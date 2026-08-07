Экскурсия начинается из Тбилиси, мы посетим обновленный Цалкинский каньон (Дашба), озеро Паравани, Вечернее озеро, посетим монастыри Матери и Отца Пока, и, наконец, посетим поселение духаборов русского происхождения. Посетите их часовню. Приготовьтесь к незабываемым приключениям!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Очарование природы

Каньон Дашбаши открывает перед вами завораживающий мир: зелёные склоны, струящиеся вниз водопады и прозрачное голубое озеро. Каждое мгновение, проведённое здесь, наполняет душу гармонией с природой.

Спокойствие озера Паравани

Озеро Паравани манит своей тишиной и спокойствием. Хотя оно небольшое, его живописные берега и умиротворяющие виды подарят вам незабываемые моменты. Прогулка вдоль берегов озера станет настоящим наслаждением.

Исторический монастырь Фока

На берегу озера Паравани расположен уютный женский монастырь Фока. Этот древний монастырь станет прекрасным местом для медитации и уединения, позволяя вам прикоснуться к истории и духовности.

Незабываемые приключения

Не упустите возможность насладиться закатом у вечернего озера, также известного как озеро Сагамо. Этот пейзаж, со своей зеркальной гладью, отражающей уходящие лучи солнца, навсегда останется в вашей памяти.

Комфорт и удобство

Не переживайте о том, что вам придется преодолевать огромные расстояния пешком! У вас будет возможность путешествовать в комфортабельном автомобиле, а опытный гид всегда будет рядом, чтобы сделать ваше путешествие максимально интересным и безопасным.