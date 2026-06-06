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Крепость Гонио. Как часто вы думаете о Римской империи?

Рассмотреть древнюю крепость и территорию раскопок
Вы услышите о жизненном укладе трёх великих империй — Римской, Византийской и Османской.

И узнаете, как проводятся раскопки: как выбирают место, с чего начинают, исходя из чего делают выводы.
Крепость Гонио. Как часто вы думаете о Римской империи?
Крепость Гонио. Как часто вы думаете о Римской империи?
Крепость Гонио. Как часто вы думаете о Римской империи?

Описание экскурсии

  • Вход и стены крепости
  • Участки археологических раскопок
  • Музей с артефактами, найденными в ходе раскопок
  • Реконструкция жилых помещений и боевых орудий времён Римской империи

Темы

  • Вы узнаете, как создавались и почему погибали великие империи.
  • Основы фортификации: круглые и квадратные башни — плюсы и минусы; как проложить водопровод, если ещё не изобрели электричество; где безопаснее сделать ворота; нужен ли ипподром и многое другое.
  • Рассмотрите древние амфоры и квеври (кувшины) и получите представление о грузинском виноделии.
  • Исследуете территории археологических раскопок, узнаете, чем знаменит Генрих Шлиман и что он планировал (но не успел) раскопать в окрестностях Батуми.

Факты и детали

  • Дата основания крепости — I век н. э. Общая длина стен крепости — 900 метров, высота — 5 метров.
  • Название крепости происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах: по легенде, именно на этом месте был похоронен убитый Ясоном сын царя Ээта — Апсирт.
  • На территории крепости находится могила, которую принято считать могилой апостола Матфея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, ценящим глубокое погружение в историю и медленные путешествия. Она подходит даже для дождливых дней в Батуми. Будет интересна и тем, кто живёт в Батуми, и тем, кто впервые в городе.

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсия
  • Не входят: билеты – 10 лари (около 3 евро) и трансфер
  • Нужно одеться по погоде. По возможности, надеть удобную обувь и головной убор летом
  • Питания на маршруте не предусмотрено
  • Ограничения: 10+. Если меньше – можно, но для ребенка это будет в основном просто прогулкой
  • Трансфер: возможна организация трансфера. В/из Батуми – 30 евро или 100 лари

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в крепость Гонио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 5475 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
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в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

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