Что вас ждет

Боржоми — самый знаменитый райцентр Грузии, городок находится в Боржомском ущелье на высоте 800 метров над уровнем моря.

Первая остановка у археологического комплекса «Граклиани». Я расскажу о найденных там артефактах, архаичных надписях, ритуальных печках, печатях.

Далее отправимся в собор Самтаиси — храм XI в., который считается эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. С тех времён хорошо сохранился восточный фасад с изысканными орнаментами. Далее посетим Зелёный монастырь или Читахэвский монастырь Святого Георгия — небольшую обитель IX веке в Боржомском ущелье.

Читахевское ущелье особенно красиво весной или осенью, когда лес более прозрачен и видны скалы. Место очень «боржомское по духу» — не брутальное, как на юге страны и не аскетично-сухое, как на востоке, и не субтропическое, как на западе. Здесь действительно много зелени и деревьев, тут понравится людям которые любят тишину.

Отправимся в Боржоми, прогуляемся и осмотрим город. Увидим интересную архитектуру времён Романовых, поднимемся по канатной дороге на плато. Полюбуемся видами ущелья и копией обители святого подвижника Серафима Саровского.

Спустимся вниз и войдем в парк. Попьем минеральной воды из источника и продолжим путь по дороге к открытым бассейнам с сероводородным горячими водами.

Делаем перерыв на обед и, если повезёт (пока недоступно для туристов, владеет частная компания) осмотрим бывшую резиденцию Романовых, где отдыхал Сталин.