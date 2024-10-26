В гармонии с природой: Национальный парк Мачахела

В гармонии с природой
Откройте для себя чудеса национального парка Мачахела: водопады, древние крепости и живописные мосты в окружении дикой природы и грузинского гостеприимства. Погружение в уникальные традиции и комфортное путешествие ждут вас!
5
1 отзыв
В гармонии с природой: Национальный парк Мачахела
В гармонии с природой: Национальный парк Мачахела
В гармонии с природой: Национальный парк Мачахела
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Путешествие в сердце Грузии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в национальный парк Мачахела! Здесь каждый шаг раскрывает перед вами невероятные и уникальные моменты. Это место, где дикая природа, древние традиции и настоящее грузинское гостеприимство сливаются воедино.

Что вас ждет в Мачахела?

Парк Мачахела порадует вас своей завораживающей красотой и уникальной атмосферой. Вы сможете:

  • Погрузиться в мир дикой природы, где каждый уголок наполнен жизнью.
  • Узнать о древних традициях грузинского народа, которые бережно хранятся веками.
  • Насладиться настоящим грузинским гостеприимством, которое сделает ваше пребывание здесь особенно приятным.

Комфорт и безопасность

Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие было не только захватывающим, но и комфортным и безопасным. Вы можете быть уверены, что каждое ваше желание будет учтено, а каждый момент станет незабываемым.

Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир Мачахела! Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Махунцети
  • Старая гидроэлектростанция
  • Винный дом
  • Место слияния двух рек
  • Подвесной мост
  • Водопад Мирвети
  • Маленький мост Царицы Тамары
  • Крепость Гвара
  • Село Чхутунети
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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