Экскурсии на русском языке

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Кобулети, цены от €40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кобулети и Батуми: природа, история и вино
Откройте Аджарию с нами: от Батуми до горных водопадов и древних крепостей. Дегустация вина и обед в живописном месте. Комфортабельный трансфер включен
Начало: В вашем отеле в Кобулети
18 сен в 08:00
19 сен в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Кулинарный мастер-класс в Аджарии
Погрузитесь в мир грузинской кухни, готовя хачапури, хинкали и ореховую заправку. Узнайте традиции и насладитесь семейным застольем
Начало: На Центральной площади
Завтра в 14:00
14 сен в 14:00
€180 за всё до 3 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
На машине
9 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Погрузитесь в мир дикой природы и исторических памятников западной Грузии. Ожидают захватывающие виды и уникальные приключения
16 сен в 09:00
20 сен в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Кобулети
На машине
11 часов
3 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
В сердце каньонов: путешествие из Кобулети
Путешествие по каньонам Западной Грузии - это захватывающая экскурсия с лодочной прогулкой, посещением пещер и знакомством с грузинскими традициями
Начало: У Вашего места проживания
Завтра в 08:15
20 сен в 08:15
€40 за человека
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
На машине
9 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Кобулети к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Путешествие в горы Гомисмта подарит вам день, наполненный тишиной, свежим воздухом и живописными видами. Насладитесь пикником и закатом на вершине
Начало: У вашего места проживания
15 сен в 12:45
18 сен в 12:45
€45 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
На машине
11 часов
39 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Каньон Мартвили и пещера Прометея
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: во вторник и субботу в 09:45
Завтра в 09:45
16 сен в 09:45
€40 за человека
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным маршрутам Кобулети
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию в парк Мтирала из Кобулети. Живописные виды, водопад, горное озеро и обед на форелевом хозяйстве ждут вас
Начало: В вашем месте проживания
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
от €135 за всё до 6 чел.

