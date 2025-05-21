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всем этим Марина справилась на 100%. Роскошные виды, интересные факты о стране, комфортное перемещение. То что мы устали после стольки часов путешествий, мы поняли только вернувшись в отель, время пролетело овершенно незаметно. Красивые фотографии, обед в красивейшем живописном месте, гид нам посоветовала какие блюда лучше заказать в ресторане. Посоветовала где что купить, не переплачивая, что тоже немаловажно. Всем рекомендую посетить эту экскурсию. Из 4 экскурсий по Грузии эта была для нас самой яркой.