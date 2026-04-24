В этой программе мы объединили релакс в горах и зимние развлечения.
Сначала — неспешная прогулка по парку в Боржоми с дегустацией минеральной воды, затем — активный отдых в снежной атмосфере Bakuriani Ski Resort.
В каждой локации у вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться моментом, а опытный водитель позаботится о вашем комфорте на маршруте.
Описание экскурсии
Боржоми — Центральный парк
- дегустация минеральной воды из источника
- прогулка по живописным тропинкам среди сосен
- красивые фото у реки и мини-водопадов
Бакуриани — горнолыжный курорт
Вы окажетесь в зимней сказке — снег, горы и активный отдых на любой вкус! Свободное время можно провести так, как вам нравится:
- покататься на лыжах или сноуборде (разный уровень трасс)
- взять санки — идеальный вариант для семей с детьми
- подняться по канатной дороге и насладиться панорамой хребтов
- прокатиться на квадроциклах или снегомобилях
- согреться горячим напитком в уютных кафе
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Тбилиси
11:30 — приезд в Боржоми, свободное время (1,5 ч)
13:30 — приезд в Бакуриани, свободное время (3 ч)
16:30 — выезд в Тбилиси
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поедем на Mersedes Sprinter
- Отдельно оплачивается посещение парка в Боржоми — 5 лари ($1,85), а также зимние активности в Бакуриани — по актуальному прайсу
- Оплата на месте только наличными. Можно в $, € и лари
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Проспект Шота руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 380 туристов
Салами! Меня зовут Леван, я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
