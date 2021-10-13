Понятие об экскурсии очень отличается у нас и у грузин. Практически никакой исторической информации мы не получили. Только, что мосты 10 столетия, крепость 6го столетия. На вопрос: расскажите что-то об этом месте я получала ответ- так вы спрашивайте 😅

У большинства гидов есть в программе грузинское застолье. Нам предложили такое за 50 лари с человека. Это полный провал. Еда не стоит этих денег никак. По условиям ты платишь 50лари и пьешь вино и кушаешь безлимитно. Но по факту нам с подругой не сильно много надо было и блюда типа Оливье и свекольного салата для нас не были уникальными (обещали грузинскую кухню). Фантастический вид, который нам обещали с ресторана, мы наблюдали и так всю дорогу.

Жан как человек довольно интересный, было не скучно. Забрал нас прямо из дома и довёз куда просили