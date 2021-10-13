Жан очень хороший и компетентный молодой человек. Маршрут составлен очень интересно, по не стандартным местам, куда экскурсионные автобусы не ходят. Поездка прошла не спешно, выехали в 9 утра и закончилась в 7 часов вечера, поэтому можно было спокойно насладиться горами, водопадами и, в целом, природой Аджарии. Кроме того, очень подкупило, желание и умение Жана, как молодого человека, быстро найти с нами человеческий контакт, можно сказать, что из поездки мы вернулись практически друзьями, и это притом, что между нами значительная разница в возрасте. Стоит отдельно отметить обед в горах с прекрасным видом на горы Аджарии и Турции (ресторан находился недалеко от турецкой границы) и, конечно, с традиционными очень вкусными грузинскими блюдами и напитками, включая вино и чачу. Вообщем, спасибо Жану за путешествие!