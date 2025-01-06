Откройте для себя величие Грузии! Вы окунетесь в мир целебных минеральных источников и живописных парков Боржоми, где сама природа создала атмосферу покоя.
Далее мы отправимся в древнюю Мцхету и посетим величественный монастырь Джвари, откуда открываются незабываемые виды на слияние рек и окрестные горы.
Далее мы отправимся в древнюю Мцхету и посетим величественный монастырь Джвари, откуда открываются незабываемые виды на слияние рек и окрестные горы.
Описание экскурсии
Древние святыни и природная гармонияНачнем наше путешествие с визита на знаменитый курорт Боржоми, который славится своими лечебными минеральными водами, пользующимися популярностью не только в Грузии, но и за её пределами. Вы прогуляетесь по великолепному Боржомскому парку и сможете попробовать знаменитую боржомскую минеральную воду прямо из источника. Наслаждаясь прогулкой, не забудьте полюбоваться зелеными горами и рекой, которая живописно извивается по долине. Откройте для себя Боржоми с высоты птичьего полета, прокатившись на канатной дороге! Вас ждут захватывающие виды гор и густых лесов, раскинувшихся вокруг, а также уникальная возможность сделать впечатляющие фотографии на фоне живописных пейзажей. После насыщенной программы в Боржоми мы отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии и центр духовности. Это место известно своими бесценными историческими и культурными памятниками, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После посещения Джвари, вы сможете пройтись по улочкам Мцхеты, прочувствовать её атмосферу, а также посетить другие знаковые достопримечательности, такие как кафедральный собор Светицховели.
каждый день в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Боржоми
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Входной билет в Боржомский парк - 5 лари
- Канатная дорога (по желанию) - 10 лари
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Машина заберет вас по вашему адресу
- Пришлите нам ваш адрес
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
6 янв 2025
У нас была индивидуальная экскурсия в Боржоми и Мценду. За день подтвердили экскурсию. В назначенное время экскурсов и машина подъехал во время. У нас была мини группа 3 взрослых и
Л
Людмила
11 окт 2024
Туристическая компания предоставила исключительный сервис и обеспечила всем теплую и приятную поездку. Их внимание к деталям сделало этот опыт поистине незабываемым. Мы благодарны за гостеприимство и заботу, которые они неизменно проявляли на протяжении всего путешествия.
Д
Дмитрий
26 сен 2024
Это одна из лучших экскурсии, мне очень понравились детали, и они обеспечили мне такой комфорт на протяжении всего путешествия, это очень разумно, и они обязательно обеспечат вам безопасность, что мне в них очень понравилось.
И
Ирина
22 авг 2024
Недавно мы имели удовольствие отправиться в пару туров с ними. Мы выбрали частные туры, которые соответствовали нашим предпочтениям и превзошли наши ожидания. Пользовались данной турфирмой три раза, великолепно, все вовремя,
Т
Татьяна
21 авг 2024
Одно из лучших туристических агентств в Тбилиси, Грузия. У меня был потрясающий опыт общения с ними. От начала до конца их команда была полезна. Они помогли мне спланировать отпуск, позаботились о каждой детали, чтобы поездка стала незабываемой. Я очень рекомендую всем, кто ищет приключения без стресса.
В
Виктория
9 авг 2024
Спасибо огромное, очень понравилось все, отдельное спасибо нашему водителю Лаше и гиду Гиоргию, все четко понятно все вовремя и безопасно, всем советую. Брала несколько экскурсий и очень рада что именно от этой компании. гиды профессионалы и работники тоже очень дружелюбные. буду советовать друзьям. спасибо за такие чудные несколько дней
К
Ксения
28 июл 2024
Потрясающая поездка, рекомендую всем, кто хочет увидеть самые красивые места Грузии!
Т
Татьяна
19 июл 2024
Это отличная однодневная поездка из Тбилиси. Гид такой приятный и юморной. Он подробно рассказал легенду каждого места и по пути спел нам несколько традиционных грузинских песен. Сцены захватывали дух. Мне не терпится снова посетить Грузию
К
Ксения
17 июл 2024
Большое спасибо за прекрасную экскурсию Боржоми. Невероятная возможность посетить одни из самых красивых мест Грузии с самым лучшим гидом Георгием. Организация на высшем уровне! Большое спасибо!
Ю
Юрка
7 июн 2024
Недавно я воспользовался поездкой в Боржоми и получил фантастические впечатления. Наш гид Лаша был чрезвычайно знающим и дружелюбным, и он действительно сделал поездку особенной. Он отвез нас ко всем достопримечательностям,
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