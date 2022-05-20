Комплекс «Гелати»

Утром наш путь лежит в регион Имеретия и начнем с ним знакомство с комплекса «Гелати». Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.

Знакомство с Кутаиси

Далее мы отправимся в город Кутаиси, где нас ждет экскурсия по городу. Город раскинулся на двух берегах могучей реки Риони. Старый город находится на правом берегу реки и представляет собой собрание архитектурных шедевров, исторических и культурных достопримечательностей.

Жилые кварталы древней части Кутаиси — живописные одноэтажные и небольшие двухэтажные домики, подобно ласточкиным гнездам, тесно устроились на самом берегу реки.

Мы посмотрим знаменитый Колхидский фонтан, Белый мост, жемчужину Кутаиси — храм Баграта.

Величайший памятник культуры, один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры — храм Баграта, построен в 10-11 веках, во времена правления грузинского царя Баграта III.

После экскурсии мы отправимся на обед в гости к имеретинскому виноделу, который угостит вином, приготовленным по европейской технологии, поднимет тост за ваше здоровье и накормит блюдами грузинской кухни.

Заповедник Сатаплия

Во второй половине дня погружаемся в мир природы. Нас ждет заповедник Сатаплия. Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру, 160 миллионов лет назад.

На самой высокой точке заповедника Сатаплиа расположена смотровая площадка, вынесенная над скалой, в виде подковы с прозрачным полом, позволяющим почувствовать себя буквально парящим над бездной. С площадки открывается захватывающий вид на окрестности Кутаиси.

Завершением дня станет расслабление в «тихой ванне» Цхалтубских радоновых источников.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите

с собой головной убор, кофточку, полотенце, купальник.

В стоимость экскусрии включено:

услуги гида,

трансфер,

вода для каждого участника тура,

обед с вином.

Туристы оплачиdают самостоятельно: