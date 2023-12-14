Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе

Групповая экскурсия в Тбилиси

Дилижан, монастырь Агарцин, озеро Севан и Ереван - познакомиться с визитными карточками страны

Мы составили программу так, чтобы за день вы посетили разноплановые достопримечательности Армении и получили о ней общее представление. Вы погуляете по живописному курортному городу и осмотрите древний действующий монастырь. Увидите крупнейшее озеро на Кавказе и побываете в монастыре Севанаванк. Исследуете исторический центр столицы. И отведаете блюда национальной кухни.
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Из Тбилиси - в Армению: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€99
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дилижан (30-40 минут). Вы познакомитесь с историей знаменитого горноклиматического курорта. Погуляете по уютным улочкам. И сфотографируетесь у памятника-родника персонажам «Мимино» с водой, которая «занимает второе место в мире после Сан-Франциско».

Агарцин (50-60 минут). Рядом с Дилижаном вы посетите живописный монастырь 10-13 веков. В комплекс входит три церкви: Сурб Аствацацин, Сурб Григор и Сурб Степанос. До наших дней также сохранились трапезная и остатки усыпальницы царского рода Багратидов.

Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час). Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире. Вы полюбуетесь его пейзажами и посетите святыню 9 века, расположенную на берегу Севана. С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы.

Ереван (2 часа). В завершение отправимся в столицу Армении. Вы прогуляетесь по парку с видом на гору Арарат. Сфотографируетесь у монумента «Мать Армения». Посетите главную площадь города — площадь Республики. И услышите главное о достопримечательностях исторического центра.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений (30-40 минут).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или на минивэне
  • Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
  • Дополнительные расходы: обед — от $15
  • Если группа будет до четырёх человек, экскурсию проведёт наш гид-водитель, если участников будет больше, с вами поедет двое сопровождающих

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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