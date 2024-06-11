Аджария — чудесное и красивейшее место в юго-западной части Грузии, на побережье Черного моря.
Она притягивает путешественников своим теплым морем, горными пейзажами, субтропическим климатом, отменной кухней и грузинским гостеприимством.
Регион бурно развивается,
Она притягивает путешественников своим теплым морем, горными пейзажами, субтропическим климатом, отменной кухней и грузинским гостеприимством.
Регион бурно развивается,
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Старый город
- Площадь Европы, Театральная площадь, Пьяцца
- Турецкий квартал
- Мечеть Орта Джаме
- Улица Руставели
- Набережная Батуми
- Шоу поющих фонтанов
- Статуи Али и Нино
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Махо и Махунцети
- Горное село Мирвети
- Национальный парк Мачахела
Описание тура
Программа тура: 1 день. Прибытие в райский уголок Аджарии — Батуми. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 2 день. Знакомство с Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. 17:00-18:00 — встреча с гидом (забираем вас из отеля). Знакомство с городом начнем со Старого города, батумской площади Европы, Театральной площади и кусочка Италии — Пьяцца. Затем осмотрим турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели. Прогуляемся по набережной. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посетим местный символ любви — статуи Али и Нино. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 3 день. Горная Аджария. Завтрак. Выезд на экскурсию в горную Аджарию. Сегодня вы полюбуетесь лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек —Чорохи и Аджарисцкали, Махо и Махунцети, горное село Мирвети, Национальный парк Мачахела. Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу: вы попадете в невероятную грузинскую семью! Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А еще подарок — вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Также вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 4 день. Свободный день для самостоятельного отдыха. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии/Турции:
- Фототур с прогулкой на яхте (девичник).
- Фототур в горах Аджарии (девичник).
- Шопинг-тур в Турцию — Трабзон.
- Каньон «Мартвили»+ Прометей.
- Батумская сказка у озера: зоопарк, аквариум, дельфинарий.
- Все парки за 1 день: Дендропарк, парк Музыкантов, парк Миниатюр, парк аттракционов «Цицинатела».
- Ботанический сад и крепость Петра.
- Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере.
- Романтик на яхте.
- Полет на парашюте в Батуми.
- Помогаем с платьями для фототуров. Фотосессии только по предварительному бронированию! 5 день. Окончание программы. Завтрак в отеле. Если у вас вечерний вылет, и вам не хватило умопомрачительных фото/видео/рилс в этом коротком путешествии, тогда эта экскурсия точно для вас! (факультативно, за доп. плату) Экскурсия начнется с посещения Ботанического сада. Он разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость-замок Петра — это сказочное место с огромным, утопающим в зелени, пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом. Возвращение в Батуми. Трансфер в аэропорт Батуми без гида. Окончание программы.
Вт., ср., чт., пт., сб.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (двухместный номер)
|$349.20
|Отель 3* (одноместный номер)
|$472.50
|Отель 3* (трехместный номер)
|$329.40
|Отель 3* (двухместный номер, размещение на раздельных кроватях, подселение под запрос)
|$373.50
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Площадь Европы, Театральная площадь, Пьяцца
- Турецкий квартал
- Мечеть Орта Джаме
- Улица Руставели
- Набережная Батуми
- Шоу поющих фонтанов
- Статуи Али и Нино
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Махо и Махунцети
- Горное село Мирвети
- Национальный парк Мачахела
Что включено
- Групповые трансферы в//из аэропорта под все авиарейсы
- Все трансферы по программе
- Все указанные в туре экскурсии
- Услуги квалифицированного гида
- Проживание в отеле 3* в Батуми
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все входные билеты по маршруту
- Вкуснейший аджарский хачапури с грузинским лимонадом (1 чел - 1 бут. лимонада и 1 аджарский хачапури)
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином //чачей
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувениры и личные расходы
- Групповой трансфер из Кутаиси (по желанию) - 32 $/чел.
Место начала и завершения?
Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., ср., чт., пт., сб.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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