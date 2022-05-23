Ботанический сад

Знакомство с регионом Аджария мы начнем с посещения одного из самых живописных и экзотических мест — ботанического сада Батуми. Здесь получаются изумительные фото, во время прогулки, наш гид покажет самые интересные места и уголки.

Батумский ботанический сад — потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю.

После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем Вас в удивительной красоты место — ресторан отеля Castello Mare.

Банановая роща и душ под водопадом

Cамое время отправиться на очень красивый и необычный пляж, дорога к нему проходит сквозь вековые деревья, а дальше невероятно красивые локации для фото, к пляжу мы спустимся через банановую рощу и увидим водопад, вода стекает по скале и попадает прямо на галечный пляж — прекрасный душ. Здесь есть бар, играет музыка, отрываются прекрасные виды и есть скалы и камни, где можно классно поплавать и отдохнуть.

Церковь Самеба

После пляжа нас ждет еще одна невероятная локация — церковь Самеба (храм Святой Троицы), она возвышается над Батуми и является не только местом силы и восстановления энергетического баланса, но еще и великолепной обзорной площадкой, отсюда открывается невероятный вид на город.

Рыбный рынок

Спустившись с «небес на землю» едем на знаменитый Батумский рыбный рынок, еще одна супер достопримечательность нашего города, где вас ждет ужин с местными морепродуктами.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите

с собой головной убор, очки, купальник, полотенце, солнцезащитный крем.

В стоимость экскурсии включено:

услуги русскоговорящего гида,

трансфер,

бутылка воды для каждого участника экскурсии,

входные билеты в ботанический сад,

ужин на рыбном рынке с вином.

Туристы оплачивают самостоятельно: