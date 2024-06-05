1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €99 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €76 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ваш идеальный день в окрестностях Батуми
Посетить древние исторические места, полюбоваться заповедной природой Мачахелы и насладиться винами
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ООльга5 июня 2024Недавно мы провели потрясающий отпуск в Батуми и побывали в Горной Аджарии! Наш гид, Иридний, был невероятно знающим и дружелюбным, что
- ЕЕвгений4 июня 2024Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
- HHeidmets30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Малхазу!
- IIana29 мая 2024Отличная вводная экскурсия по красотам горной Аджарии. Прекрасно подходит для первого знакомства с краем. Экскурсия очень комфортная, Ириндий прекрасно владеет материалом. Рекомендую!
- AAngelina29 мая 2024Всё плгравилось рекомендуем.
- ММаксим23 мая 2024Отличная экскурсия!
- ВВероника20 мая 2024мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гонио-Апсаросская крепость»
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