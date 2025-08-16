К нам приехал гид Карло, очень приятный человек, интересный гид, водит очень аккуратно много знает про места. Чувствовали себя очень читать дальше
комфортно, во всех местах давал достаточно времени, не торопил. По дороге дополнительно показал место, где мы смогли приготовить чурчхелу и попробовать её, очень понравилось. И мы поели в семейном ресторане очень вкусный шашлык. Маршрут очень интересный, не утомляющий, а наоборот заряжающий энергией, все очень логично продумано, нам очень понравились пещера, каньоны
Мы бронировали за 12 часов до начала экскурсии, у нас был гид Карло - я думаю, что он хороший человек читать дальше
и явно старался, чтобы нам было комфортно. Кому-то его кавказское гостеприимство может показаться излишне услужливым и даже навязчивым, но я не в праве снижать за это балл, человек честно делает свою работу.
Мы провели прекрасный день под руководством нашего гида Карло. Он много рассказал нам о Грузии и отвечал на все наши читать дальше
вопросы. Карло хороший водитель, нам было комфортно с ним путешествовать. Мы успели посетить все запланированные места-пещеру, 2 каньона, Цхалтубо. Также Карло очень гостеприимен и угостил нас вкуснейшими персиками и грушами из своего сада. Спасибо, Карло!
Нам невероятно повезло, что нашим гидом в Кутаиси был Заза! Это не просто лучший гид — это человек, с которым читать дальше
чувствуешь себя максимально комфортно с первой минуты. Очень приятный, доброжелательный и отзывчивый, он создает особую атмосферу в поездке. Отдельно хочется отметить, что Заза — отличный и аккуратный водитель. Мы чувствовали себя в полной безопасности на протяжении всей поездки.
Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений за всё путешествие, и всё благодаря Зазе. От души рекомендуем его всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать Грузию!
Есть просто хорошие экскурсии,а есть такие,которые будешь помнить и которые не просто добавляют знаний и удовольствия,но обязательно заставят тебя вернуться читать дальше
в благословенную Грузию! Спасибо Зазе за очень интересный рассказ,за отлично составленный маршрут,за четкую организацию и продуманность до мелочей,за юмор,отличную клиентоориентированность,человеколюбие,уважение,такт и грузинское гостеприимство! Надеюсь приехать в Грузию вновь и обязательно закажу экскурсию у Зазы. Мы были на экскурсии по пещере Прометея и Мартвильский каньон 2 июля.
Мы провели вместе целый день, увидели потрясающие места, вкусно кушали, пили вино, болтали, общались, узнали очень много всего о Грузии. читать дальше
Всё прошло так душевно и приятно! Спасибо Вам огромное за этот опыт, вся семья в восторге. И спасибо дополнительно за такое личное отношение, за то, что показали ещё интересные скрытые от туристов места. Несмотря на то, что весь день был дождливый, мы выжали из него максимум. Отдельно огромное спасибо Заза, что подстаивался под погоду и мы всё равно смогли увидеть 100%, хотя это было очень неочевидно в начале поездки. И то, что мы на проход по каньону разделились, это было очень мудрое решение с Вашей стороны: мы с парнем пошли по каньону, а Заза отвёз родителей в кафе. Родители бы в таких тяжёлых условиях каньон не прошли и не очень хотели, Заза организовал всё так, что каждый из нас провёл это время с удовольствием, просто талант! Спасибо огромное ущё раз!
Ассаламалейкум отандастар, мықты жүргізуші және гид, Грузияға саяхатымызба Заза бірнеше жерлерді апарды. Бәрі керемет болды, асыктырмады және барған жерлелің тарихын читать дальше
айтып отырды. Заза рахмет саған көп көп. Алидар Қазақстаннан👍🏻
Ассалямуалейкум соотечественники, отличный водитель и гид, Заза отвез нас в несколько мест во время нашей поездки в Грузию. Все было замечательно, он не торопил нас и рассказывал нам историю мест, которые мы посетили. Заза, большое спасибо. Алидар из Казахстана👍🏻
Сразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местам в окрестностях Кутаиси. Водит читать дальше
аккуратно, общается добродушно, угощает прекрасным вином. Все экскурсии вы оплачиваете отдельно, они не включены в стоимость. В нашем путешествии (май 2025) с Зазой мы посетили пещеру Прометея, каньон Окаце, каньон Мартвили, там же катались на лодке, приложили руку к приготовлению чурчхелы, обедали во веуснейшем месте, пробовали и купили отличную чурчхелу и пастилу. Это был прекрасный день!
Грузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное её достояние - добрые люди! читать дальше
Нам повезло познакомится с Зазой. Отличный гид, увлекательный расказчик, интересный маршрут, и очень вкусное вино и чача! Берите на заметку. А ещё он очень отзывчивый человек - нужна была помощь спустя пару дней, позвонили и Заза решил проблему.
Благодарю Сергея за запоминающуюся экскурсию по Кутаиси! Чтобы скоротать время в ожидании стыковочного рейса, я искала любой вариант экскурсии, не читать дальше
имея высоких надежд на их качество. Но как же я рада, что удалось провести время именно с этим гидом! Во-первых, Сергей подстроился под мои временные рамки, помог добраться из и до аэропорта, даже пристроил мой чемодан! Во-вторых, скорректировал маршрут, исходя из пожеланий, и сделал его максимально интересным. Все это с учетом того, что написала я ему буквально накануне. В-третьих, и это настолько меня поразило, что несколько даже перекрыло впечатления от прекрасных мест, которые удалось посмотреть, это то, что Сергей оказался замечательным собеседником, очень приятным и начитанным, глубоко интересующимся различными аспектами истории и языкознания, способным удивить своими знаниями! Очень рекомендую данного экскурсовода!
Добрый день! Благодарим Заза за отличный маршрут, насыщенную программу, рекомендации где вкусно перекусить, дегустацию и мастер-класс по изготовлению чурчхелы. Абсолютно читать дальше
комфортная экскурсия для восприятия, без спешки, все условия и стоимость обговорены заранее. Пещера, водопады, каньон, по городу прокатились, все как заявлено в программе. Остались в восторге от Кутаиси! Отдельная благодарность, помог с трансфером вернутся в Батуми в позднее время.
Провели отличный день с нашим гидом. Успели и старые санатории посмотреть,и пещеру Прометей,и пройти пешком до ущелья Окаци. Заза нас читать дальше
завёл на дегустацию чурхелы. Нам показали весь процесс изготовления. В магазинчике мы купили много вкусняшек для нас и наших друзей. Последним пунктом программы были Мартвильские водопады. Одназначно рекомендую к посещению!!
Серго организовал для нас замечательную экскурсию, невзирая на непогоду, скорректировал маршрут с учётом наших пожеланий. Отдельное спасибо за изменение места читать дальше
встречи - для нас было важно иметь возможность начать и закончить в аэропорту ввиду ограниченного времени. Интересный познавательный рассказ, красивые и разнообразные достопримечательности. Благодарим и рекомендуем!
Тур отлично подходит для тех, у кого есть немного времени, и хочется посетить другие места в округе Кутаиси. Серго с удовольствием делится информацией, действительно его интересно послушать. Все чётко, по делу.
Vairuotojas-gidas Zaza puikiai suorganizavo ekskursijas. Mes turėjome papildomų pageidavimų, taigi Zaza pakoregavo maršrutus ir viskas buvo sutvarkyta be problemų. Puikiai читать дальше
žino kur skaniai pavalgyti, tik reikia pasakyti ko nori. Beje vaišina skaniu naminiu vynu. Tikrai rekomenduoju!!! Заза, водитель-гид, прекрасно организовал экскурсии. У нас были дополнительные пожелания, поэтому Заза скорректировал маршруты и все было организовано без проблем. Он прекрасно знает, где вкусно поесть, стоит только сказать, что хочешь. Кстати, здесь подают вкусное домашнее вино. Я очень рекомендую!!!
Хотя мы понимали, что это только трансфер до мест назначения, Заза рассказывал многое из истории Кутаиси и мест, которые мы читать дальше
посещали. Угостил молодым вином, а также фруктами из своего сада. Изначально оговорили маршрут: Цхалтубо и каньоны, но на день поездки лил дождь, поэтому поехали в заброшенные санатории и пещеру Прометея. Поездка была комфортная, в салоне машины было чисто.
