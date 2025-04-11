читать дальше

говорил на русском и потом на английском. В связи с чем возможно меньше получили от гида информации. Также водитель ждал опоздавшего туриста на выезде из города заставив весь автобус ждать одного человека. Еще хотелось бы чуть больше свободного времени в Мцхета. Берите наличные деньги - карты в Мцхете нигде не приняли.