Горная Аджария за 1 день - из Батуми

Природа, история и традиционное грузинское застолье (всё включено)
Проведите день в сердце горной Аджарии! Вы увидите мост царицы Тамары, посетите крепость Гвара и заповедник «Мачахела», попробуете семь сортов вина и чачи, а в финале вас ждёт грузинское застолье с 20 блюдами, народными танцами, мастер-классом по хачапури, живой музыкой и караоке на высоте 2400 м над уровнем моря.
Описание экскурсии

10:00–10:30 — сбор и выезд

10:30–11:00 — монумент Андрея Первозванного и водопад

11:00–11:30 — водопад Любви и слияние рек Ачарисцкали и Чорохи

11:30–12:30 — 40-метровый водопад Махунцети + дегустация вина и чачи (7 сортов)

12:30–13:10 — мост царицы Тамары 12 века

13:10–13:30 — заповедник «Мачахела»

13:30–14:00 — крепость Гвара 6 века, монумент «Ружьё Мачахела» и подвесной мост любви. Опционально — катание на зиплайне (за доплату)

14:00–14:30 — купание в реке Мачахела, бункер Второй Мировой войны

14:30–15:00 — ступенчатый водопад (70 м), фотосессия в ущелье Мачахела (600 м над уровнем моря), историко-этнографический музей 18 века

15:00–17:30 — грузинское застолье:

  • 20 блюд, вино и чача
  • 4 национальных танца в костюмах
  • мастер-класс по танцу и приготовлению хачапури
  • живая музыка и караоке
  • вид на горы с высоты 2400 м

20:00 — возвращение в Батуми

По пути расскажу об истории Грузии и Батуми, христианстве, виноделии, традициях и легендах. И с радостью отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, дегустации и застолье
  • Отдельно по желанию оплачивается зиплайн — 70 лари ($25)

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€35
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 89 туристов
Родился в Батуми, где сейчас и проживаю. Объехал весь бывший Советский Союз, познакомился с культурой и людьми, общаясь на русском языке. Провожу экскурсии уже 12 лет. Также владею грузинским, украинским, белорусским и турецким языками.

Отзывы и рейтинг

А
Сегодня у нас был потрясающий день! Положительные эмоции зашкаливают! Экскурсия с Мурадом это интереснейшее приключение в хорошем смысле этого слова! Он профессионально и с большой любовью относится к своей работе как гид-экскурсовод. Очень красиво поёт и интересный собеседник, начитанный, эрудированный. Ставим самый высший балл. Рекомендуем однозначно!
Ответ организатора:
Спасибо за теплый отзыв. Мы стараемся, чтобы каждому туристу понравилась наша экскурсия
Е
Экскурсия с Мурадом очень понравилась, прошла на одном дыхании. Мы посетили много красивейших природных мест, получили массу интересной информации. Всё было отлично организовано. Мурад позитивный и дружелюбный человек, который нашёл особый подход ко всем в группе. Очень рекомендую всем эту экскурсию.
Ангелина
Очень понравилась экскурсия!
Спасибо большое Мураду за этот день. Мы посетили красивые водопады, их было несколько и все не похожие друг на друга, посмотрели на панорамные виды в очень красивых местах.
особенно понравились виды на горы. обед был очень вкусный, спасибо и семье которая нас принимала) Они пели и танцевали в грузинских народных костюмах. Также было весело поучаствовать в мастер-классе по танцу. в общем советую, было все круто!

E
Я выбрала тур по Горной Аджарии в свой день рождения — и это оказалось одним из самых тёплых и запоминающихся решений. С самого начала нас встретил наш гид Мурад —
невероятно добродушный, внимательный и искренний человек, который сразу создал ощущение уюта и лёгкости.

Весь день прошёл в удивительной атмосфере: красивые виды, интересные рассказы и забота о каждом участнике. Но особенно тронул момент застолья — Мурад так душевно поздравил меня с днём рождения, что это стало настоящим сюрпризом. Он даже запел, и в этот момент всё вокруг наполнилось теплом, радостью и каким-то особенным грузинским гостеприимством.

Это был не просто тур, а настоящий праздник души. Огромное спасибо Мураду за эмоции, внимание и искренность — такие люди делают путешествия по-настоящему незабываемыми.

К
Хочу ещё раз сказать огромное спасибо Мураду за экскурсию 🙌

Это был тот случай, когда человек действительно профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает - не просто сухие факты, а с юмором,
историями и такими деталями, которые сам никогда бы не узнал. Видно, что человек любит то, чем занимается, и умеет передать атмосферу Грузии.

Отдельно хочется отметить сами места, куда нас возили. Всё очень красиво, колоритно и продумано. А место, где нас кормили -это вообще отдельный восторг 😄 Очень вкусно, атмосферно и по-настоящему по-грузински.

Экскурсия точно стоит своих денег на 100%. Остались только приятные впечатления и эмоции.

Мурад, ещё раз огромное спасибо! Очень понравилось 🙏

П
Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и с душой. Видно, что вы любите своё дело: много увлекательных фактов, лёгкая подача и отличное настроение на протяжении всей прогулки. Отдельно спасибо за внимание к деталям и заботу о группе. Остались только самые тёплые впечатления — обязательно будем рекомендовать вас! 👍🏻👍🏻👍🏻
