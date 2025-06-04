Не упустите возможность увидеть живописные места и необычные достопримечательности Аджарии в рамках уютной экскурсии в индивидуальной группе.
Вас ждет прогулка на катере, вкуснейший пикник в национальном парке, легенды о древней Аджарии, масса незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Вас ждет прогулка на катере, вкуснейший пикник в национальном парке, легенды о древней Аджарии, масса незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Cамый большой в Аджарии водопад Махунцети;
- Восьмое чудо света – мост царицы Тамары;
- Водопад Мирвети – изюминка Понтийских гор;
- Арочный мост XV века;
- Подвесной мост «Гордость деревни»;
- Прогулка на катере Bayliner к месту слияния Чороха и Аджарискали;
- Адреналиновая прогулка по подвесному мосту над бурлящей рекой;
- Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино);
- Легенды и истории древней Аджарии.
Ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Мачахела
- Водопады Махунцети и Мирвети
- Удивительные мосты
- Место слияния двух разноцветных рек
- Впечатляющие пейзажи гор и бурных рек Аджарии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Прогулка на катере
- Пикник.
Что не входит в цену
- Страховка.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Это был незабываемый день! Столько эмоций. Игорь очень интересный и душевный человек. Много знает про Грузию, интересно рассказывает. А завершение дня в виде пикника на берегу реки, вообще топ. Всем советую, не пожалеете!
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