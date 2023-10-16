Готовим шкмерули в горах Рачи

Приехать из Кутаиси на родину знаменитого блюда и приготовить его на вершине горы

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Я очень люблю готовить и хочу поделиться любовью к кулинарии с вами. Мы отправимся на Шкмерийское высокогорное плато — в край древних ремесленников и металлургов.

И там, на высоте 2000 м, приготовим легендарное грузинское шкмерули (чкмерули), которое именно в тех местах и родилось. Уверяю вас, всё получится: и вкуснейшее блюдо, и ещё один замечательный день в Грузии.
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Готовим шкмерули в горах Рачи
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рано утром мы покинем Кутаиси и, миновав Сацирское водохранилище, живописный Накеральский перевал и родину Хванчкары — город Амбролаури, к полудню приедем в село Шкмери горного региона Рача, стоящее на высоте 2000 м. Отсюда виден почти весь Кавказ, от Эльбруса до горных пиков Осетии. Легенда гласит, что впервые знаменитое шкмерули — курятину с чесноком в топлёном масле — приготовили именно здесь. Вы узнаете не только эту историю: я расскажу и о других блюдах нашего края, в том числе малоизвестных и совсем забытых.

По живописной дороге мы поднимемся на высокогорное Шкмерийское плато. Сделаем остановку у грандиозного каньона, где река пропадает под землёй, поговорим о жизни в горных сёлах и вместе приготовим традиционное шкмерули. Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья.

Организационные детали

Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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