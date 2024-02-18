Любители кулинарии смогут насладиться уникальным мастер-классом по приготовлению шкмерули в горах Рачи.Путешествие начинается в Кутаиси и проходит через живописные места, такие как Сацирское водохранилище и Накеральский перевал.К полудню участники прибудут

в село Шкмери, где на высоте 2000 м, окружённые величественными горами, они узнают секреты приготовления знаменитого грузинского блюда. Мастер-класс включает все транспортные и кулинарные расходы, что делает его идеальным выбором для любителей гастрономических приключений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Рано утром мы покинем Кутаиси и, миновав Сацирское водохранилище, живописный Накеральский перевал и родину Хванчкары — город Амбролаури, к полудню приедем в село Шкмери горного региона Рача, стоящее на высоте 2000 м. Отсюда виден почти весь Кавказ, от Эльбруса до горных пиков Осетии. Легенда гласит, что впервые знаменитое шкмерули — курятину с чесноком в топлёном масле — приготовили именно здесь. Вы узнаете не только эту историю: я расскажу и о других блюдах нашего края, в том числе малоизвестных и совсем забытых.

По живописной дороге мы поднимемся на высокогорное Шкмерийское плато. Сделаем остановку у грандиозного каньона, где река пропадает под землёй, поговорим о жизни в горных сёлах и вместе приготовим традиционное шкмерули. Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья.

Организационные детали

Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену.