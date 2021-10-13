Из Батуми — в национальный парк Мачахела!

«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день

4.5
4 отзыва
Приглашаю в путешествие по горной Аджарии — одной из самых живописных частей страны! Целый день мы будем исследовать территорию огромного национального парка Мачахела.

Вы увидите реки, водопады, мосты, заросшие мхом деревья и самшитовые леса.

Побываете в горных деревнях, оцените крепость Гвара и попробуете региональную кухню в чудесном ресторане.
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!

Что вас ожидает

Горная Аджария: история, природа, танцы и вкуснейшая еда

Мы посетим как знаменитые, так и тайные места Мачахельского национального парка. В программе:

  • Деревня Мирвети — сказочное по красоте селение, где вы раскроете грузинскую природу с новой стороны. Я покажу густой самшитовый лес, водопад в джунглях, небольшой арочный мост и реку с бирюзовой водой, в которой при желании можно искупаться.
  • Крепость Гвара — фортификационное сооружение 6 века, к которому нас приведет таинственная и очень живописная дорога. Вы увидите остатки древних стен и зарытые в землю глиняные винные сосуды «квеври». А еще из крепости открывается необыкновенный вид на Мачахельское ущелье.
  • Бункер времен Второй мировой войны — заброшенный бункер с толстыми стенами и старинной пушкой. Мы осмотрим его снаружи и ненадолго заглянем внутрь.
  • Горный ресторан и фольклорное шоу — обычно самая эмоциональная часть путешествия. Вы полюбуетесь потрясающими панорамами, оцените задорные грузинские танцы и попробуете национальные блюда, приготовленные из выращенных здесь натуральных продуктов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Lancer
  • Еда и напитки в ресторане оплачиваются отдельно — 50 лари с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Жан
Жан
Здравствуйте, дорогие гости Грузии! Меня зовут Жан, я молодой энергичный гид, который любит свою страну и хочет показать ее глазами местного жителя. Сделаю все возможное, чтобы наше путешествие прошло весело, душевно и комфортно.
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4 настоящих отзыва от туристов

Ю
13 окт 2021
Жан очень хороший и компетентный молодой человек. Маршрут составлен очень интересно, по не стандартным местам, куда экскурсионные автобусы не ходят. Поездка прошла не спешно, выехали в 9 утра и закончилась в 7 часов вечера, поэтому можно было спокойно насладиться горами, водопадами и, в целом, природой Аджарии. Кроме того, очень подкупило, желание и умение Жана, как молодого человека, быстро найти с нами человеческий контакт, можно сказать, что из поездки мы вернулись практически друзьями, и это притом, что между нами значительная разница в возрасте. Стоит отдельно отметить обед в горах с прекрасным видом на горы Аджарии и Турции (ресторан находился недалеко от турецкой границы) и, конечно, с традиционными очень вкусными грузинскими блюдами и напитками, включая вино и чачу. Вообщем, спасибо Жану за путешествие!
К
7 окт 2021
Понятие об экскурсии очень отличается у нас и у грузин. Практически никакой исторической информации мы не получили. Только, что мосты 10 столетия, крепость 6го столетия. На вопрос: расскажите что-то об этом месте я получала ответ- так вы спрашивайте 😅
У большинства гидов есть в программе грузинское застолье. Нам предложили такое за 50 лари с человека. Это полный провал. Еда не стоит этих денег никак. По условиям ты платишь 50лари и пьешь вино и кушаешь безлимитно. Но по факту нам с подругой не сильно много надо было и блюда типа Оливье и свекольного салата для нас не были уникальными (обещали грузинскую кухню). Фантастический вид, который нам обещали с ресторана, мы наблюдали и так всю дорогу.
Жан как человек довольно интересный, было не скучно. Забрал нас прямо из дома и довёз куда просили
Вера
29 сен 2021
Жан, спасибо огромное, что открыл для нас горы Аджарии. Это было невероятно, весело и душевно, когда мы пили чай с инжировым вареньем, которым нас угостила хозяйка форта; зажигательные грузинские танцы во время застолья; невероятной красоты водопады и мосты; лес во мху, как вроде оказались в сказке Алиса в стране чудес.
И отдельное спасибо, что доставил нас в рай на Земле 😉🙏🏻
С
26 сен 2021
Очень хорошая и интересная экскурсия. За один только вид гор можно было поехать. Спасибо огромное Жану за такой превосходный отдых!

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