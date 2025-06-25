Вас ждёт настоящее кулинарное приключение в сердце Старого Тбилиси! Винный эксперт расскажет о тонкостях грузинского виноделия и предложит дегустацию авторских вин. Затем вы научитесь правильно месить тесто и готовить хинкали и хачапури по-имеретински.
Но перед этим мы прогуляемся по историческому центру — чтобы узнать город поближе и напитаться его атмосферой.
Но перед этим мы прогуляемся по историческому центру — чтобы узнать город поближе и напитаться его атмосферой.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание мастер-класса
Для начала погуляем по Тбилиси
- Старый город. Вы увидите знаковые достопримечательности и места, где зарождалась столица Грузии.
- Площадь Свободы. По мощёным улочкам пройдём в потаённые уголки района и рассмотрим дома, построенные в конце 19 и начале 20 веков.
Затем выпьем вино
- Вы отправитесь в кулинарную студию в сердце исторического центра Тбилиси. Здесь начнётся настоящее гастрономическое приключение!
- Сначала попробуете 1–2 сорта грузинских вин на ваше усмотрение: классический сорт либо авторский купаж. Узнаете от винного эксперта о многовековых традициях и тонкостях грузинского виноделия и получите рекомендации по сочетанию вин с блюдами грузинской кухни.
Начнём кулинарный мастер-класс
- После выбора вина вы перейдёте к соседнему столу, за которым опытный повар раскроет секреты приготовления двух знаковых блюд грузинской кухни — хинкали и хачапури.
- Вы освоите секреты замешивания идеального теста для хинкали, научитесь формировать мешочки, чтобы сохранить сочный бульон внутри, и правильно их варить.
- Приготовите хачапури по-имеретински по традиционному рецепту. Повар расскажет, как добиться идеального баланса мягкого сыра и хрустящей золотистой корочки.
Организационные детали
- В стоимость включено всё: услуги гида, мастер-класс, дегустация вин, рецепты приготовленных блюд.
- При желании вы можете приготовить вегетарианские блюда грузинской кухни — согласуйте это заранее.
- Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 675 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня заЗадать вопрос
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