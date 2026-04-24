В этой программе мы объединили релакс в горах и зимние развлечения. Сначала — неспешная прогулка по парку в Боржоми с дегустацией минеральной воды, затем — активный отдых в снежной атмосфере Bakuriani Ski Resort. В каждой локации у вас будет достаточно свободного времени, чтобы насладиться моментом, а опытный водитель позаботится о вашем комфорте на маршруте.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Боржоми — Центральный парк

дегустация минеральной воды из источника

прогулка по живописным тропинкам среди сосен

красивые фото у реки и мини-водопадов

Бакуриани — горнолыжный курорт

Вы окажетесь в зимней сказке — снег, горы и активный отдых на любой вкус! Свободное время можно провести так, как вам нравится:

покататься на лыжах или сноуборде (разный уровень трасс)

взять санки — идеальный вариант для семей с детьми

подняться по канатной дороге и насладиться панорамой хребтов

прокатиться на квадроциклах или снегомобилях

согреться горячим напитком в уютных кафе

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Тбилиси

11:30 — приезд в Боржоми, свободное время (1,5 ч)

13:30 — приезд в Бакуриани, свободное время (3 ч)

16:30 — выезд в Тбилиси

19:00 — возвращение в город

Организационные детали