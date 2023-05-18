Аджария — невероятный уголок Грузии, где вы можете полностью окунуться в самобытность и колорит этого края.
Мы предлагаем захватывающее приключение, которое охватит самые интересные и уникальные места, как популярные, так и те, куда редко ступает нога туриста.
Мы предлагаем захватывающее приключение, которое охватит самые интересные и уникальные места, как популярные, так и те, куда редко ступает нога туриста.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Аджария: Волшебство скрытых уголков:
- Наше путешествие начнется с подъема на обзорную смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на город, море и горы. Это захватывающее зрелище позволит вам полностью ощутить величие Аджарии и увидеть ее во всей красе.
- Далее мы остановимся на слиянии двух рек, где встретимся с неповторимым сочетанием водных потоков. Здесь можно насладиться умиротворяющим звуком реки и ощутить ее живую энергию.
- Путешествуя дальше, мы заедем в небольшую, невероятно колоритную деревню по необычному подвесному мосту. Здесь нас ждет один из самых красочных водопадов Аджарии, который оставит незабываемые впечатления.
- Не оставим без внимания и водопад Дзендзмани, скрытый от людских глаз. Его таинственная и притягательная красота окутает нас и позволит ощутить силу природы во всей ее величии.
- Заглянем также к водопаду Медзибна, который находится в ущелье Арагвета. Его потрясающая красота и величественность оставят нас в изумлении. А водопад Мериси, один из самых красивых и удаленных от города, дарит нам возможность ощутить гармонию с природой вдали от суеты и шума.
- Возвращаясь, мы посетим один из самых известных водопадов в Аджарии, расположенных в местечке Махунцети. Его величественный поток и окружающая природа захватят нас своей красотой.
- Пройдя по арочному мосту времен легендарной царицы Тамар, мы доберемся до противоположного берега реки, где нас ждет уютная кафешка. Здесь мы сможем насладиться вкусным обедом, окруженные живописными пейзажами и запоминающимися моментами нашего приключения.
- Последним пунктом нашего маршрута будет возвращение в город, где завершится наше незабываемое путешествие по Аджарии. Мы оставим за собой воспоминания о великолепии этих уголков, ощущение прикосновения к природе и магии этой уникальной страны.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Вода
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю вас от места проживанияЗавершение: После экскурсии отвожу вас к месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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