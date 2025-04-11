Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета - путешествие во времени
Начало: Пушкинский сквер, Тбилиси
Расписание: Ежедневно по договоренности
$30 за всё до 2 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мцхета и монастырь Джвари - места, в которых время останавливается
Начало: Ул. Абано, 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
$18 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхета - путь от античности до современности
Начало: От Вашего места проживания
16 окт в 09:00
17 окт в 09:00
$125 за всё до 3 чел.
- ЮЮрий11 апреля 2025Транспорт комфортный, экскурсия познавательная. Из минусов это оказалась сборная группа из русскоязычных и англоязычных туристов, о чем не предупреждали. Экскурсовод
- ААурика9 января 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. Понравилось все: организация, получаемая информация, замечательные места. Отдельное спасибо гидам Роланду и Тимуру. Однозначно рекомендую все экскурсии, предлагаемые Ириной. Благодаря ей мы провели замечательное знакомство с Грузией. Спасибо огромное за любовь, которую Вы нам дарите)
- ССветлана17 октября 2023Брали эту экскурсию в начале октября. Понравилась организация, удобный транспорт и хороший гид. Буду рекомендовать знакомым.
