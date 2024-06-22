Приглашаю вас на увлекательную экскурсию в красивейшие парки Шекветили.
Вы отыщете фигуры знакомых мировых и грузинских исполнителей в Парке музыкантов, отдохнёте в мандариновом саду парка Цвермагала и изучите богатую коллекцию растений Дендрологического парка. А после нас ждёт заслуженный отдых на необычном пляже с магнитным песком.
Вы отыщете фигуры знакомых мировых и грузинских исполнителей в Парке музыкантов, отдохнёте в мандариновом саду парка Цвермагала и изучите богатую коллекцию растений Дендрологического парка. А после нас ждёт заслуженный отдых на необычном пляже с магнитным песком.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами отправимся в посёлок Шекветили — живописный уголок Грузии, славящийся сосновыми лесами и целебным магнитным песком. В программе — три парка:
- Парк Цвермагала. На первом ярусе растут гигантские кипарисы, тюльпаны, эвкалипты, расположена бамбуковая роща и искусственное озеро, вокруг которого высажены кедровые деревья и ивы. А на втором — мандариновый сад, домик для отдыха и несколько беседок. Гид расскажет вам, как создавался парк и кто был инициатором этого проекта.
- Парк музыкантов. На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост. Каждый памятник оборудован колонками, воспроизводящими музыку, так что вы сможете прикоснуться к творчеству любимых исполнителей.
- Дендрологический парк. В течение трёх лет специалисты активно работали, чтобы создать эффект первозданной природы. Парк объединяет уникальные виды деревьев из разных частей Грузии: кипарисы, магнолии, кедры, дубы, платаны, эвкалипты. Есть и бамбуковый лес. Наряду с уникальной коллекцией растений в парке обитают 58 видов птиц со всех континентов мира.
После посещения всех парков поедем купаться на мелкое море с магнитными песками. Гид расскажет, в чём особенности и преимущества местных пляжей и как отдых в этом месте помогает оздоровить организм.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- Заберём вас от места проживания в Батуми и после экскурсии отвезём обратно. Также можем встретить вас в Чакви или Кобулети.
- Так как продолжительность экскурсии 7-8 часов, выехать лучше в 09:30-10:00
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем заехать на обед в кафе. Также вы можете взять воду и перекус с собой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 114 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма 9 лет и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, природу,Задать вопрос
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