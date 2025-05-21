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Ущелья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелья» в Батуми, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
На машине
10 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
«Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Полюбоваться красотой горных пейзажей, пройти по древнему мосту и познакомиться с историей Аджарии
«Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье
Начало: Холл вашей гостинницы
«Сперва вы отправитесь в путешествие по Мачахельскому ущелью, чтобы увидеть горы, ручьи, водопады и самшитовые леса»
Расписание: Ежедневно в 12.00
$190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Экскурсию проводил Алексей.
Рассказал о Батуми (об истории и современных реалиях), о пейзажных окрестностях города.
Безопасно, интересно, комфортно, неутомительно.
Рекомендую данную экскурсию и желаю Марии и Алексею процветания бизнеса:)
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В
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Обязательно возьмите экскурсию с Марией!
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии
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во всём и точно останется довольны. И ещё раз: обязательно поезжайте с Марией по её родной и любимой стране, которую она помогла нам узнать и полюбить ещё больше.

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А
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Экскурсия в ущелье нам очень понравилась. Здесь для гида главное знание мест и навыки опытного вождения по горной дороге. Со
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всем этим Марина справилась на 100%. Роскошные виды, интересные факты о стране, комфортное перемещение. То что мы устали после стольки часов путешествий, мы поняли только вернувшись в отель, время пролетело овершенно незаметно. Красивые фотографии, обед в красивейшем живописном месте, гид нам посоветовала какие блюда лучше заказать в ресторане. Посоветовала где что купить, не переплачивая, что тоже немаловажно. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Из 4 экскурсий по Грузии эта была для нас самой яркой.

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Всего 19 отзывов в Батуми в категории "Ущелья"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго;
  2. Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря;
  3. Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Ущелья" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 190. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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