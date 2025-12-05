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Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе

Дилижан, монастырь Апхат, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
Мы составили программу так, чтобы за день вы посетили разноплановые достопримечательности Армении и получили о ней общее представление. Вы погуляете по живописному курортному городу и осмотрите древний действующий монастырь. Увидите крупнейшее озеро на Кавказе и побываете в монастыре Севанаванк. Исследуете исторический центр столицы. И отведаете блюда национальной кухни.
4.6
44 отзыва
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе

Описание экскурсии

Дилижан (30-40 минут). Вы познакомитесь с историей знаменитого горноклиматического курорта. Погуляете по уютным улочкам. И сфотографируетесь у памятника-родника персонажам «Мимино» с водой, которая «занимает второе место в мире после Сан-Франциско».

Ахпат (50–60 минут). Ахпатский монастырь, основанный в 10 веке, — это настоящий шедевр средневекового армянского зодчества с его толстыми каменными стенами, высокими куполами и изысканными резными крестами-хачкарами. Комплекс словно сливается с холмами и каньонами вокруг.

Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час). Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире. Вы полюбуетесь его пейзажами и посетите святыню 9 века, расположенную на берегу Севана. С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы.

Ереван (2 часа). В завершение отправимся в столицу Армении. Вы прогуляетесь по парку с видом на гору Арарат. Сфотографируетесь у монумента «Мать Армения». Посетите главную площадь города — площадь Республики. И услышите главное о достопримечательностях исторического центра.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений (30-40 минут).

Вернёмся в Тбилиси примерно в 23:00.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне
  • Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
  • Дополнительные расходы: обед — от $15
  • Если группа будет до четырёх человек, экскурсию проведёт наш гид-водитель, если участников будет больше, с вами поедет двое сопровождающих

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€110
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12781 туриста
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
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поделимся забавными преданиями. Все наши гиды в совершенстве владеют русским и английским языками. Наши маршруты охватывают как популярные достопримечательности, так и малоизвестные, но удивительные места, которые редко входят в классические туры. На экскурсиях мы не просто «рассказываем факты», а погружаем в живые истории, делимся местными байками, личными наблюдениями и интересными деталями, которые не найти в путеводителях. Мы не водим «толпы» — наши группы обычно небольшие, чтобы каждый чувствовал себя участником, а не статистом. Часто гости становятся нашими друзьями и возвращаются снова.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
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2
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2
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3
A
Дата посещения: 4 дек 2025
Отличная экскурсия, большая благодарность нашему прекрасному гиду и организаторам за этот замечательный тур по Армении. За один день мы узнали об истории Армении (и Грузии), особенностях мест, где побывали. Особенно
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сильное впечатление произвело озеро Севан, тут хотелось бы задержаться подольше, погулять по берегу (но тогда бы не успели в Ереван). Есть предложение к организаторам сделать однодневный тур на озеро Севан Поехала бы обязательно!
Особенно хочу отметить заботливое внимание нашего гида ко всем членам нашей многонациональной группы, так как экскурсия проходила на 2-х языках.
СПАСИБО

Отличная экскурсия, большая благодарность нашему прекрасному гиду и организаторам за этот замечательный тур по Армении. За
Отличная экскурсия, большая благодарность нашему прекрасному гиду и организаторам за этот замечательный тур по Армении. За
Отличная экскурсия, большая благодарность нашему прекрасному гиду и организаторам за этот замечательный тур по Армении. За
Отличная экскурсия, большая благодарность нашему прекрасному гиду и организаторам за этот замечательный тур по Армении. За
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Vladimir
Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения этого тура, вам нужно быть готовым к длительном маршруту… Но всё это ничто, по
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сравнению с тем, что вы получите в итоге.
Итак - встреча возле серных бань, откуда вы начнёте свой тур в Армению. В этот раз нашим гидом был Давид, который будет вам рассказывать обо всех интересных местах, которые вы будете видеть во время всего маршрута. У нас собралась интернациональная группа - Великобритания, Германия, Греция, США, Индия… Экскурсия велась на английском и на русском языках. Где-то через час после выезда вы будете пересекать границу Грузия-Армения не забудьте взять с собой паспорт! На обе границы у нас ушло где-то полчаса (в обратную сторону чуть чуть больше).
В пути - мы всё время чувствовали заботу и постоянно получали от Давида ответы, на все вопросы про то, что мы видели проезжая то или иное место. Остановки на еду - Давид привёз нас в огромный Центр, где каждый мог выбрать на свой вкус любую пищу - европейскую и национальную Армянскую, которую в том числе могли при вас же и погрилить или пожарить - шашлык, люля и другое… Старинный монастырь, город Дилижан со знаменитой скульптурой из Мимино, озеро Севан, где вам предложат гранатовый сок и облепиховый! И в итоге вы приедете в Ереван! Душевные рассказы Давида обо всём не оставят вас равнодушными!!!
Нам очень повезло с погодой, хотя когда мы были на оз. Севан пошёл снег, но в Ереване нас ждало тепло и солнышко! Полное впечатление - великолепно!!! Да в конце пути вы возможно будете чувствовать себя немного уставшими, но всё увиденное, а особенно чуткое и душевное отношение Давида вам запомнится очень надолго… и вы захотите ещё не раз встретиться с ним на другой экскурсии!
Кстати, на следующий день, я совершенно случайно встретился с Давидом в кафе и был очень рад этой встрече, как давнему и близкому другу!!!
Спасибо большое за всё!!!

Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения
Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения
Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения
Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения
Этот однодневный тур в Армению был выбран мной для небольшого знакомства с этой страной. Для посещения
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Екатерина
Поездка получилась отличная. Путешествовали из Грузии в Армению, взяли эту экскурсию, с планами остаться в Армении. По пути посмотрели озеро Севан, город Дилижан, прогулялись по Еревану и всё это с историями и рассказами. время пролетело быстро и с удовольствием. Спасибо
Поездка получилась отличная. Путешествовали из Грузии в Армению, взяли эту экскурсию, с планами остаться в Армении.
Поездка получилась отличная. Путешествовали из Грузии в Армению, взяли эту экскурсию, с планами остаться в Армении.
Поездка получилась отличная. Путешествовали из Грузии в Армению, взяли эту экскурсию, с планами остаться в Армении.
Поездка получилась отличная. Путешествовали из Грузии в Армению, взяли эту экскурсию, с планами остаться в Армении.
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Алина
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень тактичный и доброжелательный. Экскурсия велась на двух языках не смотря на то что большая
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часть группы была англоговорящая. Красивые пейзажи, очень подойдут для тех кто в приехал в Грузию и хотел бы так же увидеть самые знаковые места в Армении.
Что касается таймингов очень бы хотелось на каскаде побыть немного побольше потому что за 30 минут успеваешь только подняться и нужно спускаться обратно,получается не плохая такая физическая активность 😌 а хотелось еще успеть и сделать фото и понаслаждаться видами.
Дорога обратно просто восторг, заснеженные горы и картинка как с «пинтерест». Для большего эффекта хотелось добавить музыки в автомобиле что бы не было тишины добавило бы эффекта киношной картинки.
Могу сказать так если вам нужно экспресс знакомство с Арменией это хороший вариант.

Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень+10
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
Пишу отзыв немного с запозданием так как собирала мысли после поездки Нашим гидом был Морис, очень
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Ильбар
Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан, Ереван и несколько древних монастырей. Всё случилось так,как и рассчитывал. Это однодневный тур и
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в него невозможно включить больше: в сутках всего 24 часа. Большое спасибо организаторам тура и отдельное водителю и гиду в одном лице Давиду. Мадлоба!
P.S. Есть один небольшой минус: к сожалению на обратном пути, из-за темноты, не удалось полюбоваться красотами природы Армении. Люди в этом бессильны. Зима.

Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан,
Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан,
Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан,
Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан,
Наконец-то гештальт закрыт: мне удалось побывать в Армении. За один день мы посетили: Дилижан, оз. Севан,
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В
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему замечательному гиду и водителю за этот невероятный тур по Армении. Спасибо вам за историю, тепло, внимание и заботу, с которыми вы сопровождали нас. Благодаря вам
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мы увидели страну не только глазами туристов, но и почувствовали её душу, культуру и атмосферу.
Спасибо за интересные рассказы, за безопасность в дороге, за терпение и за то, что сделали наше путешествие таким комфортным и насыщенным. Мы увезли с собой массу впечатлений, эмоций и любовь к Армении — и в этом ваша большая заслуга.

От всего сердца благодарим вас и желаем успехов, здоровья и благодарных туристов ведь вы действительно этого заслуживаете!!!!
До новых встреч!!!! Надеюсь очень скорых ☺️

Хочу выразить искреннюю благодарность нашему замечательному гиду и водителю за этот невероятный тур по Армении. Спасибо
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему замечательному гиду и водителю за этот невероятный тур по Армении. Спасибо
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему замечательному гиду и водителю за этот невероятный тур по Армении. Спасибо
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