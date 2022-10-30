Каньон Дашбаши в край в Квемо Картли
Каньон Дашбаши в край в Квемо Картли, в муниципалитете Цалка, В долине реки Храми, расположенный в окрестности деревни Дашбаши, 1110-1448 метров над уровнем моря.
Памятник Природы рекой Кции (обрыв) на лавовом возвышении, в вулканическом породе, в разрезанном ложе, выработанный редкий и биоразнообразием выбранный представляет долину каньона. Завязший в зелень водопад Дашбаши. Как будто Рай с его идиллией и красотой что и привлекает множество посетителей.
Памятник Природы рекой Кции (обрыв) на лавовом возвышении, в вулканическом породе, в разрезанном ложе, выработанный редкий и биоразнообразием выбранный представляет долину каньона. Завязший в зелень водопад Дашбаши. Как будто Рай с его идиллией и красотой что и привлекает множество посетителей.
Ближайшие даты:
30
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31
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даты
Что вас ожидает 🤩
- Дашбашский каньон
- Уникальный стеклянный мост
- Цалка водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дидгороба — сражение, которое произошло 12 августа 1121 года между войсками Грузинского царства и войсками западно-сельджукских эмиров Мардина и Хиллы. Сражение привело к победе и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. С этого момента начался «Золотой век» грузинской Историк царя Давида пишет:
«привел великое множество, и тесть с братьями жены не напрасно трудились, и не зря кипчаков переселил, ибо их руками уничтожил он силы всей Персии и навел страх на всех царей…».
в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.
в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.
*в дождливую и ветреную погоду каньоны закрыты, поэтому экскурсия не проводится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты - 49 лар
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, ул. Абано, №15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Место встречи - улица Абано,№15
- Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- Оплата на месте возможна в долларах, евро или лари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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