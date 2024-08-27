1.5 часа
Индивидуальная
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €68 за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
МотоЭкскурсия по Батуми и окрестностям
Начало: 22 Ioane lazis, Kvariati 6010, Грузия
Расписание: Понедельник - Воскресенье в 10.00 и в 14.30
Завтра в 10:00
29 сен в 10:00
от $100 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
29 сен в 16:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия27 августа 2024Спасибо большое за стильную и красивую поездку! Рекомендуем прокатиться с ребятами, чтобы увидеть красивейшие пейзажи, испытать крутейшие ощущения на серпантинах под приятный ветерок и кайфовую музыку. Все очень безопасно, красиво, интересно и точно запомнится на долгие годы! спасибо еще раз!!!
- ННаталья21 августа 2024Поездка была потрясающей. Если вы мечтаете как я прокатиться с ветерком на шикарном мотоцикле, то вам сюда. Очень рекомендую, всё было просто супер классно.
- ММаргарита14 августа 2024Мы получили массу ярких, прекрасных впечатлений благодаря Андрею и его команде! Настоящие профессионалы и приятные собедеседники☺️ Поездка прошла в максимальном комфорте, многочисленные завораживающие виды, горы, леса, море и многое другое вы увидите, если выберете этот вид времяпрепровождения! Рекомендую безоговорочно ❤️😉
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «На мотоцикле»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в сентябре 2024
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