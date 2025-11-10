Экскурсия по старому Батуми - это возможность заглянуть в прошлое города. Участники узнают, как развивался Батуми, увидят старинную пожарную каланчу и бывший вокзал. Визит в парадные и секретные дворики откроет уникальные аспекты жизни местных жителей.
Также можно будет изучить дома, где останавливались знаменитости, и сравнить здание почты в разные эпохи. Прогулка подарит массу новых знаний и впечатлений, оставив незабываемые воспоминания
Также можно будет изучить дома, где останавливались знаменитости, и сравнить здание почты в разные эпохи. Прогулка подарит массу новых знаний и впечатлений, оставив незабываемые воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю города
- 🏠 Посещение уникальных архитектурных объектов
- 👥 Знакомство с местными жителями
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🔍 Исследование скрытых уголков Батуми
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Бывший вокзал
- Синагога
- Здание почты
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему и как начал застраиваться Батуми
- Увидите дореволюционную пожарную каланчу, действующую по сей день
- Выясните, где раньше был вокзал и как проходила железная дорога
- Попробуете угадать, что находилось в советские годы в синагоге
- Рассмотрите дома, в которых останавливались известные деятели культуры
- Сравните здание почты — тогда и сейчас
- Конечно, заглянете в парадные, изучите их внутри и снаружи, познакомитесь с жителями
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек: 3–4 участника — €170, 5–6 участников — €250
- Продолжительность прогулки: 2,5–3 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тавдадебули
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 272 туристов
За 14 лет жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов. Вместе с командой гидов, влюблённыхЗадать вопрос
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€16 за человека
Квест
до 4 чел.
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.