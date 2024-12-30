Аджария — это не только ласковые лазурные воды Черного моря, но и живописные горы Кавказа.
В этом путешествии вы увидите красивые горные водопады, мост царицы Тамары XII века, подвесной мост, где вы получите мощный прилив адреналина, слияние двух рек и Аджарский винный завод.
В этом путешествии вы увидите красивые горные водопады, мост царицы Тамары XII века, подвесной мост, где вы получите мощный прилив адреналина, слияние двух рек и Аджарский винный завод.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Откройте для себя Аджарию
Аджария — это удивительное место, где ласковые лазурные воды Черного моря встречаются с величественными горами Кавказа. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы.
Что вас ждет в Аджарии?
Во время вашего путешествия вы сможете увидеть множество захватывающих достопримечательностей:
- Водопады, которые поражают своей красотой и мощью;
- Мост царицы Тамары, построенный в двенадцатом веке, который перенесет вас в эпоху древности;
- Подвесной мост, где вы сможете испытать прилив адреналина;
- Слияние двух рек, создающее живописные пейзажи;
- Винный завод, где вы сможете узнать о процессе производства аджарского вина.
Погружение в природу и культуру
Аджария — это не только природные красоты, но и богатая культура. Здесь вы сможете насладиться местной кухней, узнать о традициях и истории региона. Каждое мгновение будет наполнено новыми открытиями и эмоциями.
Приготовьтесь к приключениям!
Не упустите возможность посетить это удивительное место, где природа и история сливаются воедино. Аджария ждет вас с открытыми объятиями!
Время начала экскурсии согласовывается заранее.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады
- Мост царицы Тамары (XII век)
- Винный завод
- Подвесной мост и слияние двух рек
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход на винный завод (10 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приезжаем на адрес
Завершение: Привозим на адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- В машине курить запрещается🙂
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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