Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с трансфером из аэропорта. Обед в ресторане и прогулка по старинным улочкам подарят незабываемые впечатления
«Далее — сытный обед и прогулка»
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
€180 за человека
-
29%
Групповая
до 18 чел.
Горная Аджария all inclusive
Почувствуйте гостеприимство Аджарии: экскурсия среди гор, танцевальное шоу и обед с вином. Уникальный день в окружении природы и культуры
Начало: По месту вашего проживания
«А за гастрономическую часть отвечает невероятно гостеприимная грузинская семья: они предложат вам обед из бесподобно вкусных продуктов с вином или чачей»
Расписание: в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
15 июл в 10:00
€49
€69 за человека
Индивидуальная
«Врата рая»: поход к скрытому водопаду и обед в старинной усадьбе
Древние храмы, крепость Петра, чайные домики и природные чудеса Аджарии - из Батуми
«14:10–16:00 — ловля форели и обед в усадьбе (форель на кецы под ореховым соусом, картофель с соусом сацебели, имеретинский сыр, овощи, тёплый хлеб и домашнее сухое белое вино)»
13 июл в 09:30
14 июл в 09:30
от €170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 июня 2025Интересная экскурсия, адаптированная под наши запросы. Очень продуктивно брать такую экскурсию-трансфер прямо в день прилета: -выгодно обменяете рубли на лари; -узнаете, где
- ААндрей14 июня 2025Слов не хватит описать насколько же красивый маршрут нас ждал и насколько все хорошо было распланировано! Гид Кристина проффесионал своего
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «С обедом»
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