Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Батуми, цены от €49, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с трансфером из аэропорта. Обед в ресторане и прогулка по старинным улочкам подарят незабываемые впечатления
«Далее — сытный обед и прогулка»
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
€180 за человека
Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
-
29%
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Горная Аджария all inclusive
Почувствуйте гостеприимство Аджарии: экскурсия среди гор, танцевальное шоу и обед с вином. Уникальный день в окружении природы и культуры
Начало: По месту вашего проживания
«А за гастрономическую часть отвечает невероятно гостеприимная грузинская семья: они предложат вам обед из бесподобно вкусных продуктов с вином или чачей»
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
€49€69 за человека
«Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
«Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
Древние храмы, крепость Петра, чайные домики и природные чудеса Аджарии - из Батуми
«14:10–16:00 — ловля форели и обед в усадьбе (форель на кецы под ореховым соусом, картофель с соусом сацебели, имеретинский сыр, овощи, тёплый хлеб и домашнее сухое белое вино)»
13 июл в 09:30
14 июл в 09:30
от €170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 июня 2025
    Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией
    Интересная экскурсия, адаптированная под наши запросы. Очень продуктивно брать такую экскурсию-трансфер прямо в день прилета: -выгодно обменяете рубли на лари; -узнаете, где
    читать дальше

    в городе вкусно кормят и где можно рано утром позавтракать; -пройдете по самым красивым местам Батуми; -будете ориентироваться в городе; Екатерине можно задать любой вопрос, она с удовольствием на него ответит. Спасибо за интересно проведенное время!

  • А
    Андрей
    14 июня 2025
    Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
    Слов не хватит описать насколько же красивый маршрут нас ждал и насколько все хорошо было распланировано! Гид Кристина проффесионал своего
    читать дальше

    дела, все было супер интересным! Крайне рекомендуем к посещению) Отдельные благодарности водителю Гиа, очень выручил нас, благодаря его отзывчивости и находчивости удалось решить проблему с трансфером в Тбилиси на следующий день, что просто спасло нашу ситуацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта Батуми с обедом и экскурсией
  2. Горная Аджария all inclusive: экскурсия, шоу танцев, мастер-класс и обед
  3. «Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Площадь Пьяцца
  5. Старый город
  6. Набережная
  7. Мартвильский каньон
  8. Пещера Прометея
  9. Парк Мачахела
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2025
Сейчас в Батуми в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 180 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2025 год по теме «С обедом», 2 ⭐ отзыва, цены от €49. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь