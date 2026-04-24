Природа, история и традиционное грузинское застолье (всё включено)
Проведите день в сердце горной Аджарии! Вы увидите мост царицы Тамары, посетите крепость Гвара и заповедник «Мачахела», попробуете семь сортов вина и чачи, а в финале вас ждёт грузинское застолье с 20 блюдами, народными танцами, мастер-классом по хачапури, живой музыкой и караоке на высоте 2400 м над уровнем моря.
Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 89 туристов
Родился в Батуми, где сейчас и проживаю. Объехал весь бывший Советский Союз, познакомился с культурой и людьми, общаясь на русском языке. Провожу экскурсии уже 12 лет. Также владею грузинским, украинским, белорусским и турецким языками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Алексей
Сегодня у нас был потрясающий день! Положительные эмоции зашкаливают! Экскурсия с Мурадом это интереснейшее приключение в хорошем смысле этого слова! Он профессионально и с большой любовью относится к своей работе как гид-экскурсовод. Очень красиво поёт и интересный собеседник, начитанный, эрудированный. Ставим самый высший балл. Рекомендуем однозначно!
Мурад
Ответ организатора:
Спасибо за теплый отзыв. Мы стараемся, чтобы каждому туристу понравилась наша экскурсия
Елена
Экскурсия с Мурадом очень понравилась, прошла на одном дыхании. Мы посетили много красивейших природных мест, получили массу интересной информации. Всё было отлично организовано. Мурад позитивный и дружелюбный человек, который нашёл особый подход ко всем в группе. Очень рекомендую всем эту экскурсию.
Ангелина
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое Мураду за этот день. Мы посетили красивые водопады, их было несколько и все не похожие друг на друга, посмотрели на панорамные виды в очень красивых местах. читать дальшеуменьшить
особенно понравились виды на горы. обед был очень вкусный, спасибо и семье которая нас принимала) Они пели и танцевали в грузинских народных костюмах. Также было весело поучаствовать в мастер-классе по танцу. в общем советую, было все круто!
Evija
Я выбрала тур по Горной Аджарии в свой день рождения — и это оказалось одним из самых тёплых и запоминающихся решений. С самого начала нас встретил наш гид Мурад — читать дальшеуменьшить
невероятно добродушный, внимательный и искренний человек, который сразу создал ощущение уюта и лёгкости.
Весь день прошёл в удивительной атмосфере: красивые виды, интересные рассказы и забота о каждом участнике. Но особенно тронул момент застолья — Мурад так душевно поздравил меня с днём рождения, что это стало настоящим сюрпризом. Он даже запел, и в этот момент всё вокруг наполнилось теплом, радостью и каким-то особенным грузинским гостеприимством.
Это был не просто тур, а настоящий праздник души. Огромное спасибо Мураду за эмоции, внимание и искренность — такие люди делают путешествия по-настоящему незабываемыми.
Калмыков
Хочу ещё раз сказать огромное спасибо Мураду за экскурсию 🙌
Это был тот случай, когда человек действительно профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает - не просто сухие факты, а с юмором, читать дальшеуменьшить
историями и такими деталями, которые сам никогда бы не узнал. Видно, что человек любит то, чем занимается, и умеет передать атмосферу Грузии.
Отдельно хочется отметить сами места, куда нас возили. Всё очень красиво, колоритно и продумано. А место, где нас кормили -это вообще отдельный восторг 😄 Очень вкусно, атмосферно и по-настоящему по-грузински.
Экскурсия точно стоит своих денег на 100%. Остались только приятные впечатления и эмоции.
Мурад, ещё раз огромное спасибо! Очень понравилось 🙏
Пан
Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и с душой. Видно, что вы любите своё дело: много увлекательных фактов, лёгкая подача и отличное настроение на протяжении всей прогулки. Отдельно спасибо за внимание к деталям и заботу о группе. Остались только самые тёплые впечатления — обязательно будем рекомендовать вас! 👍🏻👍🏻👍🏻
