Приехать из Кутаиси на родину знаменитого блюда и приготовить его на вершине горы
И там, на высоте 2000 м, приготовим легендарное грузинское шкмерули (чкмерули), которое именно в тех местах и родилось. Уверяю вас, всё получится: и вкуснейшее блюдо, и ещё один замечательный день в Грузии.
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Описание
Что вас ожидает
Рано утром мы покинем Кутаиси и, миновав Сацирское водохранилище, живописный Накеральский перевал и родину Хванчкары — город Амбролаури, к полудню приедем в село Шкмери горного региона Рача, стоящее на высоте 2000 м. Отсюда виден почти весь Кавказ, от Эльбруса до горных пиков Осетии. Легенда гласит, что впервые знаменитое шкмерули — курятину с чесноком в топлёном масле — приготовили именно здесь. Вы узнаете не только эту историю: я расскажу и о других блюдах нашего края, в том числе малоизвестных и совсем забытых.
По живописной дороге мы поднимемся на высокогорное Шкмерийское плато. Сделаем остановку у грандиозного каньона, где река пропадает под землёй, поговорим о жизни в горных сёлах и вместе приготовим традиционное шкмерули. Вы оцените, как невероятно вкусна пища на свежем воздухе, посреди первозданной природы: вокруг — бесконечные горы, над головой — чистое небо, и лишь ветер шелестит в траве и нарушает тишину высокогорья.
Организационные детали
Все транспортные и кулинарные расходы включены в цену.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.