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до 6 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
18 июл в 16:00
19 июл в 14:00
€21 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
20 июл в 09:00
22 июл в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от €70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Старого города
Узнать Батуми, которого уже нет
Начало: У дельфинария
15 июл в 09:30
16 июл в 09:30
от €85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
По улицам и набережным «эвкалиптового города» - в поисках лучших видов
Начало: Возле площади Нептуна
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от €149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от €70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Батуми с любовью
Обзорная экскурсия по Батуми подарит вам уникальные впечатления. Порт, фонтаны и парки - всё это и многое другое ждёт вас на этом увлекательном маршруте
Начало: У парка 6 мая
16 июл в 13:00
28 июл в 16:00
от €60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
16 июл в 09:00
17 июл в 13:00
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Батуми - путешествие во времени
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
18 июл в 16:00
26 июл в 10:00
от €46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 8 июн 2026
Мы остались в восторге от экскурсии, поставила бы 10 звезд! Баграт - человек, который по-настоящему любит и знает Батуми! Прогулка
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Н
Всё было замечательно. Бахрат - очень интересный рассказчик. Места были не примитивные. Удалось прочувствовать настоящий дух города и окунуться в
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Прекрасная экскурсия! Всем рекомендую!
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Б
Экскурсия с Багратом.
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость
Из-за погоды наша пешая экскурсия состоялась раньше запланированного - в день приезда в Батуми. Однако, несмотря на усталость
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Большое спасибо за обширную и познавательную экскурсию. Баграт очень увлеченный, знающий и интересующийся человек, который знает и помнит Батуми с
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Д
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Мы получили не только массу впечатлений, но и целостное понимание истории Батуми. Материал был подан
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С
Очень интересная душевная экскурсия. Точно советую. Баграт знает ответы на все вопросы умеют заинтересовать и раскрыть дух Batumi. Три часа пролетели незаметно.
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S
Экскурсия по Батуми с Багратом нам очень, оченьпонравилась! Потрясающие рассказы о старом Батуми, о том, как раньше жили люди, какие
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М
Замечательный гид, который прекрасно рассказывает и показывает Батуми. Человек, который живет этим городом и его историями и замечательно погружает в атмосферу Батумских двориков и районов.
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О
Получили большое удовольствие. Прогулялись по Батуми с Багратом, посмотрели старый город. Очен душевно и тепло.
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Всего 1105 отзывов в Батуми в категории "Дом с атлантами"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дом с атлантами»
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