Откройте для себя чудеса национального парка Мачахела: водопады, древние крепости и живописные мосты в окружении дикой природы и грузинского гостеприимства. Погружение в уникальные традиции и комфортное путешествие ждут вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в национальный парк Мачахела! Здесь каждый шаг раскрывает перед вами невероятные и уникальные моменты. Это место, где дикая природа, древние традиции и настоящее грузинское гостеприимство сливаются воедино.
Что вас ждет в Мачахела?
Парк Мачахела порадует вас своей завораживающей красотой и уникальной атмосферой. Вы сможете:
- Погрузиться в мир дикой природы, где каждый уголок наполнен жизнью.
- Узнать о древних традициях грузинского народа, которые бережно хранятся веками.
- Насладиться настоящим грузинским гостеприимством, которое сделает ваше пребывание здесь особенно приятным.
Комфорт и безопасность
Мы заботимся о том, чтобы ваше путешествие было не только захватывающим, но и комфортным и безопасным. Вы можете быть уверены, что каждое ваше желание будет учтено, а каждый момент станет незабываемым.
Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир Мачахела! Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Махунцети
- Старая гидроэлектростанция
- Винный дом
- Место слияния двух рек
- Подвесной мост
- Водопад Мирвети
- Маленький мост Царицы Тамары
- Крепость Гвара
- Село Чхутунети
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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