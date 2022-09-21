Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье

Мы с вами отправимся в Боржоми

Мы с вами отправимся в Боржоми — самый знаменитый райцентр Грузии. Городок находится в Боржомском ущелье на высоте 800 метров над уровнем моря.

Мы посетим древние храмы, минеральные источники, поднимемся по канатной дороге, полюбуемся видами ущелья и увидим интересную архитектуру времён Романовых.
Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье
Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье
Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье
Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье
Боржоми: древние храмы, минеральные источники и Читахевское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Самтаиси
  • Читахэвский монастырь Святого Георгия
  • Городок Боржоми
  • Теплый и холодный источник мин. воды
  • Городской парк
  • Краеведческий музеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Боржоми — самый знаменитый райцентр Грузии, городок находится в Боржомском ущелье на высоте 800 метров над уровнем моря.
Первая остановка у археологического комплекса «Граклиани». Я расскажу о найденных там артефактах, архаичных надписях, ритуальных печках, печатях.
Далее отправимся в собор Самтаиси — храм XI в., который считается эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. С тех времён хорошо сохранился восточный фасад с изысканными орнаментами. Далее посетим Зелёный монастырь или Читахэвский монастырь Святого Георгия — небольшую обитель IX веке в Боржомском ущелье.
Читахевское ущелье особенно красиво весной или осенью, когда лес более прозрачен и видны скалы. Место очень «боржомское по духу» — не брутальное, как на юге страны и не аскетично-сухое, как на востоке, и не субтропическое, как на западе. Здесь действительно много зелени и деревьев, тут понравится людям которые любят тишину.
Отправимся в Боржоми, прогуляемся и осмотрим город. Увидим интересную архитектуру времён Романовых, поднимемся по канатной дороге на плато. Полюбуемся видами ущелья и копией обители святого подвижника Серафима Саровского.
Спустимся вниз и войдем в парк. Попьем минеральной воды из источника и продолжим путь по дороге к открытым бассейнам с сероводородным горячими водами.
Делаем перерыв на обед и, если повезёт (пока недоступно для туристов, владеет частная компания) осмотрим бывшую резиденцию Романовых, где отдыхал Сталин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты (канатная дорога — 5 лари/чел. в один конец, парк 2,5 лари/чел.)
  • Обед
Место начала и завершения?
адрес проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные☀️На весь деньСоборы и храмы🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры в Тбилиси

К минеральным источникам в Боржоми
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лучшие
Лучшие
Нет отзывов
К минеральным источникам в Боржоми
Нас ждет любимая минералка как советских вождей, так и царской семьи - Боржоми, и красивейшему парк минеральных вод
По договоренности
$162 за всё до 5 чел.
Живописный курортный город Боржоми и древний Уплисцихе
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Живописный курортный город Боржоми и древний Уплисцихе
Посетите парк Боржоми, попробуйте минеральную воду Боржоми
ваш отель
от $100 за всё до 3 чел.
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марика
Марика
Нет отзывов
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Мы отправимся в древнюю столицу Грузии
Место проживания туриста
$120 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и храм Джвари
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Древняя Мцхета и храм Джвари
Мцхету, древнюю столицу Восточной Грузии, в этом святом для каждого жителя страны месте вы увидите собор Светицховели
по согласованию с гидом
$150 за всё до 4 чел.
Боржоми, Гори и Уплисцихе
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
5
2 отзыва
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Вы отправитесь в путешествие по удивительным местам Грузии
Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от $220 за всё до 2 чел.
2 в 1. Мцхета и Уплисцихе. Поездка по древнейшим городам Грузии
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
2 в 1. Мцхета и Уплисцихе. Поездка по древнейшим городам Грузии
Сначала мы отправимся в древнюю столицу Грузии
Заберу оттуда, где вы живете
$100 за всё до 3 чел.
К источнику Боржоми, в крепость Рабат и пещерный город Вардзия
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
4.6
64 отзыва
К источнику Боржоми, в крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Хотите узнать, какие тайны скрывают Кавказские горы
Kote Afkhazy St, Tbilisi
Завтра
24 сен
26 сен
29 сен
$39 за 1 человека
Древняя Грузия
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Клуб
Клуб
Нет отзывов
Древняя Грузия
Приглашаем вас отправится на историческую экскурсию по Грузии
В лобби вашего отеля
$45 за 1 человека
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Поездка предусматривает знакомство с древней грузинской столицей
Заберу вас оттуда, где вы живете
$99 за всё до 3 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Gocha
Gocha
4.9
34 отзыва
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Тбилиси. Место вашего проживания
5 окт
6 окт
7 окт
8 окт
145 за всё до 4 чел.
Древняя история и СПА-релакс
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Древняя история и СПА-релакс
Эта автомобильная экскурсия построена на контрастах
От Вашего места проживания
от $185 за всё до 3 чел.
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
46 отзывов
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
Место Вашего проживания
23 сен
24 сен
25 сен
28 сен
от 238 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ