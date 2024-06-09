Батуми: свадебные традиции и истории любви

Узнать о свадебных обычаях региона - от древних ритуалов до современных церемоний
На прогулке по старому городу я познакомлю вас с местными свадебными и любовными традициями.

Какие принято дарить подарки? Как устроена грузинская система обольщения? Какие клятвы верности произносят в Батуми? Вы узнаете об этом на экскурсии! А ещё — о брачном возрасте, запретах и мудрости сказки про царскую невесту.
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Батуми: свадебные традиции и истории любви
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по Батуми и его великолепной набережной. Увидите дома, где останавливались и писали Чехов, Есенин, Мандельштам. Посмотрите, где снимали фильмы «Любовь и голуби» и «Любовь с акцентом». Оцените достопримечательности — Дом бракосочетаний, статую Медеи, скульптуру Али и Нино. И узнаете:

  • Где в городе сшить традиционную чоху для жениха и невесты
  • Кто продал обручальные кольца, чтобы попасть в Батуми
  • В чём смысл кражи невесты
  • Про что на самом деле история Али и Нино
  • Кто она — главная невеста Грузии

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Меликишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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