Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами природы. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой маршрут доступен, но снег может ограничить видимость и доступ к некоторым участкам.

Экскурсия начинается в Кутаиси, древней столице Колхиды. Путешественники посетят храм Никорцминда, где на стенах изображены портреты местных князей. Далее маршрут проходит через реликтовые леса к величественным вершинам Кавказа. Участники смогут насладиться пикником с видом на Имеретию, Рачу и Лечхуми, а также попробовать местный сыр и хлеб. Программа включает треккинг средней сложности, подходящий для большинства туристов

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Описание экскурсии

Древний храм Никорцминда

Мы начнём путешествие из столицы древней Колхиды, родины царя Аэта и его дочери Медеи, — Кутаиси. Проедем дворец деда царицы Тамары, вдоль залитых солнцем виноградников и полей гостеприимной Имеретии. И через час окажемся в храме 10 века Никорцминда.

Я расскажу о жизни местных князей и древних царей. Вы увидите на стенах их портреты — в одежде того времени, с жёнами, детьми и с особыми выражениями лиц — это очень впечатляет. Также подойдём к дереву, которому 1500 лет!

Треккинг по древнему лесу — к захватывающим панорамам

Далее мы отправимся в реликтовые хвойно-лиственные леса и подъедем максимально близко к Главному Кавказскому хребту. Отсюда, с берегов горного бурного ручья, мы начнём подъём по старой, давно забытой дороге. Вы увидите крутые склоны древних гор с деревьями, которые не обхватят и три человека.

Пройдя немного выше, мы окажемся на высоте, с которой видны величественные четырёхтысячники. И весь путь нас будут окружать деревья от 200 лет и старше.

Пикник с чарующими пейзажами

Поднявшись на большую высоту, мы устроим пикник с видом на Имеретию, Рачу и Лечхуми. Пожарим местный сыр со вкусным хлебом. С поляны у подножия хребта белоснежных ручьёв вы увидите одни из крупнейших ледников на Кавказе — Караугомский и Буба.

В лесу соберём немного грибов и ягод с душистыми травами — это отвлечёт нас от усталости после подъёма. Попьём воды из минеральных источников. И спустимся в долину — путь займёт полчаса и будет несложным.

Организационные детали