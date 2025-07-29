Батуми - это город, который сочетает в себе историческое наследие и современную архитектуру.Экскурсия включает посещение древней крепости Гонио, прогулку по старому городу с его уникальными зданиями XIX века и захватывающую

поездку на канатной дороге Арго. Площадь Пьяцца удивит своими мозаиками и витражами, а Батумский бульвар порадует живописными видами на море и горы. Это идеальная возможность увидеть Батуми во всей его красе и насладиться атмосферой города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Батуми - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия всё ещё возможна, но стоит учесть более прохладную погоду.

Сейчас июль — это идеальное время.