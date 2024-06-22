Приглашаю вас на увлекательную экскурсию в красивейшие парки Шекветили. Вы отыщете фигуры знакомых мировых и грузинских исполнителей в Парке музыкантов, отдохнёте в мандариновом саду парка Цвермагала и изучите богатую коллекцию растений Дендрологического парка. А после нас ждёт заслуженный отдых на необычном пляже с магнитным песком.

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за 1-4 человека или €24 за человека, если вас больше

от €100 за 1-4 человека или €24 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся в посёлок Шекветили — живописный уголок Грузии, славящийся сосновыми лесами и целебным магнитным песком. В программе — три парка:

Парк Цвермагала . На первом ярусе растут гигантские кипарисы, тюльпаны, эвкалипты, расположена бамбуковая роща и искусственное озеро, вокруг которого высажены кедровые деревья и ивы. А на втором — мандариновый сад, домик для отдыха и несколько беседок. Гид расскажет вам, как создавался парк и кто был инициатором этого проекта.

. На первом ярусе растут гигантские кипарисы, тюльпаны, эвкалипты, расположена бамбуковая роща и искусственное озеро, вокруг которого высажены кедровые деревья и ивы. А на втором — мандариновый сад, домик для отдыха и несколько беседок. Гид расскажет вам, как создавался парк и кто был инициатором этого проекта. Парк музыкантов . На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник оборудован колонками, воспроизводящими музыку, так что вы сможете прикоснуться к творчеству любимых исполнителей.

. На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник оборудован колонками, воспроизводящими музыку, так что вы сможете прикоснуться к творчеству любимых исполнителей. Дендрологический парк. В течение трёх лет специалисты активно работали, чтобы создать эффект первозданной природы. Парк объединяет уникальные виды деревьев из разных частей Грузии: кипарисы, магнолии, кедры, дубы, платаны, эвкалипты. Есть и бамбуковый лес. Наряду с уникальной коллекцией растений в парке обитают 58 видов птиц со всех континентов мира.

После посещения всех парков поедем купаться на мелкое море с магнитными песками. Гид расскажет, в чём особенности и преимущества местных пляжей и как отдых в этом месте помогает оздоровить организм.

Организационные детали