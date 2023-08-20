Погулять у озера Узунгёль и увидеть одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мир
Это короткий, но очень насыщенный тур для тех, кто любит шоппинг и приключения.
Вы увидите легендарный монастырь Панагия Сумела, погуляете по уютному Трабзону и заглянете в музей на площади Meydan — бывший храм Айя-Софии.
А во второй день вас ждет шоппинг — поедем в торговый центр «Форум» с акциями и распродажами и сделаем выгодные покупки.
Ближайшие даты:
4 мая
8 мая
25 мая
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$145
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 9:30
Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 19-20 вечера
Проживание. Гостиница в Трабзоне. Размещение двухместное, удобства в номере.
Питание. В программу входит совместный ужин в первый день и завтрак в отеле.
Программа тура по дням
1 день
Озеро Узунгёль и храм Айя-Софии
Выезжаем из Тбилиси в 9:30 и едем к озеру Узунгёль, которое известно своей красотой и волшебными окрестностями.
После этого приедем в Трабзон, где вы сможете прогуляться по площади Meydan и посетить музей — бывший храм Айя-Софии.
Затем мы посетим местный рынок и заселимся в гостиницу. А после отправимся на прогулку по вечернему Трабзону и вместе поужинаем.
2 день
Монастырь Панагия Сумела и шоппинг
Рано просыпаемся, завтракаем и отправляемся в одно из самых древних и труднодоступных культовых сооружений мира — монастырь Панагия Сумела.
После мы вернемся в город и устроим шоппинг в ТЦ «Форум». А поздно вечером, уставшие, но довольные, поедем домой в Грузию.
Завершение: Грузия, Батуми, Дом Юстиции, 19-20 вечера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Батуми
Гамарджоба, друзья!
Давайте знакомиться! Мы - межнациональная команда, которая более 5 лет живет и работает в прекрасной Грузии. Мы путешествовали по всему миру, жили и работали в разных странах и посетили самые удивительные места, о которых хотим рассказать вам!
И теперь мы хотим поделиться с вами нашими невероятными приключениями и предложить вам погрузиться в мир путешествий вместе с нами.
Мы запускаем авторские туры по Грузии, которые основаны на нашем личном опыте и впечатлениях 🙂