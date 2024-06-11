Фототур с прогулкой на яхте (девичник).

Фототур в горах Аджарии (девичник).

Шопинг-тур в Турцию — Трабзон.

Каньон «Мартвили»+ Прометей.

Батумская сказка у озера: зоопарк, аквариум, дельфинарий.

Все парки за 1 день: Дендропарк, парк Музыкантов, парк Миниатюр, парк аттракционов «Цицинатела».

Ботанический сад и крепость Петра.

Морская прогулка на яхте/теплоходе/катере.

Романтик на яхте.

Полет на парашюте в Батуми.

Помогаем с платьями для фототуров. Фотосессии только по предварительному бронированию! 5 день. Окончание программы. Завтрак в отеле. Если у вас вечерний вылет, и вам не хватило умопомрачительных фото/видео/рилс в этом коротком путешествии, тогда эта экскурсия точно для вас! (факультативно, за доп. плату) Экскурсия начнется с посещения Ботанического сада. Он разместился неподалеку от жемчужины черноморского моря — города Батуми. В этом потрясающем райском уголке собраны образцы самых редких и красивых растений со всего мира. Неподалеку располагается известный Зелёный мыс, который включает в себя один из самых красивых аджарских пляжей. Далее мы отправимся туда, где вы окунетесь в прошлое Аджарии! Крепость-замок Петра — это сказочное место с огромным, утопающим в зелени, пляжем, потрясающим шумом морских волн и голубым небом. Возвращение в Батуми. Трансфер в аэропорт Батуми без гида. Окончание программы.

Программа тура: 1 день. Прибытие в райский уголок Аджарии — Батуми. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 2 день. Знакомство с Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. 17:00-18:00 — встреча с гидом (забираем вас из отеля). Знакомство с городом начнем со Старого города, батумской площади Европы, Театральной площади и кусочка Италии — Пьяцца. Затем осмотрим турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели. Прогуляемся по набережной. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и посетим местный символ любви — статуи Али и Нино. Свободное время. Ночь в отеле Батуми. 3 день. Горная Аджария. Завтрак. Выезд на экскурсию в горную Аджарию. Сегодня вы полюбуетесь лесами, горными ущельями и бурными реками, а также слиянием двух рек —Чорохи и Аджарисцкали, Махо и Махунцети, горное село Мирвети, Национальный парк Мачахела. Кульминацией насыщенного тура по Грузии, станет супер шоу: вы попадете в невероятную грузинскую семью! Что вас ждет? Мега увлекательное национальное шоу грузинских танцев, вкуснейший обед из горных продуктов вприкуску с вином или чачей. А еще подарок — вы сможете принять участие в этом шоу, и попробовать научиться азам грузинских танцев. Также вас ждет фотосессия в национальной грузинской одежде. 4 день. Свободный день для самостоятельного отдыха. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии/Турции: