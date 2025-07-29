Экскурсия включает посещение древней крепости Гонио, прогулку по старому городу с его уникальными зданиями XIX века и захватывающую
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древней крепости Гонио
- 🏙 Прогулка по старому городу
- 🎨 Восхитительная площадь Пьяцца
- 🚡 Поездка на канатной дороге Арго
- 🌊 Прогулка по Батумскому бульвару
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Крепость Гонио
- Старый город
- Площадь Пьяцца
- Канатная дорога Арго
- Батумский бульвар
Описание экскурсии
Очарование Батуми
С момента своего основания Батуми привлекал людей со всего мира. Среди тех, кто оказался под его магией, были такие выдающиеся личности, как Чехов, Булгаков и Сименон. Этот город мечты, олицетворяющий белые паруса и тропический рай, радует разнообразием экзотических растений.
Что вас ожидает в Батуми
Крепость Гонио
Посетите Гонио-Апсаросскую крепость, которая считается одной из самых древних в Грузии. Это место хранит в себе богатую историю и атмосферу древности.
Старый город Батуми
Прогуляйтесь по району старого города, застроенному еще в XIX веке. Сегодня он полностью отреставрирован и стал культурным и историческим центром Батуми.
Площадь Пьяцца
Эта площадь завораживает своими необычными художественными росписями, причудливой мозаикой и витражами. Особое внимание привлекают часы на башне, видимые издалека.
Канатная дорога Арго
С высоты канатной дороги Батуми выглядит бесконечным. Сверху открывается захватывающий вид на горы Аджарии, море и порт, а также на весь город.
Батумский бульвар
Прогуляйтесь по Батумскому бульвару, который протянулся вдоль моря более чем на 8 километров. Здесь вы найдете Башню Алфавита, Статую Али и Нино, Парк чудес, Колесо обозрения, Танцующие фонтаны и Маяк.
Заключение
Батуми — это не просто город, это место, где история встречается с современностью, а природа радует глаз. Каждый уголок этого удивительного города полон жизни и вдохновения. Погрузитесь в атмосферу Батуми и откройте для себя его тайны!
7 дней в неделю в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Посещение крепости Гонио
- Район старого города в Батуми
- 3. Площадь Пьяцца в Батуми
- Канатная дорога Арго
- 5. Батумский бульвар (Приморский парк): Башня Алфавита
- Статуя Али и Нино
- Парк чудес
- Колесо обозрения
- Танцующие фонтаны
- Маяк
- Парк 6 мая
Что включено
- Трансфер на комфортабельном транспорте
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Фотосессия (по желанию) 30$
- Услуги гида (по желанию) 30$
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