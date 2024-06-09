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На прогулке по старому городу я познакомлю вас с местными свадебными и любовными традициями.



Какие принято дарить подарки? Как устроена грузинская система обольщения? Какие клятвы верности произносят в Батуми? Вы узнаете об этом на экскурсии! А ещё — о брачном возрасте, запретах и мудрости сказки про царскую невесту.