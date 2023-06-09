Тур-пикник «По дороге к Мачахела»

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Не упустите возможность увидеть живописные места и необычные достопримечательности Аджарии в рамках уютной экскурсии в индивидуальной группе.

Вас ждет прогулка на катере, вкуснейший пикник в национальном парке, легенды о древней Аджарии, масса незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Ближайшие даты:
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
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даты

Что вас ожидает:

  • Национальный парк Мачахела
  • Водопады Махунцети и Мирвети
  • Удивительные мосты
  • Место слияния двух разноцветных рек
  • Впечатляющие пейзажи гор и бурных рек Аджарии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Cамый большой в Аджарии водопад Махунцети;
  • Восьмое чудо света – мост царицы Тамары;
  • Водопад Мирвети – изюминка Понтийских гор;
  • Арочный мост XV века;
  • Подвесной мост «Гордость деревни»;
  • Прогулка на катере Bayliner к месту слияния Чороха и Аджарискали;
  • Адреналиновая прогулка по подвесному мосту над бурлящей рекой;
  • Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино);
  • Легенды и истории древней Аджарии.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Прогулка на катере
  • Пикник
Что не входит
  • Страховка
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Водопад и мост Махунцети
Популярные места
Природа и пейзажи

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