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Кахетия - родина вина, чачи и красоты! (индивидуальный формат)

Дегустации, очаровательный Сигнахи, монастырь Бодбе и Телави в экскурсии на микроавтобусе
Менялись эпохи, создавались и разрушались империи, но Кахетия как родина вина существовала всегда. Откройте этот живописный и благословенный край на нашей экскурсии. Вы побываете в Алазанской долине и монастыре Бодбе, погуляете по городкам Сигнахи и Телави. Узнаете, кто такие кахетинцы, услышите историю региона и поймёте особенности грузинского виноделия.
Кахетия - родина вина, чачи и красоты! (индивидуальный формат)
Кахетия - родина вина, чачи и красоты! (индивидуальный формат)
Кахетия - родина вина, чачи и красоты! (индивидуальный формат)

Описание экскурсии

Кахетия на вкус. Выезжаем из центра Тбилиси и по пути к нашей первой цели остановимся в двух кахетинских сёлах. В Бадиаури вы увидите, как выпекается традиционный хлеб шоти и попробуете его с сыром (около 30 минут). А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут).

Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.

Грузия + Италия = Сигнахи. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви: прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё вы пройдёте по древней крепости, любуясь Алазанской долиной как на ладони.

Телави: Мимино и вино. В столице Кахетии вы вспомните персонажа из легендарного фильма, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II. Затем продегустируете 8 видов вина и чачи в винном погребе: параллельно сомелье расскажет о грузинском виноделии, которое принципиально отличается от способов других стран.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

Можно провести экскурсию для большего числа человек:
— 3-7 человек — €260
— 8-17 человек — €480

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте (в зависимости от количества человек микроавтобус Mercedes или легковая машина) с гидом-водителем из нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 25-30 лари на человека (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 24272 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

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