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Описание экскурсии

Поселок Шекветили

Поселок Шекветили расположен в Озургетском районе, между известными курортами Уреки и Кобулети. Это один из самых живописных уголков Грузии, который привлекает туристов своим целебным магнитным песком, живописными сосновыми лесами и уникальными возможностями для спокойного отдыха.

Идеальное место для отдыха

Если вы устали от суеты оживленных курортов и мечтаете провести день в тишине и уединении, поездка в это приморское местечко станет отличным решением. Шекветили предлагает возможность насладиться природой и расслабиться вдали от городской суеты.

Пляжи Шекветили

Береговая линия Шекветили протянулась на 3 км. Пляжи этого поселка во многом напоминают побережье Уреки, так как их песок содержит значительное количество магнетита. При нагреве на солнце этот минерал оказывает положительное влияние на человеческий организм.

Польза магнитного песка

Улучшение метаболизма

Стимуляция кровообращения

Поселок Шекветили – это идеальное место для тех, кто ищет гармонию с природой и хочет восстановить силы. Приезжайте и наслаждайтесь красотой этого уникального уголка Грузии!