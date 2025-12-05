Описание экскурсии
Дилижан (30-40 минут). Вы познакомитесь с историей знаменитого горноклиматического курорта. Погуляете по уютным улочкам. И сфотографируетесь у памятника-родника персонажам «Мимино» с водой, которая «занимает второе место в мире после Сан-Франциско».
Ахпат (50–60 минут). Ахпатский монастырь, основанный в 10 веке, — это настоящий шедевр средневекового армянского зодчества с его толстыми каменными стенами, высокими куполами и изысканными резными крестами-хачкарами. Комплекс словно сливается с холмами и каньонами вокруг.
Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час). Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире. Вы полюбуетесь его пейзажами и посетите святыню 9 века, расположенную на берегу Севана. С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы.
Ереван (2 часа). В завершение отправимся в столицу Армении. Вы прогуляетесь по парку с видом на гору Арарат. Сфотографируетесь у монумента «Мать Армения». Посетите главную площадь города — площадь Республики. И услышите главное о достопримечательностях исторического центра.
В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений (30-40 минут).
Вернёмся в Тбилиси примерно в 23:00.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительные расходы: обед — от $15
- Если группа будет до четырёх человек, экскурсию проведёт наш гид-водитель, если участников будет больше, с вами поедет двое сопровождающих
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€110