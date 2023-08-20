Алёна — Организатор в Батуми

Гамарджоба, друзья! Давайте знакомиться! Мы - межнациональная команда, которая более 5 лет живет и работает в прекрасной Грузии. Мы путешествовали по всему миру, жили и работали в разных странах и посетили самые удивительные места, о которых хотим рассказать вам! И теперь мы хотим поделиться с вами нашими невероятными приключениями и предложить вам погрузиться в мир путешествий вместе с нами. Мы запускаем авторские туры по Грузии, которые основаны на нашем личном опыте и впечатлениях 🙂