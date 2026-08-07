Частный тур в каньон Дашбаши, озеро Паравани, монастырь Фока
Каньон Дашбаши и озеро Паравани: индивидуальная экскурсия на автобусе из Тбилиси
Экскурсия начинается из Тбилиси, мы посетим обновленный Цалкинский каньон (Дашба), озеро Паравани, Вечернее озеро, посетим монастыри Матери и Отца Пока, и, наконец, посетим поселение духаборов русского происхождения. Посетите их часовню. Приготовьтесь к незабываемым приключениям!
Описание экскурсии
Очарование природы
Каньон Дашбаши открывает перед вами завораживающий мир: зелёные склоны, струящиеся вниз водопады и прозрачное голубое озеро. Каждое мгновение, проведённое здесь, наполняет душу гармонией с природой.
Спокойствие озера Паравани
Озеро Паравани манит своей тишиной и спокойствием. Хотя оно небольшое, его живописные берега и умиротворяющие виды подарят вам незабываемые моменты. Прогулка вдоль берегов озера станет настоящим наслаждением.
Исторический монастырь Фока
На берегу озера Паравани расположен уютный женский монастырь Фока. Этот древний монастырь станет прекрасным местом для медитации и уединения, позволяя вам прикоснуться к истории и духовности.
Незабываемые приключения
Не упустите возможность насладиться закатом у вечернего озера, также известного как озеро Сагамо. Этот пейзаж, со своей зеркальной гладью, отражающей уходящие лучи солнца, навсегда останется в вашей памяти.
Комфорт и удобство
Не переживайте о том, что вам придется преодолевать огромные расстояния пешком! У вас будет возможность путешествовать в комфортабельном автомобиле, а опытный гид всегда будет рядом, чтобы сделать ваше путешествие максимально интересным и безопасным.
Каждый день в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Обновленный каньон Цалка (Дашбаши) … Все в одном туре! Если вы хотите сделать красивые фотографии
Озеро Паравани, откуда открывается прекрасный вид, у нас будет время прогуляться по берегу озера
Озеро Паравани, озеро Сагхам, посетим монастыри матерей и отцов Фока, и, наконец, посетим поселение духаборов русского происхождения, посетим их часовню
Что включено
Комфортабельный автомобиль
Услуги гида
Что не входит в цену
Обед
Место начала и завершения?
Улица Вахтанг Горгасали № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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