Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Экскурсия начинается в Кутаиси, древней столице Колхиды. Путешественники посетят храм Никорцминда, где на стенах изображены портреты местных князей. Далее маршрут проходит через реликтовые леса к величественным вершинам Кавказа.
Участники смогут насладиться пикником с видом на Имеретию, Рачу и Лечхуми, а также попробовать местный сыр и хлеб. Программа включает треккинг средней сложности, подходящий для большинства туристов
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами природы. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой маршрут доступен, но снег может ограничить видимость и доступ к некоторым участкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Никорцминда
Описание экскурсии
Древний храм Никорцминда
Мы начнём путешествие из столицы древней Колхиды, родины царя Аэта и его дочери Медеи, — Кутаиси. Проедем дворец деда царицы Тамары, вдоль залитых солнцем виноградников и полей гостеприимной Имеретии. И через час окажемся в храме 10 века Никорцминда.
Я расскажу о жизни местных князей и древних царей. Вы увидите на стенах их портреты — в одежде того времени, с жёнами, детьми и с особыми выражениями лиц — это очень впечатляет. Также подойдём к дереву, которому 1500 лет!
Треккинг по древнему лесу — к захватывающим панорамам
Далее мы отправимся в реликтовые хвойно-лиственные леса и подъедем максимально близко к Главному Кавказскому хребту. Отсюда, с берегов горного бурного ручья, мы начнём подъём по старой, давно забытой дороге. Вы увидите крутые склоны древних гор с деревьями, которые не обхватят и три человека.
Пройдя немного выше, мы окажемся на высоте, с которой видны величественные четырёхтысячники. И весь путь нас будут окружать деревья от 200 лет и старше.
Пикник с чарующими пейзажами
Поднявшись на большую высоту, мы устроим пикник с видом на Имеретию, Рачу и Лечхуми. Пожарим местный сыр со вкусным хлебом. С поляны у подножия хребта белоснежных ручьёв вы увидите одни из крупнейших ледников на Кавказе — Караугомский и Буба.
В лесу соберём немного грибов и ягод с душистыми травами — это отвлечёт нас от усталости после подъёма. Попьём воды из минеральных источников. И спустимся в долину — путь займёт полчаса и будет несложным.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica, Mitsubishi Space Gear или Mercedes-Benz Sprinter
В стоимость включены транспортные расходы, сопровождение гида и пикник с сыром и хлебом
Программа круглогодичная — в наших краях если и выпадает снег, то ненадолго
Сложность треккинга средняя — рассчитывайте свои силы
С собой необходимо взять: удобные кроссовки, ветровку, солнцезащитные очки и кепку, треккинговые палки, лёгкий небольшой рюкзак до 20 литров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Э
Эльмира
Спасибо за чудесную поездку. Прекрасная страна. Великолепная природа.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кутаиси
Похожие экскурсии на «Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам»