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4%
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€53
€55 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 16 чел.
Фото-прогулка в Батуми: Эдемский сад и крепость Петра
Ищете идеальное место для фото? Этот тур познакомит вас с ботаническим садом Батуми и крепостью Петра. Прекрасные локации и исторические места ждут вас
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
26 июн в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Мтирала и крепость Петра
Погрузитесь в мир природы и истории: прогулка по туманным лесам Мтирала и византийская крепость Петра. Незабываемые виды и впечатления
Начало: У вашего отеля в центре Батуми
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 июн в 11:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDenis14 июня 2025Познавательно, спасибо за экскурсию!!!
- ССергей1 июня 2025Интересная экскурсия, гид владеет информацией, спасибо за экскурсию
- ААнна29 мая 2025Прекрасная прогулка с Павлом по Батуми! Легко и непринуждённо Павел погрузил нас в прошлое и настоящее Батуми. Мы узнали много
- ММария19 октября 2024Прекрасная организация от А до Я👍!!!
- ЕЕвгения31 августа 2024Все понравилось!) Гид Юрий и наш водитель (к сожалению не помню имя) подробно рассказывали о Батуми и о местах, где были проведены экскурсии) Виды шикарные!
- ЮЮлия26 июля 2024Организованно отлично, Лидия нас лично забрала с отеля, Гид Кристина очень грамотный, умный и энергичный рассказчик. Маршрут подобран отлично, созерцали красоту, насытились кислородом, было очень интересно! Спасибо за вдохновляющую поездку и персональное внимание к каждому в группе!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Из центра»
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