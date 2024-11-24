Описание экскурсии
Поселок Шекветили
Поселок Шекветили расположен в Озургетском районе, между известными курортами Уреки и Кобулети. Это один из самых живописных уголков Грузии, который привлекает туристов своим целебным магнитным песком, живописными сосновыми лесами и уникальными возможностями для спокойного отдыха.
Идеальное место для отдыха
Если вы устали от суеты оживленных курортов и мечтаете провести день в тишине и уединении, поездка в это приморское местечко станет отличным решением. Шекветили предлагает возможность насладиться природой и расслабиться вдали от городской суеты.
Пляжи Шекветили
Береговая линия Шекветили протянулась на 3 км. Пляжи этого поселка во многом напоминают побережье Уреки, так как их песок содержит значительное количество магнетита. При нагреве на солнце этот минерал оказывает положительное влияние на человеческий организм.
Польза магнитного песка
- Улучшение метаболизма
- Стимуляция кровообращения
Поселок Шекветили – это идеальное место для тех, кто ищет гармонию с природой и хочет восстановить силы. Приезжайте и наслаждайтесь красотой этого уникального уголка Грузии!
На экскурсию можно поехать в любой день, кроме Понедельника и Четверга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим:
- Двухъярусный Парк Цвермагала. На первом ярусе растут гигантские кипарисы, тюльпаны, эвкалипты, расположены бамбуковая роща и искусственное озеро, вокруг которого высажены кедровые деревья и ивы. На втором ярусе расположился мандариновый сад, домик для отдыха и несколько беседок
- Парк музыкантов, который появился в 2016 году. На территории нескольких гектаров прекрасной эвкалиптовой рощи представлены скульптуры Грузинских исполнителей и мировых музыкальных звезд - певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник парка оборудован колонками, воспроизводящими музыкальное сопровождение. В парке обустроены дорожки для прогулок, места для отдыха, имеются различные резные фигуры. Музыкальный парк Грузии отлично подойдет для уединенных и романтических прогулок, семейного отдыха. Вход в Парк музыкантов свободный для всех желающих, доступный в любое время суток
- Дендрологический парк. Открылся он в 2020 году. Парк является искусственно выращенным, где специалисты работали в течение трех лет, чтобы создать эффект первозданной природы. Парк объединяет уникальные виды деревьев из разных частей Грузии: кипарис, магнолия, кедр, дуб, платан, клен и эвкалипт и другие уникальные виды деревьев. Тут есть и бамбуковый лес. Для получения полной информации о растении установлены специальные баннеры. Некоторым деревьям более 300 лет. Также в парке есть искусственное озеро и небольшой остров, созданный специально для фламинго. Наряду с уникальной коллекцией растений в парке обитают 58 видов птиц со всех континентов мира
- А после посещения всех парков поедем купаться на мелкое море с магнитными песками
- Возвращение приблизительно к 18.00 часам
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ✅ Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- ✅ Также для повышенного комфорта на 4 человека, и для 5-6 человек, в наличии иметься Минивэн Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 140$ на всех за машину
- ✅ Я заберу вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезу обратно. Также могу забрать вас из Чакви или Кобулети
- ✅ Продолжительность экскурсии 7 - 8 часов, выехать лучше в 09:30 - 10.00 утра
- ✅ Для купания на море обязательно захватите купальники и полотенца
- ✅ В стоимость экскурсии входит: Комфортабельный автомобиль с кондиционером, Услуги гида. Экскурсия проводится на русском языке