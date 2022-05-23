Волшебные субтропики

Мы начнем наше путешествие с прогулки по ботаническому саду Батуми, прогуляемся по банановой роще к водопаду, отдохнем

Мы начнем наше путешествие с прогулки по ботаническому саду Батуми, прогуляемся по банановой роще к водопаду, отдохнем на пляже курорта Цихисдзири, а после отправимся на обед в отель Castello Mare.

Мы посетим церковь Самеба и полюбуемся на окрестности с обзорной площадки.

Вечером поужинаем на знаменитом рыбном рынке.
Волшебные субтропики
Волшебные субтропики
Волшебные субтропики
Волшебные субтропики
Волшебные субтропики
Волшебные субтропики

Что вас ожидает 🤩

  • Курорт Цихисдзири
  • Ботанический сад Батуми
  • Рыбный рынок
  • Церковь Самеба

Ботанический сад

Знакомство с регионом Аджария мы начнем с посещения одного из самых живописных и экзотических мест — ботанического сада Батуми. Здесь получаются изумительные фото, во время прогулки, наш гид покажет самые интересные места и уголки.
Батумский ботанический сад — потрясающий райский уголок, где собраны образцы самых редких, диковинных и красивых растений со всего мира (коллекция более двух тысяч единиц древесных пород). Сад раскинулся на Зеленом мысе и террасами спускается к чистейшему лазурному морю.
После активной прогулки пора отдохнуть и перекусить, на обед мы приглашаем Вас в удивительной красоты место — ресторан отеля Castello Mare.

Банановая роща и душ под водопадом

Cамое время отправиться на очень красивый и необычный пляж, дорога к нему проходит сквозь вековые деревья, а дальше невероятно красивые локации для фото, к пляжу мы спустимся через банановую рощу и увидим водопад, вода стекает по скале и попадает прямо на галечный пляж — прекрасный душ. Здесь есть бар, играет музыка, отрываются прекрасные виды и есть скалы и камни, где можно классно поплавать и отдохнуть.

Церковь Самеба

После пляжа нас ждет еще одна невероятная локация — церковь Самеба (храм Святой Троицы), она возвышается над Батуми и является не только местом силы и восстановления энергетического баланса, но еще и великолепной обзорной площадкой, отсюда открывается невероятный вид на город.

Рыбный рынок

Спустившись с «небес на землю» едем на знаменитый Батумский рыбный рынок, еще одна супер достопримечательность нашего города, где вас ждет ужин с местными морепродуктами.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите
с собой головной убор, очки, купальник, полотенце, солнцезащитный крем.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги русскоговорящего гида,
  • трансфер,
  • бутылка воды для каждого участника экскурсии,
  • входные билеты в ботанический сад,
  • ужин на рыбном рынке с вином.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • обед по меню в Castello Mare 15-20$.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер
  • Бутылка воды для каждого участника экскурсии
  • Входные билеты в ботанический сад
  • Ужин на рыбном рынке с вином
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед по меню в Castello Mare 15-20$
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите
  • С собой головной убор, очки, купальник, полотенце, солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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