Дидгороба — сражение, которое произошло 12 августа 1121 года между войсками Грузинского царства и войсками западно-сельджукских эмиров Мардина и Хиллы. Сражение привело к победе и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. С этого момента начался «Золотой век» грузинской Историк царя Давида пишет:

«привел великое множество, и тесть с братьями жены не напрасно трудились, и не зря кипчаков переселил, ибо их руками уничтожил он силы всей Персии и навел страх на всех царей…».

в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.

в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.

*в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.