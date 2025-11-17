Погружение в горную Аджарию начинается с поездки в высокогорное село, где участники научатся готовить хачапури и хинкали. По пути открываются виды на слияние рек, водопад Махунцети и арочный мост Царицы
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Освойте секреты грузинской кухни
- 🌄 Насладитесь видами горной Аджарии
- 📸 Сделайте уникальные фото у водопада
- 🛤️ Пройдитесь по древнему мосту
- 🍷 Попробуйте домашнюю чачу
Что можно увидеть
- Водопад Махунцети
- Мост Царицы Тамары
Описание мастер-класса
10:30–11:00 — сбор участников и выезд из Батуми
11:00–11:30 — слияние двух рек
Первая остановка — на смотровой площадке с эффектным видом на горные реки.
11:30–11:55 — водопад Махунцети
Небольшая прогулка и фото у одного из самых известных водопадов Аджарии.
11:55–12:25 — арочный мост Царицы Тамары 12 века
Короткий переезд и осмотр каменного моста, хранящего древние легенды.
12:30–15:45 — кулинарный мастер-класс и обед в горной деревне
В уютном доме в селе Коромхети вы:
— научитесь готовить три вида хачапури (включая аджарскую «лодочку»)
— слепите сочные хинкали с рубленым мясом
— попробуете домашнюю чачу с фруктами
— услышите легенды и истории
— заглянете в сад с земляничным деревом
— пообедаете блюдами, приготовленными своими руками
15:45–16:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Prius
- Программа 11+
- В стоимость всё включено
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Батуми
Добрый день! Последние 23 года занимаюсь организацией мероприятий. Люблю путешествовать по необычным местам нашей планеты и, если мне понравится, показывать и рассказывать об этом другим людям. Жду в гости!
