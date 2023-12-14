Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€99
Описание
Что вас ожидает
Дилижан (30-40 минут). Вы познакомитесь с историей знаменитого горноклиматического курорта. Погуляете по уютным улочкам. И сфотографируетесь у памятника-родника персонажам «Мимино» с водой, которая «занимает второе место в мире после Сан-Франциско».
Агарцин (50-60 минут). Рядом с Дилижаном вы посетите живописный монастырь 10-13 веков. В комплекс входит три церкви: Сурб Аствацацин, Сурб Григор и Сурб Степанос. До наших дней также сохранились трапезная и остатки усыпальницы царского рода Багратидов.
Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час). Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире. Вы полюбуетесь его пейзажами и посетите святыню 9 века, расположенную на берегу Севана. С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы.
Ереван (2 часа). В завершение отправимся в столицу Армении. Вы прогуляетесь по парку с видом на гору Арарат. Сфотографируетесь у монумента «Мать Армения». Посетите главную площадь города — площадь Республики. И услышите главное о достопримечательностях исторического центра.
В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений (30-40 минут).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительные расходы: обед — от $15
- Если группа будет до четырёх человек, экскурсию проведёт наш гид-водитель, если участников будет больше, с вами поедет двое сопровождающих
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Серных бань
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.