Мои заказы

Экскурсии в Мартвильский каньон

Найдено 3 экскурсии в категории «Мартвильский каньон» в Кутаиси, цены от €65. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
9 часов
504 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
21 мар в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
22 мар в 09:00
28 мар в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€95 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    14 марта 2026
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Впервые в Грузии, и были очарованы её красотой, водопадами, каньонами, пещерами, горами, серпантинами. Все это мы увидели за один день
    читать дальше

    с замечательным экскуросоводом Лашей, который возил нас по самым интересным локациям, обо всем увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы. День пролетел незаметно. Экскурсией довольны, будем рекомендовать друзьям.

  • Е
    Елизавета
    7 января 2026
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Очень интересный маршрут, гид очень заботливый и очень много рассказывал о том где проезжаем. У нас не получилось попасть на
    читать дальше

    каньон окаце из-за погодный условий, но Лаша сразу предложил другой вариант и отвез нас туда и мы с папой ни разу не пожалели.

    Всем советую ❤️

  • А
    Агнешка
    6 января 2026
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Interesno, gid ocen prijatnij celovek, s ljubovju raskazivaet o svojej strane i kulture:)
  • V
    Viktorija
    5 января 2026
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Спасибо нашему гиду Лаше — наш день прошёл просто великолепно!

    С самого утра мы отправились в пещеру — там было очень
    читать дальше

    атмосферно и красиво, особенно в залах, где включали музыку. Затем мы поехали к каньону Окаце, но из-за снега проход был закрыт. Однако Лаша сразу нашёл решение и организовал для нас поездку на внедорожнике по снегу к водопаду — это было настоящее приключение!

    После этого мы заехали в дом чурчхелы, где нам подробно рассказали и показали, как она делается. Была дегустация и возможность купить то, что понравилось — помимо чурчхелы, нам особенно понравилась хурма в шоколаде.

    Вишенкой на торте стал каньон: мы прогулялись по невероятно красивым местам, а затем плавали на лодке — виды были просто сказочные.

    Весь день был организован идеально: Лаша много рассказывал, делился историями, давал полезные рекомендации. День пролетел очень быстро, впечатлений осталось море.

    Спасибо, Лаша, за этот потрясающий день!

  • А
    Анастасия
    28 декабря 2025
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Прекрасная экскурсия! Погода подвела, но Карло показал и рассказал много интересного. Очень красивые места ❤️
  • S
    Shakhrizada
    27 ноября 2025
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Огромное спасибо за прекрасный тур. Наш отдых прошла отлично вместе с гидом Лаша. Показал всю красоту Грузии, были на фабрике
    читать дальше

    Чурчхэлла, и прошли мастер класс, зато узнали оригинал как сделается, посетили разные туристические места которые запоминаются навсегда, мы отдыхали все семьей и рекомендую всем если хотите провести отдых с профессионалам своего дела

  • I
    Iuliia
    9 ноября 2025
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Мы бронировали экскурсию на троих (ребенку 9) и все остались очень довольны. Лаша очень приятный человек, с которым, действительно, комфортно.
    читать дальше

    Он много рассказывал о традициях, культуре и Грузии в целом, отвечал на все вопросы и даже угостил собственными мандаринами и домашней чачей. Все было отлично организовано и без какой-либо спешки. Однозначно рекомендуем!

  • В
    Варвара
    2 ноября 2025
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Посетили экскурсию вдвоем с сыном-подростком. Всё было прекрасно! Лаша- очень интеллигентный, приятный в общении человек. Имеет большой опыт работы с
    читать дальше

    туристами, отлично знает маршрут.
    Сами места, которые мы посетили, вызвали восторг: такую огромную пещеру мы еще нигде не видели! Очень понравился мастер-класс по приготовлкению чурчхелы и дегустация. Замечательная прогулка по лесу к каньону Окаци и по самому каньону, а также красивая локация каньона Мартвели - всё было замечательно и интересно. Виды по всюду- дух захватывают. Всем рекомендуем к посещению эту экскурсию.

  • М
    Мария
    30 октября 2025
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - прекрасный гид.
    Экскурсия суперская, виды - кайф!
  • А
    Алексей
    28 октября 2025
    Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
    Отличная поездка

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Мартвильский каньон»

Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Пещера Прометея;
  3. Каньон Окаце;
  4. Мартвильский каньон;
  5. Сатаплия;
  6. Гелатский монастырь;
  7. Цхалтубо.
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в марте 2026
Сейчас в Кутаиси в категории "Мартвильский каньон" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 110. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
