Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя величие Грузии! Вы окунетесь в мир целебных минеральных источников и живописных парков Боржоми, где сама природа создала атмосферу покоя.



Далее мы отправимся в древнюю Мцхету и посетим величественный монастырь Джвари, откуда открываются незабываемые виды на слияние рек и окрестные горы. 5 10 отзывов

Нино Ваш гид в Тбилиси Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 10 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да Когда каждый день в 10:00 $230 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Древние святыни и природная гармония Начнем наше путешествие с визита на знаменитый курорт Боржоми, который славится своими лечебными минеральными водами, пользующимися популярностью не только в Грузии, но и за её пределами. Вы прогуляетесь по великолепному Боржомскому парку и сможете попробовать знаменитую боржомскую минеральную воду прямо из источника. Наслаждаясь прогулкой, не забудьте полюбоваться зелеными горами и рекой, которая живописно извивается по долине. Откройте для себя Боржоми с высоты птичьего полета, прокатившись на канатной дороге! Вас ждут захватывающие виды гор и густых лесов, раскинувшихся вокруг, а также уникальная возможность сделать впечатляющие фотографии на фоне живописных пейзажей. После насыщенной программы в Боржоми мы отправимся в Мцхету — древнюю столицу Грузии и центр духовности. Это место известно своими бесценными историческими и культурными памятниками, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После посещения Джвари, вы сможете пройтись по улочкам Мцхеты, прочувствовать её атмосферу, а также посетить другие знаковые достопримечательности, такие как кафедральный собор Светицховели.

каждый день в 10:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мцхета

Монастырь Джвари

Боржоми Что включено Трансфер на комфортабельном автомобиле Что не входит в цену Входной билет в Боржомский парк - 5 лари

Канатная дорога (по желанию) - 10 лари

Обед Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: каждый день в 10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Машина заберет вас по вашему адресу

Пришлите нам ваш адрес Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.