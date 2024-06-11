В Батуми на минутку: 5-дневный тур

Аджария — чудесное и красивейшее место в юго-западной части Грузии, на побережье Черного моря.

Она притягивает путешественников своим теплым морем, горными пейзажами, субтропическим климатом, отменной кухней и грузинским гостеприимством.

Регион бурно развивается,
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а его центр — Батуми, изо дня в день превращается в неузнаваемый город со множеством великолепных строений и удивительных памятников современной архитектуры.

Приглашаем вас посетить этот изумительно красивый город, а также исследовать древнюю горную Аджарию вместе с нами!

В Батуми на минутку: 5-дневный тур
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
В Батуми на минутку: 5-дневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Площадь Европы, Театральная площадь, Пьяцца
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джаме
  • Улица Руставели
  • Набережная Батуми
  • Шоу поющих фонтанов
  • Статуи Али и Нино
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Махо и Махунцети
  • Горное село Мирвети
  • Национальный парк Мачахела

Описание тура

Программа тура: 1 день. Прибытие в райский уголок Аджарии — Батуми. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 2 день. Знакомство с Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. 17:00-18:00 — встреча с гидом (забираем вас из отеля). Знакомство с городом начнем со Старого города, батумской площади Европы, Театральной площади и кусочка Италии — Пьяцца. Затем осмотрим турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели. Прогуляемся по набережной. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посетим местный символ любви — статуи Али и Нино. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 3 день. Горная Аджария. Завтрак. Выезд на экскурсию в горную Аджарию. Сегодня вы полюбуетесь лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек —Чорохи и Аджарисцкали, Махо и Махунцети, горное село Мирвети, Национальный парк Мачахела. Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу: вы попадете в невероятную грузинскую семью! Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А еще подарок — вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Также вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 4 день. Свободный день для самостоятельного отдыха. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии/Турции:
  • Фототур с прогулкой на яхте (девичник).
  • Фототур в горах Аджарии (девичник).
  • Шопинг-тур в Турцию — Трабзон.
  • Каньон «Мартвили»+ Прометей.
  • Батумская сказка у озера: зоопарк, аквариум, дельфинарий.
  • Все парки за 1 день: Дендропарк, парк Музыкантов, парк Миниатюр, парк аттракционов «Цицинатела».
  • Ботанический сад и крепость Петра.
  • Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере.
  • Романтик на яхте.
  • Полет на парашюте в Батуми.
  • Помогаем с платьями для фототуров. Фотосессии только по предварительному бронированию! 5 день. Окончание программы. Завтрак в отеле. Если у вас вечерний вылет, и вам не хватило умопомрачительных фото/видео/рилс в этом коротком путешествии, тогда эта экскурсия точно для вас! (факультативно, за доп. плату) Экскурсия начнется с посещения Ботанического сада. Он разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость-замок Петра — это сказочное место с огромным, утопающим в зелени, пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом. Возвращение в Батуми. Трансфер в аэропорт Батуми без гида. Окончание программы.

Вт., ср., чт., пт., сб.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (двухместный номер)$349.20
Отель 3* (одноместный номер)$472.50
Отель 3* (трехместный номер)$329.40
Отель 3* (двухместный номер, размещение на раздельных кроватях, подселение под запрос)$373.50

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Площадь Европы, Театральная площадь, Пьяцца
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джаме
  • Улица Руставели
  • Набережная Батуми
  • Шоу поющих фонтанов
  • Статуи Али и Нино
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Махо и Махунцети
  • Горное село Мирвети
  • Национальный парк Мачахела
Что включено
  • Групповые трансферы в//из аэропорта под все авиарейсы
  • Все трансферы по программе
  • Все указанные в туре экскурсии
  • Услуги квалифицированного гида
  • Проживание в отеле 3* в Батуми
  • Питание: ежедневно завтраки в отеле
  • Все входные билеты по маршруту
  • Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел - 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури)
  • Мастер-класс национальных аджарских танцев
  • Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином //чачей
  • Фотосессия в горах в национальных костюмах
  • Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Сувениры и личные расходы
  • Групповой трансфер из Кутаиси (по желанию) - 32 $/чел.
Место начала и завершения?
Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., ср., чт., пт., сб.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

ГрупповыеНа автобусеГастрономическиеСтарый городПопулярные местаВсе туры5-дневные турыПлощадь ПьяццаВодопад и мост МахунцетиПрирода и пейзажи

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