Гонио-Апсаросская крепость – экскурсии в Батуми

Найдено 10 экскурсий в категории «Гонио-Апсаросская крепость» в Батуми, цены от €36. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Красоты горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Великолепная горная Аджария в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
35 отзывов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Аджария круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
89 отзывов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Невероятная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
81 отзыв
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 100 за всё до 15 чел.
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
85 отзывов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 130 за всё до 7 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
По окрестностям Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
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    сделало наше путешествие не только познавательным, но и очень увлекательным. С самого начала экскурсии чувствовалось, что гид с удовольствием делится его историей, культурой и традициями. Он показал нам самые интересные достопримечательности и невероятные виды! Каждое место оживало благодаря увлекательным рассказам и интересным фактам, которые Иридний умело преподносил. Кроме того, гид был очень внимателен к нашим интересам и пожеланиям, адаптируя маршрут и темп экскурсии так, чтобы всем было комфортно! Мы также попробовали местную кухню в рекомендованном гидом ресторане, и это был настоящий гастрономический праздник! Благодарим нашего гида за отличный совет. Если вы планируете посетить Батуми, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами гида Иридния.

    Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Невероятная горная Аджария
    Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
  • Р
    Руслана
    1 июня 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
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    с мужем провели экскурсию для двоих. Места очень красивые, Аджария потрясающая. Много интересных мелких деталей, о которых рассказал Малзах, составили полную картину этого региона и вызвали ещё большее уважение и любовь к Грузии. Финальное застолье в грузинской семье - выше всех похвал: душевно, вкусно и в меру пьяно)) Большое спасибо!)

  • H
    Heidmets
    30 мая 2024
    Великолепная горная Аджария в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
  • I
    Iana
    29 мая 2024
    Невероятная горная Аджария
    Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё плгравилось рекомендуем.
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Аджария круглый год
    Отличная экскурсия!
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гонио-Апсаросская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу
  2. Красоты горной Аджарии
  3. Великолепная горная Аджария в мини-группе
  4. Аджария круглый год
  5. Невероятная горная Аджария
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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