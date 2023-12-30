Погулять по древнему лесу и подняться по старинному маршруту к видам на крупнейшие ледники Кавказа
По дороге мы посетим храм 10 века и отправимся в места, где воображение легко дорисует любые волшебные сюжеты.
Пройдём через реликтовую чащу, попьём «богатырской» воды из источников и устроим пикник в тени дубов и пихт — а впереди раскинутся вершины Главного Кавказского хребта с панорамами Имеретии, Рачи и Лечхуми.
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Описание
Что вас ожидает
Древний храм Никорцминда
Мы начнём путешествие из столицы древней Колхиды, родины царя Аэта и его дочери Медеи, — Кутаиси. Проедем дворец деда царицы Тамары, вдоль залитых солнцем виноградников и полей гостеприимной Имеретии. И через час окажемся в храме 10 века Никорцминда.
Я расскажу о жизни местных князей и древних царей. Вы увидите на стенах их портреты — в одежде того времени, с жёнами, детьми и с особыми выражениями лиц — это очень впечатляет. Также подойдём к дереву, которому 1500 лет!
Треккинг по древнему лесу — к захватывающим панорамам
Далее мы отправимся в реликтовые хвойно-лиственные леса и подъедем максимально близко к Главному Кавказскому хребту. Отсюда, с берегов горного бурного ручья, мы начнём подъём по старой, давно забытой дороге. Вы увидите крутые склоны древних гор с деревьями, которые не обхватят и три человека.
Пройдя немного выше, мы окажемся на высоте, с которой видны величественные четырёхтысячники. И весь путь нас будут окружать деревья от 200 лет и старше.
Пикник с чарующими пейзажами
Поднявшись на большую высоту, мы устроим пикник с видом на Имеретию, Рачу и Лечхуми. Пожарим местный сыр со вкусным хлебом. С поляны у подножия хребта белоснежных ручьёв вы увидите одни из крупнейших ледников на Кавказе — Караугомский и Буба.
В лесу соберём немного грибов и ягод с душистыми травами — это отвлечёт нас от усталости после подъёма. Попьём воды из минеральных источников. И спустимся в долину — путь займёт полчаса и будет несложным.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear или Mercedes-Benz Sprinter
- В стоимость включены транспортные расходы, сопровождение гида и пикник с сыром и хлебом
- Программа круглогодичная — в наших краях если и выпадает снег, то ненадолго
- Сложность треккинга средняя — рассчитывайте свои силы
- С собой необходимо взять: удобные кроссовки, ветровку, солнцезащитные очки и кепку, треккинговые палки, лёгкий небольшой рюкзак до 20 литров
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Кутаиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.