В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
Авторский тур в Батуми

Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир

Это короткий, но очень насыщенный тур для тех, кто любит шоппинг и приключения.

Вы увидите легендарный монастырь Панагия Сумела, погуляете по уютному Трабзону и заглянете в музей на площади Meydan — бывший храм Айя-Софии.

А во второй день вас ждет шоппинг — поедем в торговый центр «Форум» с акциями и распродажами и сделаем выгодные покупки.
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
В Турцию из Грузии: приключения в Трабзоне
Ближайшие даты:
4
мая
8
мая
25
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$145
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30

Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 19-20 вечера

Проживание. Гостиница в Трабзоне. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу входит совместный ужин в первый день и завтрак в отеле.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Узунгёль и храм Айя-Софии

Выезжаем из Тбилиси в 9:30 и едем к озеру Узунгёль, которое известно своей красотой и волшебными окрестностями.
После этого приедем в Трабзон, где вы сможете прогуляться по площади Meydan и посетить музей — бывший храм Айя-Софии.
Затем мы посетим местный рынок и заселимся в гостиницу. А после отправимся на прогулку по вечернему Трабзону и вместе поужинаем.

Озеро Узунгёль и храм Айя-СофииОзеро Узунгёль и храм Айя-СофииОзеро Узунгёль и храм Айя-СофииОзеро Узунгёль и храм Айя-СофииОзеро Узунгёль и храм Айя-СофииОзеро Узунгёль и храм Айя-Софии
2 день

Монастырь Панагия Сумела и шоппинг

Рано просыпаемся, завтракаем и отправляемся в одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мира — монастырь Панагия Сумела.
После мы вернемся в город и устроим шоппинг в ТЦ «Форум». А поздно вечером, уставшие, но довольные, поедем домой в Грузию.

Монастырь Панагия Сумела и шоппингМонастырь Панагия Сумела и шоппингМонастырь Панагия Сумела и шоппингМонастырь Панагия Сумела и шоппинг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Трансфер по всему маршруту
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Вход в монастырь - 300 лир
  • Личные расходы (шоппинг)
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
Завершение: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 19-20 вечера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетние2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажи

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