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Райская Аджария: Батуми, Имерети и Самегрело
Почувствовать себя в садах Семирамиды, проплыть на лодке среди отвесных скал и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 сен в 08:00
12 сен в 08:00
739$666 за человека
11 дней
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых в Батуми
Погулять по Владикавказу и грузинским городам и совместить знакомство со страной с отдыхом на море
Начало: Санкт-Петербург/Владикавказ (точное место и время ...
12 окт в 08:00
57 856₽ за человека
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8 дней
Отдых на море в Батуми: шоу дельфинов, 5 парков и горная Аджария
Увидеть экзотических птиц, прокатиться на аттракционах и прогуляться по самшитовой роще
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня
5 сен в 08:00
12 сен в 08:00
673$606 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаргиз20 октября 2023Идея посетить страну с красивым названием Грузия или даже почти по - американски Джорджия возникла у нас после замечательного концерта
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Большое путешествие»
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