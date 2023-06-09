Не упустите возможность увидеть живописные места и необычные достопримечательности Аджарии в рамках уютной экскурсии в индивидуальной группе.
Вас ждет прогулка на катере, вкуснейший пикник в национальном парке, легенды о древней Аджарии, масса незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Вас ждет прогулка на катере, вкуснейший пикник в национальном парке, легенды о древней Аджарии, масса незабываемых впечатлений и ярких эмоций!
Ближайшие даты:
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
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июн
июн
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный парк Мачахела
- Водопады Махунцети и Мирвети
- Удивительные мосты
- Место слияния двух разноцветных рек
- Впечатляющие пейзажи гор и бурных рек Аджарии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Cамый большой в Аджарии водопад Махунцети;
- Восьмое чудо света – мост царицы Тамары;
- Водопад Мирвети – изюминка Понтийских гор;
- Арочный мост XV века;
- Подвесной мост «Гордость деревни»;
- Прогулка на катере Bayliner к месту слияния Чороха и Аджарискали;
- Адреналиновая прогулка по подвесному мосту над бурлящей рекой;
- Пикник на берегу в национальном парке Мачахела (домашние котлетки, ароматный сыр, хрустящие огурцы, мясистые помидоры, свежий хлеб, холодное вино);
- Легенды и истории древней Аджарии.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Прогулка на катере
- Пикник
- Что не входит
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Не забудьте удобную обувь (кроссовки) и хорошее настроение!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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