнаете, как проводятся раскопки: как выбирают место, с чего начинают, исходя из чего делают выводы.
И узнаете, как проводятся раскопки: как выбирают место, с чего начинают, исходя из чего делают выводы.
Описание экскурсии
- Вход и стены крепости
- Участки археологических раскопок
- Музей с артефактами, найденными в ходе раскопок
- Реконструкция жилых помещений и боевых орудий времён Римской империи
Темы
- Вы узнаете, как создавались и почему погибали великие империи.
- Основы фортификации: круглые и квадратные башни — плюсы и минусы; как проложить водопровод, если ещё не изобрели электричество; где безопаснее сделать ворота; нужен ли ипподром и многое другое.
- Рассмотрите древние амфоры и квеври (кувшины) и получите представление о грузинском виноделии.
- Исследуете территории археологических раскопок, узнаете, чем знаменит Генрих Шлиман и что он планировал (но не успел) раскопать в окрестностях Батуми.
Факты и детали
- Дата основания крепости — I век н. э. Общая длина стен крепости — 900 метров, высота — 5 метров.
- Название крепости происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах: по легенде, именно на этом месте был похоронен убитый Ясоном сын царя Ээта — Апсирт.
- На территории крепости находится могила, которую принято считать могилой апостола Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, ценящим глубокое погружение в историю и медленные путешествия. Она подходит даже для дождливых дней в Батуми. Будет интересна и тем, кто живёт в Батуми, и тем, кто впервые в городе.
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсия
- Не входят: билеты – 10 лари (около 3 евро) и трансфер
- Нужно одеться по погоде. По возможности, надеть удобную обувь и головной убор летом
- Питания на маршруте не предусмотрено
- Ограничения: 10+. Если меньше – можно, но для ребенка это будет в основном просто прогулкой
- Трансфер: возможна организация трансфера. В/из Батуми – 30 евро или 100 лари
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в крепость Гонио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 5475 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
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