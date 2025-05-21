Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Горной Аджарии: от Чорохи до Таго
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
«Живописные ущелья Тибети и Чирухицкали с высоты замка Тамары»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Полюбоваться красотой горных пейзажей, пройти по древнему мосту и познакомиться с историей Аджарии
«Дивное ущелье Мачахела и древние арочные мосты»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье
Начало: Холл вашей гостинницы
«Сперва вы отправитесь в путешествие по Мачахельскому ущелью, чтобы увидеть горы, ручьи, водопады и самшитовые леса»
Расписание: Ежедневно в 12.00
$190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсию проводил Алексей.
Рассказал о Батуми (об истории и современных реалиях), о пейзажных окрестностях города.
Безопасно, интересно, комфортно, неутомительно.
Рекомендую данную экскурсию и желаю Марии и Алексею процветания бизнеса:)
Рассказал о Батуми (об истории и современных реалиях), о пейзажных окрестностях города.
Безопасно, интересно, комфортно, неутомительно.
Рекомендую данную экскурсию и желаю Марии и Алексею процветания бизнеса:)
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В
Обязательно возьмите экскурсию с Марией!
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии
Мария - отличный гид-водитель, замечательный собеседник и прекрасный человек. Слушайтесь Марию во время и после экскурсии
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А
Экскурсия в ущелье нам очень понравилась. Здесь для гида главное знание мест и навыки опытного вождения по горной дороге. Со
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Всего 19 отзывов в Батуми в категории "Ущелья"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ущелья»
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