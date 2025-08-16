читать дальше

Всё прошло так душевно и приятно! Спасибо Вам огромное за этот опыт, вся семья в восторге. И спасибо дополнительно за такое личное отношение, за то, что показали ещё интересные скрытые от туристов места.

Несмотря на то, что весь день был дождливый, мы выжали из него максимум. Отдельно огромное спасибо Заза, что подстаивался под погоду и мы всё равно смогли увидеть 100%, хотя это было очень неочевидно в начале поездки. И то, что мы на проход по каньону разделились, это было очень мудрое решение с Вашей стороны: мы с парнем пошли по каньону, а Заза отвёз родителей в кафе. Родители бы в таких тяжёлых условиях каньон не прошли и не очень хотели, Заза организовал всё так, что каждый из нас провёл это время с удовольствием, просто талант! Спасибо огромное ущё раз!