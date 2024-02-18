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Готовим шкмерули в горах Рачи

Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
Любители кулинарии смогут насладиться уникальным мастер-классом по приготовлению шкмерули в горах Рачи.

Путешествие начинается в Кутаиси и проходит через живописные места, такие как Сацирское водохранилище и Накеральский перевал.

К полудню участники прибудут
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в село Шкмери, где на высоте 2000 м, окружённые величественными горами, они узнают секреты приготовления знаменитого грузинского блюда.

Мастер-класс включает все транспортные и кулинарные расходы, что делает его идеальным выбором для любителей гастрономических приключений

5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный кулинарный опыт
  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🧑‍🍳 Профессиональный мастер-класс
  • 🚗 Все расходы включены
  • 📜 Интересные истории и легенды
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи

Что можно увидеть

  • Сацирское водохранилище
  • Накеральский перевал
  • Шкмерийское плато
  • Каньон с подземной рекой

Описание мастер-класса

Рано утром мы покинем Кутаиси и, миновав Сацирское водохранилище, живописный Накеральский перевал и родину Хванчкары — город Амбролаури, к полудню приедем в село Шкмери горного региона Рача, стоящее на высоте 2000 м. Отсюда виден почти весь Кавказ, от Эльбруса до горных пиков Осетии. Легенда гласит, что впервые знаменитое шкмерули — курятину с чесноком в топлёном масле — приготовили именно здесь. Вы узнаете не только эту историю: я расскажу и о других блюдах нашего края, в том числе малоизвестных и совсем забытых.

По живописной дороге мы поднимемся на высокогорное Шкмерийское плато. Сделаем остановку у грандиозного каньона, где река пропадает под землёй, поговорим о жизни в горных сёлах и вместе приготовим традиционное шкмерули. Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья.

Организационные детали

Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1467 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Irina
Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
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