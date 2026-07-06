Менялись эпохи, создавались и разрушались империи, но Кахетия как родина вина существовала всегда. Откройте этот живописный и благословенный край на нашей экскурсии. Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави. Узнаете, кто такие кахетинцы, услышите историю региона и поймёте особенности грузинского виноделия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кахетия на вкус. Выезжаем из центра Тбилиси и по пути к нашей первой цели остановимся в двух кахетинских сёлах. В Бадиаури вы увидите, как выпекается традиционный хлеб шоти и попробуете его с сыром (около 30 минут). А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут).

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Грузия + Италия = Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё вы пройдёте по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони.

Телави: Мимино и вино. В столице Кахетии вы вспомните персонажа из легендарного фильма, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II. Затем продегустируете 8 видов вина и чачи в винном погребе: параллельно сомелье расскажет о грузинском виноделии, которое принципиально отличается от способов других стран.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

Можно провести экскурсию для большего числа человек:

— 3-7 человек — €260

— 8-17 человек — €480