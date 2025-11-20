Если вы цените хорошее вино и хотите узнать больше о грузинском виноделии, этот тур создан для вас.
Вы посетите современный завод, традиционный марани, попробуете домашнее и биодинамическое вино, а также узнаете, как вино стало частью культуры Грузии.
Вы посетите современный завод, традиционный марани, попробуете домашнее и биодинамическое вино, а также узнаете, как вино стало частью культуры Грузии.
Описание мастер-классаКахетия — сердце грузинского виноделия Если вы хотите за один день прочувствовать всю душу Грузии, насладиться её древними традициями, великолепными пейзажами и, конечно, легендарными винами, то этот тур создан специально для вас! Кахетия — сердце грузинского виноделия, где каждая локация, каждый глоток вина и каждый камень дышат историей. Но Кахетия это еще и романтика. Уютные улочки Сигнахи, живописные виды Алазанской долины и атмосфера семейного дома создадут идеальные условия для романтического дня. История и традиции Вы посетите монастырь Бодбе, узнаете о жизни святой Нино и увидите, как виноделие стало частью грузинской культуры. Для тех, кто любит пробовать новые вкусы и блюда, этот тур станет настоящим открытием. Вас ждут дегустации грузинских деликатесов: чурчхелы, сыров, мчади, пхали и других блюд, которые идеально сочетаются с вином. А мастер-класс по выпечке хлеба добавит интерактивности вашему гастрономическому опыту. Идеально для семьи и друзей Тур подойдёт для тех, кто путешествует с семьёй или друзьями. Вас ждут интересные активности, вкусная еда и вино, а также возможность провести время в приятной компании. Присоединяйтесь, и пусть этот день станет одним из самых ярких в вашей жизни!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Чавчавадзе
- Завод Киндзмараули
- Монастырь Некреси
- Телави
- Город любви Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Панорама на Алазанскую долину
Что включено
- Трансфер из Тбилиси туда и обратно
- Услуги гида-сопровождающего
- Дегустация
- Мастер-класс по выпечке хлеба
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
15%
Индивидуальная
до 18 чел.
Групповая экскурсия по винодельням и историческим местам Тбилиси
Посетите частную винодельню, продегустируйте кахетинские вина, узнайте историю святой Нино и насладитесь видами Алазанской долины
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
от €213
€250 за всё до 18 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Большой день в Кахетии: монастыри, крепости и винодельни
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: старинные крепости, монастыри, винодельни и мастер-классы грузинской кухни. Групповая экскурсия с транспортом
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00 и 10:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
€129 за человека
Групповая
до 19 чел.
Винный тур по Кахетии
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от монастыря Бодбе до улиц Сигнахи. Откройте для себя грузинские традиции и попробуйте местные вина
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$19 за человека