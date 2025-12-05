Мы составили программу так, чтобы за день вы посетили разноплановые достопримечательности Армении и получили о ней общее представление. Вы погуляете по живописному курортному городу и осмотрите древний действующий монастырь. Увидите крупнейшее озеро на Кавказе и побываете в монастыре Севанаванк. Исследуете исторический центр столицы. И отведаете блюда национальной кухни.

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Описание экскурсии

Дилижан (30-40 минут). Вы познакомитесь с историей знаменитого горноклиматического курорта. Погуляете по уютным улочкам. И сфотографируетесь у памятника-родника персонажам «Мимино» с водой, которая «занимает второе место в мире после Сан-Франциско».

Ахпат (50–60 минут). Ахпатский монастырь, основанный в 10 веке, — это настоящий шедевр средневекового армянского зодчества с его толстыми каменными стенами, высокими куполами и изысканными резными крестами-хачкарами. Комплекс словно сливается с холмами и каньонами вокруг.

Монастырь Севанаванк и озеро Севан (1 час). Путешествие по Армении немыслимо без крупнейшего озера на Кавказе и одного из самых больших высокогорных пресноводных озёр в мире. Вы полюбуетесь его пейзажами и посетите святыню 9 века, расположенную на берегу Севана. С горы, на которой находится монастырь, вам откроется чарующий вид на изумрудные просторы.

Ереван (2 часа). В завершение отправимся в столицу Армении. Вы прогуляетесь по парку с видом на гору Арарат. Сфотографируетесь у монумента «Мать Армения». Посетите главную площадь города — площадь Республики. И услышите главное о достопримечательностях исторического центра.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений (30-40 минут).

Вернёмся в Тбилиси примерно в 23:00.

Организационные детали