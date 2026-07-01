Индивидуальная
до 5 чел.
Крепость Петра и Ботанический сад
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
«Отправьтесь в захватывающее приключение "Ботанический сад - Крепость Петра"»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость Гонио. Как часто вы думаете о Римской империи?
Рассмотреть древнюю крепость и территорию раскопок
Начало: У входа в крепость Гонио
«Дата основания крепости — I век н»
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
от €90 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Мачахела в мини-группе: крепость Гвара, водопады и кузница-музей за 8 часов
Начало: Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
«Невероятная красота природы, горные реки и водопады, каменные мосты XI-XII веков, древняя крепость, экстремальные подвесные мосты, знаменитое «Топи Мачахела», каштановый мед и розовое вино, грузинское застолье и национальные танцы»
Расписание: В любой день
$40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Музей Крепость»
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