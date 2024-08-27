А Анастасия По серпантинам Аджарии - на мотоцикле Спасибо большое за стильную и красивую поездку! Рекомендуем прокатиться с ребятами, чтобы увидеть красивейшие пейзажи, испытать крутейшие ощущения на серпантинах под приятный ветерок и кайфовую музыку. Все очень безопасно, красиво, интересно и точно запомнится на долгие годы! спасибо еще раз!!!

Н Наталья По серпантинам Аджарии - на мотоцикле Поездка была потрясающей. Если вы мечтаете как я прокатиться с ветерком на шикарном мотоцикле, то вам сюда. Очень рекомендую, всё было просто супер классно.