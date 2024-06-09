На прогулке по старому городу я познакомлю вас с местными свадебными и любовными традициями.
Какие принято дарить подарки? Как устроена грузинская система обольщения? Какие клятвы верности произносят в Батуми? Вы узнаете об этом на экскурсии! А ещё — о брачном возрасте, запретах и мудрости сказки про царскую невесту.
Какие принято дарить подарки? Как устроена грузинская система обольщения? Какие клятвы верности произносят в Батуми? Вы узнаете об этом на экскурсии! А ещё — о брачном возрасте, запретах и мудрости сказки про царскую невесту.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по Батуми и его великолепной набережной. Увидите дома, где останавливались и писали Чехов, Есенин, Мандельштам. Посмотрите, где снимали фильмы «Любовь и голуби» и «Любовь с акцентом». Оцените достопримечательности — Дом бракосочетаний, статую Медеи, скульптуру Али и Нино. И узнаете:
- Где в городе сшить традиционную чоху для жениха и невесты
- Кто продал обручальные кольца, чтобы попасть в Батуми
- В чём смысл кражи невесты
- Про что на самом деле история Али и Нино
- Кто она — главная невеста Грузии
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Меликишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте! Я Павел, гид по прекрасной Аджарии. Впервые увидел эти волшебные места в 2014 году и был абсолютно очарован горами, морем, местной кухней, вином, людьми. Сейчас я показываю Батуми путешественникам с дружной командой увлечённых гидов. Наши экскурсии запоминаются гостям и никогда не бывают скучными. Приглашаем вас в этом убедиться!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.