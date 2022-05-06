Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен

О необыкновенной Сванетии ходят легенды - горы, озёра, необыкновенная красота и суровость этого края притягивают людей

Индивидуальная
О необыкновенной Сванетии ходят легенды — горы, озёра, необыкновенная красота и суровость этого края притягивают людей.

Это самый труднодоступный регион.

Вы увидите знаменитые сванские башни, дворец Дадиани, подниметесь в самое высокогорное село Ушгули, совершите прогулку к леднику, попробуете местную кухню и познакомитесь с фольклором и традициями сванов.
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен
Из Кутаиси в сказочную Сванетию - край гор и тысячи башен

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Мартвили
  • Замок князей Дадиани
  • Долина реки Ингури
  • Водохранилище Ингури
  • Подъем на 1600 м в Местию
  • Сванские башни
  • Высокогорная община Ушгули
  • Гора Шхара
  • Храм Богоматери в Ушгули
  • Ледник Шхара
  • Дом-музей Маргиани

Что вас ожидает:

    День 1. Археологические находки, сокровища замка и необыкновенной красоты природа
    Наш путь начинается с Мегрелии. Мы посетим каньон Мартвили — здесь нашли следы обитания древнего человека, а также следы динозавров. Помимо этого каньон очень живописен! Потом держим путь в сторону Зугдиди, там нас ждёт необыкновенный замок князей Дадиани — владетельных князей Мегрелии. Сейчас это музей с 44 475 экспонатами. Особое место занимает одна из трех посмертных масок Наполеона, туника Богоматери и первое издание «Витязя в тигровой шкуре». Вас ждет история этих и многих других сокровищ, а также восхитительные интерьеры дворца и сад княгини Екатерины Чавчавадзе — сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Грибоедова.
    Далее открывается дорога в Сванетию в окружении седых вершин через долину реки Ингури. Мы остановимся и полюбуемся водохранилищем Ингури — самой высокой и красивой плотиной в мире с бирюзовой водой среди скал. Нас ждет небольшой пикник у водопада. Теперь нам предстоит подъем на 1600 м в Местию — место сосредоточения силы и сванских башен. Вечером нас ждет сванский ужин. Вы попробуете кубдари, натхани и многое другое.
    День 2. Горный трекинг для «бесстрашных сердец»
    В этот день мы отправляемся в высокогорную общину Ушгули — в переводе «бесстрашное сердце» высота 2200 метров. Это самое высокогорное селение находится у истоков реки Ингури и подножья горы Шхара — ледяной красавицы страны высотой 5201 метр. Нас ждет храм Ламария — Успения Пресвятой Богородицы X века постройки с древними фресками, этнографический музей, расположенный в частном доме XVI века, музей икон с редкими экспонатами и башня царицы Тамары. Далее мы отправимся к леднику Шхара. Путь трекинга составит 9,5 км, подъём на высоту 450 метров через брод реки, курумник. По пути видовые точки на ледник и на Ушгули.
    День 3. Знаменитый историко-этнографический музей Сванетии
    Этот день посвящен Местии. Мы посетим дом-музей Маргиани. Оригинальный дом XII века самого богатого и знатного рода Сванетии, сохранившийся в первозданном виде. Это целый комплекс — сюда входит дом, 4 башни XII-XIII вв, семейная церковь. Здесь собраны предметы быта сванов, аутентичный интерьер и мебель. Вы сможете подняться на самый верхний этаж башни, и даже крышу и узнаете историю их создания Далее прогулка по Местии и нас ждет обратный путь в Кутаиси.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Переезды по маршруту
    • Сопровождение профессионального гида
    • Экскурсии по программе
    • Напитки — вода, бутылка вина
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • Дворец Дадиани — 5 лари/взрослые, 1 лари/дети
    • Посещение каньона — Мартвили — 17,25 лари взрослым, 5,5 лари детям
    • Прогулка на лодке — 15 лари
    • В Ушгули подъем на комфортных джипах с местными жителями. Доплата составит около 200 лари
    • Проживание. Отель выбирается дополнительно и не включен в стоимость тура:
    • 2-х местный номер с общей ванной комнатой на этаже — 20 евро, 3-х местный — 30 евро
    • 2-х местный номер с ванной комнатой — 32 евро, 3-х местный — 48 евро
    • Отели 3*** и более от 60 евро за двухместный номер в зависимости от сезона
    • Питание:
    • Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Будем заезжать в кафе по пути и пробовать блюда от местных жителей. Средний чек в кафе 10-12 евро
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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