Путешествие мечты в горную Аджарию

Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа.

В этом путешествии вы увидите красивые горные водопады, мост царицы Тамары XII века, подвесной мост, где вы получите мощный прилив адреналина, слияние двух рек и Аджарский винный завод.
Путешествие мечты в горную Аджарию
Путешествие мечты в горную Аджарию
Путешествие мечты в горную Аджарию
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Аджарию

Аджария — это удивительное место, где ласковые лазурные воды Черного моря встречаются с величественными горами Кавказа. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы.

Что вас ждет в Аджарии?

Во время вашего путешествия вы сможете увидеть множество захватывающих достопримечательностей:

  • Водопады, которые поражают своей красотой и мощью;
  • Мост царицы Тамары, построенный в двенадцатом веке, который перенесет вас в эпоху древности;
  • Подвесной мост, где вы сможете испытать прилив адреналина;
  • Слияние двух рек, создающее живописные пейзажи;
  • Винный завод, где вы сможете узнать о процессе производства аджарского вина.

Погружение в природу и культуру

Аджария — это не только природные красоты, но и богатая культура. Здесь вы сможете насладиться местной кухней, узнать о традициях и истории региона. Каждое мгновение будет наполнено новыми открытиями и эмоциями.

Приготовьтесь к приключениям!

Не упустите возможность посетить это удивительное место, где природа и история сливаются воедино. Аджария ждет вас с открытыми объятиями!

Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопады
  • Мост царицы Тамары (XII век)
  • Винный завод
  • Подвесной мост и слияние двух рек
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Вход на винный завод (10 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приезжаем на адрес
Завершение: Привозим на адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • В машине курить запрещается🙂
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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