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Дом с атлантами – экскурсии в Батуми

Найдено 7 экскурсий в категории «Дом с атлантами» в Батуми, цены от €21. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Пешком по старому Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
141 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
18 июл в 16:00
19 июл в 14:00
€21 за человека
Батуми глазами местных жителей
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2 часа
294 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
20 июл в 09:00
22 июл в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Многоликий Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
549 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от €70 за всё до 4 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
Душа Старого города
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Старого города
Узнать Батуми, которого уже нет
Начало: У дельфинария
15 июл в 09:30
16 июл в 09:30
от €85 за всё до 3 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
На машине
Канатная дорога «Арго»
3.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
По улицам и набережным «эвкалиптового города» - в поисках лучших видов
Начало: Возле площади Нептуна
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от €149 за всё до 3 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
На машине
Канатная дорога «Арго»
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от €70 за всё до 6 чел.
О Батуми с любовью
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О Батуми с любовью
Обзорная экскурсия по Батуми подарит вам уникальные впечатления. Порт, фонтаны и парки - всё это и многое другое ждёт вас на этом увлекательном маршруте
Начало: У парка 6 мая
16 июл в 13:00
28 июл в 16:00
от €60 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
16 июл в 09:00
17 июл в 13:00
от €50 за всё до 10 чел.
Батуми - путешествие во времени
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Батуми - путешествие во времени
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
18 июл в 16:00
26 июл в 10:00
от €46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Душа Старого города
Дата посещения: 8 июн 2026
Мы остались в восторге от экскурсии, поставила бы 10 звезд! Баграт - человек, который по-настоящему любит и знает Батуми! Прогулка
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получилась очень насыщенной, а благодаря переплетению исторических, культурных, бытовых фактов в рассказе Баграта, информация превращалась в живую историю города и людей с ним связанных!

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Н
Душа Старого города
Всё было замечательно. Бахрат - очень интересный рассказчик. Места были не примитивные. Удалось прочувствовать настоящий дух города и окунуться в
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его историю. Это была не просто туристическая экскурсия. Это было путешествие во времени, где главный герой - город Батуми. Бахрат влюбил нас в Батуми по-настоящему. Рекомендуем.

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Максим
Душа Старого города
Прекрасная экскурсия! Всем рекомендую!
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Б
Душа Старого города
Экскурсия с Багратом.
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость
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и большой объём информации, многое из рассказов Баграта запомнилось. Экскурсия продуманная, структурированная, построена в виде диалога. Баграт отвечал на наши вопросы и сам нас спрашивал, просил додумать, предположить, вспомнить что-то. Баграта очень приятно слушать - прекрасный богатый русский язык, говорит четко. Баграт влюблен в свой город и расскажет об истории Батуми, его ландшафте, об интересных и неизбитых местах, которые потом обязательно захочется посетить. Было и интересно и познавательно. Однозначно рекомендуем этого года.

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Людмила
Душа Старого города
Большое спасибо за обширную и познавательную экскурсию. Баграт очень увлеченный, знающий и интересующийся человек, который знает и помнит Батуми с
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самого детства. Маршрут и передача информации идеально сбалансированы. Мы узнали много интересного, насладились видами цветущих магнолий, вкусили запахи камфорного дерева. Баграт подсказал нам где сытно и вкусно покушать, что мы и сделали после экскурсии. Всем рекомендую

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Д
Душа Старого города
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Мы получили не только массу впечатлений, но и целостное понимание истории Батуми. Материал был подан
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настолько структурированно и интересно, что даже самые сложные исторические события складывались в ясную и увлекательную картину. Особенно ценно, что мы услышали множество фактов, местных историй и нюансов, которых не встретишь в путеводителях и интернет-статьях. Чувствуется глубокая эрудиция и искренняя любовь гида к своему городу. Это была одна из лучших экскурсий в наших путешествиях. Обязательно будем рекомендовать друзьям!

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С
Душа Старого города
Очень интересная душевная экскурсия. Точно советую. Баграт знает ответы на все вопросы умеют заинтересовать и раскрыть дух Batumi. Три часа пролетели незаметно.
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S
Душа Старого города
Экскурсия по Батуми с Багратом нам очень, оченьпонравилась! Потрясающие рассказы о старом Батуми, о том, как раньше жили люди, какие
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были традиции и атмосфера города. Баграт — замечательный гид, который умеет интересно и увлекательно рассказывать. Спасибо за прекрасную экскурсию. Есть о чем задуматься.

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М
Душа Старого города
Замечательный гид, который прекрасно рассказывает и показывает Батуми. Человек, который живет этим городом и его историями и замечательно погружает в атмосферу Батумских двориков и районов.
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О
Душа Старого города
Получили большое удовольствие. Прогулялись по Батуми с Багратом, посмотрели старый город. Очен душевно и тепло.
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Всего 1105 отзывов в Батуми в категории "Дом с атлантами"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дом с атлантами»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Пешком по старому Батуми;
  2. Батуми глазами местных жителей;
  3. Многоликий Батуми;
  4. Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов;
  5. Душа Старого города.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Площадь Европы;
  5. Старый город;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Парк Мачахела;
  9. Канатная дорога «Арго»;
  10. Водопад и мост Махунцети.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
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