Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если вы цените хорошее вино и хотите узнать больше о грузинском виноделии, этот тур создан для вас.



Вы посетите современный завод, традиционный марани, попробуете домашнее и биодинамическое вино, а также узнаете, как вино стало частью культуры Грузии.

Описание мастер-класса Кахетия — сердце грузинского виноделия Если вы хотите за один день прочувствовать всю душу Грузии, насладиться её древними традициями, великолепными пейзажами и, конечно, легендарными винами, то этот тур создан специально для вас! Кахетия — сердце грузинского виноделия, где каждая локация, каждый глоток вина и каждый камень дышат историей. Но Кахетия это еще и романтика. Уютные улочки Сигнахи, живописные виды Алазанской долины и атмосфера семейного дома создадут идеальные условия для романтического дня. История и традиции Вы посетите монастырь Бодбе, узнаете о жизни святой Нино и увидите, как виноделие стало частью грузинской культуры. Для тех, кто любит пробовать новые вкусы и блюда, этот тур станет настоящим открытием. Вас ждут дегустации грузинских деликатесов: чурчхелы, сыров, мчади, пхали и других блюд, которые идеально сочетаются с вином. А мастер-класс по выпечке хлеба добавит интерактивности вашему гастрономическому опыту. Идеально для семьи и друзей Тур подойдёт для тех, кто путешествует с семьёй или друзьями. Вас ждут интересные активности, вкусная еда и вино, а также возможность провести время в приятной компании. Присоединяйтесь, и пусть этот день станет одним из самых ярких в вашей жизни!

