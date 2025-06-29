читать дальше

в городе вкусно кормят и где можно рано утром позавтракать; -пройдете по самым красивым местам Батуми; -будете ориентироваться в городе; Екатерине можно задать любой вопрос, она с удовольствием на него ответит. Спасибо за интересно проведенное время!