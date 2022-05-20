Легенды Колхиды

Интереснейшая поездка откроет для вас мир подземных тайн, древних мифов

Интереснейшая поездка откроет для вас мир подземных тайн, древних мифов и легенд, а также научных открытий о жизни динозавров.

Мы посетим комплекс Гелати, прогуляемся по уютными улочкам Кутаиси, увидим храм Баграта и Белый мост и полюбуемся на окрестности Кутаиси со смотровой площадки заповедника Сатаплиа.
Легенды Колхиды
Легенды Колхиды
Легенды Колхиды
Легенды Колхиды
Легенды Колхиды
Легенды Колхиды

Что вас ожидает 🤩

  • Комплекс Гелати
  • Город Кутаиси
  • Колхидский фонтан
  • Белый мост
  • Храм Баграта
  • Заповедник Сатаплиа
  • Цхалтубские радоновые источники

Комплекс «Гелати»

Утром наш путь лежит в регион Имеретия и начнем с ним знакомство с комплекса «Гелати». Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.

Знакомство с Кутаиси

Далее мы отправимся в город Кутаиси, где нас ждет экскурсия по городу. Город раскинулся на двух берегах могучей реки Риони. Старый город находится на правом берегу реки и представляет собой собрание архитектурных шедевров, исторических и культурных достопримечательностей.
Жилые кварталы древней части Кутаиси — живописные одноэтажные и небольшие двухэтажные домики, подобно ласточкиным гнездам, тесно устроились на самом берегу реки.
Мы посмотрим знаменитый Колхидский фонтан, Белый мост, жемчужину Кутаиси — храм Баграта.
Величайший памятник культуры, один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры — храм Баграта, построен в 10-11 веках, во времена правления грузинского царя Баграта III.
После экскурсии мы отправимся на обед в гости к имеретинскому виноделу, который угостит вином, приготовленным по европейской технологии, поднимет тост за ваше здоровье и накормит блюдами грузинской кухни.

Заповедник Сатаплия

Во второй половине дня погружаемся в мир природы. Нас ждет заповедник Сатаплия. Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру, 160 миллионов лет назад.
На самой высокой точке заповедника Сатаплиа расположена смотровая площадка, вынесенная над скалой, в виде подковы с прозрачным полом, позволяющим почувствовать себя буквально парящим над бездной. С площадки открывается захватывающий вид на окрестности Кутаиси.
Завершением дня станет расслабление в «тихой ванне» Цхалтубских радоновых источников.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите
с собой головной убор, кофточку, полотенце, купальник.

В стоимость экскусрии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура,
  • обед с вином.

Туристы оплачиdают самостоятельно:

  • входные билеты (заповедник Сатаплия — 17 лари),
  • обед для организованных групп от 11 человек 15$/чел. (по желанию);
  • радоновая ванна в Цхалтубо (10-15$).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода для каждого участника тура
  • Обед с вином
Что не входит
  • Входные билеты (заповедник Сатаплиа — 17 лари)
  • Обед для организованных групп от 11 человек 15$/чел. (по желанию)
  • Радоновая ванна в Цхалтубо (10-15$)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите
  • С собой головной убор, кофточку, полотенце, купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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