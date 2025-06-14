Мои заказы

Экскурсии из центра Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Батуми, цены от €39, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Батуми - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
4%
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€53€55 за всё до 5 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
На автобусе
5.5 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
26 июн в 10:00
€39 за человека
Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен
На машине
7 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Мтирала и крепость Петра
Погрузитесь в мир природы и истории: прогулка по туманным лесам Мтирала и византийская крепость Петра. Незабываемые виды и впечатления
Начало: У вашего отеля в центре Батуми
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 июн в 11:00
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Denis
    14 июня 2025
    Батуми - путешествие во времени
    Познавательно, спасибо за экскурсию!!!
  • С
    Сергей
    1 июня 2025
    Батуми - путешествие во времени
    Интересная экскурсия, гид владеет информацией, спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    29 мая 2025
    Батуми - путешествие во времени
    Прекрасная прогулка с Павлом по Батуми! Легко и непринуждённо Павел погрузил нас в прошлое и настоящее Батуми. Мы узнали много
    читать дальше

    нового и интересного. Увидели основные достопримечательности города. Павел потрясающий рассказчик и интеллигентный человек, с которым интересно проводить время! Прогулка идеально подходит для первого знакомства с Батуми.

  • М
    Мария
    19 октября 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Прекрасная организация от А до Я👍!!!
  • Е
    Евгения
    31 августа 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми и о местах, где были проведены экскурсии) Виды шикарные!
    Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о БатумиВсе понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми
  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
    Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчикОрганизованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Батуми - путешествие во времени
  2. Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
  3. Мтирала и крепость Петра - из Батуми до туманных лесов и древних стен
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2025
Сейчас в Батуми в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 53 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «Из центра», 46 ⭐ отзывов, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август