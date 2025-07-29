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Обзорная экскурсия по Батуми

Батуми удивляет сочетанием старинной архитектуры и современных зданий. Откройте для себя его историю и культуру на нашей увлекательной экскурсии
Батуми - это город, который сочетает в себе историческое наследие и современную архитектуру.

Экскурсия включает посещение древней крепости Гонио, прогулку по старому городу с его уникальными зданиями XIX века и захватывающую
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поездку на канатной дороге Арго.

Площадь Пьяцца удивит своими мозаиками и витражами, а Батумский бульвар порадует живописными видами на море и горы. Это идеальная возможность увидеть Батуми во всей его красе и насладиться атмосферой города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древней крепости Гонио
  • 🏙 Прогулка по старому городу
  • 🎨 Восхитительная площадь Пьяцца
  • 🚡 Поездка на канатной дороге Арго
  • 🌊 Прогулка по Батумскому бульвару

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Батуми - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё возможна, но стоит учесть более прохладную погоду.
Сейчас июль — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Ближайшие даты:
30
июл31
июл1
авг2
авг3
авг4
авг5
авг
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Крепость Гонио
  • Старый город
  • Площадь Пьяцца
  • Канатная дорога Арго
  • Батумский бульвар

Описание экскурсии

Очарование Батуми

С момента своего основания Батуми привлекал людей со всего мира. Среди тех, кто оказался под его магией, были такие выдающиеся личности, как Чехов, Булгаков и Сименон. Этот город мечты, олицетворяющий белые паруса и тропический рай, радует разнообразием экзотических растений.

Что вас ожидает в Батуми

  1. Крепость Гонио

    Посетите Гонио-Апсаросскую крепость, которая считается одной из самых древних в Грузии. Это место хранит в себе богатую историю и атмосферу древности.

  2. Старый город Батуми

    Прогуляйтесь по району старого города, застроенному еще в XIX веке. Сегодня он полностью отреставрирован и стал культурным и историческим центром Батуми.

  3. Площадь Пьяцца

    Эта площадь завораживает своими необычными художественными росписями, причудливой мозаикой и витражами. Особое внимание привлекают часы на башне, видимые издалека.

  4. Канатная дорога Арго

    С высоты канатной дороги Батуми выглядит бесконечным. Сверху открывается захватывающий вид на горы Аджарии, море и порт, а также на весь город.

  5. Батумский бульвар

    Прогуляйтесь по Батумскому бульвару, который протянулся вдоль моря более чем на 8 километров. Здесь вы найдете Башню Алфавита, Статую Али и Нино, Парк чудес, Колесо обозрения, Танцующие фонтаны и Маяк.

Заключение

Батуми — это не просто город, это место, где история встречается с современностью, а природа радует глаз. Каждый уголок этого удивительного города полон жизни и вдохновения. Погрузитесь в атмосферу Батуми и откройте для себя его тайны!

7 дней в неделю в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Посещение крепости Гонио
  • Район старого города в Батуми
  • 3. Площадь Пьяцца в Батуми
  • Канатная дорога Арго
  • 5. Батумский бульвар (Приморский парк): Башня Алфавита
  • Статуя Али и Нино
  • Парк чудес
  • Колесо обозрения
  • Танцующие фонтаны
  • Маяк
  • Парк 6 мая
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном транспорте
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Фотосессия (по желанию) 30$
  • Услуги гида (по желанию) 30$
Место начала и завершения?
Ул. горгасали 125 Батуми, Грузия (Или ваш отель)
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарим вас за использование наших услуг
  • Свяжемся с вами в ближайшее время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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