атмосферно и красиво, особенно в залах, где включали музыку. Затем мы поехали к каньону Окаце, но из-за снега проход был закрыт. Однако Лаша сразу нашёл решение и организовал для нас поездку на внедорожнике по снегу к водопаду — это было настоящее приключение!



После этого мы заехали в дом чурчхелы, где нам подробно рассказали и показали, как она делается. Была дегустация и возможность купить то, что понравилось — помимо чурчхелы, нам особенно понравилась хурма в шоколаде.



Вишенкой на торте стал каньон: мы прогулялись по невероятно красивым местам, а затем плавали на лодке — виды были просто сказочные.



Весь день был организован идеально: Лаша много рассказывал, делился историями, давал полезные рекомендации. День пролетел очень быстро, впечатлений осталось море.



Спасибо, Лаша, за этот потрясающий день!